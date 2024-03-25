https://sputniknews.com.tr/20240325/zaharova-abd-teror-saldirisinin-ardindan-ukraynayi-mazur-goruyor-1082015071.html

Zaharova: ABD, terör saldırısının ardından Ukrayna'yı mazur görüyor

Zaharova: ABD, terör saldırısının ardından Ukrayna'yı mazur görüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin başken Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda gerçekleştirilen terör... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T09:05+0300

2024-03-25T09:05+0300

2024-03-25T09:05+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

abd

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

moskova

crocus city hall

terör saldırısı

sivil can kaybı

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Zaharova, Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda için kaleme aldığı makalesinde, Amerikalı siyasetçilerin 22 Mart akşamı Crocus’ta meydana gelen terör saldırısının IŞİD terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği hikayeleriyle kendilerini tuzağa düşürdüğünün altını çizerken, “Bunu neden yaptıkları çok açık; bundan kaçış yok" diye yazdı.“Pek çok faktör, ABD'nin ‘Ukrayna terörizmine’ sponsorluk yaptığına işaret ediyor” diyen Zaharova, yazısında, “Washington'un Kiev'deki yardakçılarını her gün ‘mazur göstermesi’ ve onların kurduğu Zelenskiy rejimiyle birlikte kendisini yasaklı IŞİD'in korkuluğuyla örtmeye çalışması da bundan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.‘IŞİD, ABD’nin düşmanlarına saldırıyor’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin isteyerek ya da istemeyerek IŞİD'in yaratılmasında rol oynadığını anımsatırken, ABD’nin Kiev rejimi dahil olmak üzere terör örgütlerine verdiği desteğiyle ilgili değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Son yıllarda IŞİD’in planlarını değiştirdiğini ve artık ağırlıklı olarak ABD'nin düşmanlarına saldırdığını vurgulayarak bu durumu ‘garip bir tesadüf’ olarak niteleyen Zaharova, “Afganistan'da Taliban'a, İran’da İran hükümetine, Suriye'deki meşru otoritelere ve bize karşı saldırılar düzenliyor” dedi.Zaharova, ABD'nin Ortadoğu'ya daha önce yaptığı müdahalelerin de bölgede halen aktif olan birçok radikal ve terörist grubun ortaya çıkmasına, güçlenmesine ve kurumsallaşmasına yol açtığını hatırlatırken, yazısını ABD’ye hitaben sorduğu soruyla sonlandırdı:Moskova’da en az 133 kişinin yaşamına mal olan terör saldırısının ertesi günü erken saatlerde açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Crocus City Hall’deki terör saldırısını kınayarak başsağlığı dilemiş, “IŞİD'in yenilmesi gereken ortak bir düşman olduğunu” söylemişti.Birçok ABD’li medya kuruluşu da benzer söylem benimseyerek yerel yetkililere atıfta bulunduğu haberlerinde trajediden IŞİD’i sorumlu tutarken, Rus tarafı resmi olarak bu açıklamayı doğrulamadı.Silahlı saldırı ve yangın 22 Mart akşamı Moskova yakınlarındaki Krasnogorsk'ta bulunan Crocus City Hall'da düzenlenen bir konser öncesinde meydana gelirken, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Ukrayna sınırına yakın Rus bölgesi Bryansk’ta yakalandığı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240324/washingtonun-moskovadaki-saldiriyi-isidin-uzerine-atma-girisimi-dusundurucu-1081998299.html

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