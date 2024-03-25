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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240325/zaharova-abd-teror-saldirisinin-ardindan-ukraynayi-mazur-goruyor-1082015071.html
Zaharova: ABD, terör saldırısının ardından Ukrayna'yı mazur görüyor
Zaharova: ABD, terör saldırısının ardından Ukrayna'yı mazur görüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin başken Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda gerçekleştirilen terör... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T09:05+0300
2024-03-25T09:05+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
moskova
crocus city hall
terör saldırısı
sivil can kaybı
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Zaharova, Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda için kaleme aldığı makalesinde, Amerikalı siyasetçilerin 22 Mart akşamı Crocus’ta meydana gelen terör saldırısının IŞİD terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği hikayeleriyle kendilerini tuzağa düşürdüğünün altını çizerken, “Bunu neden yaptıkları çok açık; bundan kaçış yok" diye yazdı.“Pek çok faktör, ABD'nin ‘Ukrayna terörizmine’ sponsorluk yaptığına işaret ediyor” diyen Zaharova, yazısında, “Washington'un Kiev'deki yardakçılarını her gün ‘mazur göstermesi’ ve onların kurduğu Zelenskiy rejimiyle birlikte kendisini yasaklı IŞİD'in korkuluğuyla örtmeye çalışması da bundan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.‘IŞİD, ABD’nin düşmanlarına saldırıyor’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin isteyerek ya da istemeyerek IŞİD'in yaratılmasında rol oynadığını anımsatırken, ABD’nin Kiev rejimi dahil olmak üzere terör örgütlerine verdiği desteğiyle ilgili değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Son yıllarda IŞİD’in planlarını değiştirdiğini ve artık ağırlıklı olarak ABD'nin düşmanlarına saldırdığını vurgulayarak bu durumu ‘garip bir tesadüf’ olarak niteleyen Zaharova, “Afganistan'da Taliban'a, İran’da İran hükümetine, Suriye'deki meşru otoritelere ve bize karşı saldırılar düzenliyor” dedi.Zaharova, ABD'nin Ortadoğu'ya daha önce yaptığı müdahalelerin de bölgede halen aktif olan birçok radikal ve terörist grubun ortaya çıkmasına, güçlenmesine ve kurumsallaşmasına yol açtığını hatırlatırken, yazısını ABD’ye hitaben sorduğu soruyla sonlandırdı:Moskova’da en az 133 kişinin yaşamına mal olan terör saldırısının ertesi günü erken saatlerde açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Crocus City Hall’deki terör saldırısını kınayarak başsağlığı dilemiş, “IŞİD'in yenilmesi gereken ortak bir düşman olduğunu” söylemişti.Birçok ABD’li medya kuruluşu da benzer söylem benimseyerek yerel yetkililere atıfta bulunduğu haberlerinde trajediden IŞİD’i sorumlu tutarken, Rus tarafı resmi olarak bu açıklamayı doğrulamadı.Silahlı saldırı ve yangın 22 Mart akşamı Moskova yakınlarındaki Krasnogorsk'ta bulunan Crocus City Hall'da düzenlenen bir konser öncesinde meydana gelirken, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Ukrayna sınırına yakın Rus bölgesi Bryansk’ta yakalandığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240324/washingtonun-moskovadaki-saldiriyi-isidin-uzerine-atma-girisimi-dusundurucu-1081998299.html
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abd, işid, ukrayna, ukrayna'da işid, kiev terör
abd, işid, ukrayna, ukrayna'da işid, kiev terör

Zaharova: ABD, terör saldırısının ardından Ukrayna'yı mazur görüyor

09:05 25.03.2024
© Sputnik / Сергей БобылевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin başken Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısındaki sorumluluğu IŞİD’e atarak kendisini ve Ukrayna’yı mazur görerek savuşturmaya çalıştığını söyledi.
Zaharova, Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda için kaleme aldığı makalesinde, Amerikalı siyasetçilerin 22 Mart akşamı Crocus’ta meydana gelen terör saldırısının IŞİD terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği hikayeleriyle kendilerini tuzağa düşürdüğünün altını çizerken, “Bunu neden yaptıkları çok açık; bundan kaçış yok" diye yazdı.
Pek çok faktör, ABD'nin ‘Ukrayna terörizmine’ sponsorluk yaptığına işaret ediyor” diyen Zaharova, yazısında, “Washington'un Kiev'deki yardakçılarını her gün ‘mazur göstermesi’ ve onların kurduğu Zelenskiy rejimiyle birlikte kendisini yasaklı IŞİD'in korkuluğuyla örtmeye çalışması da bundan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

‘IŞİD, ABD’nin düşmanlarına saldırıyor’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin isteyerek ya da istemeyerek IŞİD'in yaratılmasında rol oynadığını anımsatırken, ABD’nin Kiev rejimi dahil olmak üzere terör örgütlerine verdiği desteğiyle ilgili değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

Kiev rejimine hesapsızca ve yolsuzluk planları kullanılarak yatırılan milyarlarca dolar ve eşi benzeri görülmemiş miktarda silah, Rusya'ya karşı saldırgan söylem ve bariz milliyetçilik, Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin yasaklanması ve çatışmaya şiddet içeren bir çözüm için bitmek bilmeyen çağrılar, Kiev rejimi tarafından yıllarca gerçekleştirilen terörist saldırıların kınanmasının reddedilmesi ve Zelenskiy'in en korkunç eylemlerine bile verilen kitlesel bilgi ve siyasi destek.. Bunun mantığı ne diye soruyor olabilirsiniz? Tabii ki para ve güç. Aynı zamanda uluslararası hukukun doğrudan müdahale yasağı bağlamında, yasa dışı teröristlerin eliyle dünyaya 'kontrollü kaos' tohumları ekmek ve düzenini şekillendirmekle de ilgili.

Son yıllarda IŞİD’in planlarını değiştirdiğini ve artık ağırlıklı olarak ABD'nin düşmanlarına saldırdığını vurgulayarak bu durumu ‘garip bir tesadüf’ olarak niteleyen Zaharova, “Afganistan'da Taliban'a, İran’da İran hükümetine, Suriye'deki meşru otoritelere ve bize karşı saldırılar düzenliyor” dedi.
Zaharova, ABD'nin Ortadoğu'ya daha önce yaptığı müdahalelerin de bölgede halen aktif olan birçok radikal ve terörist grubun ortaya çıkmasına, güçlenmesine ve kurumsallaşmasına yol açtığını hatırlatırken, yazısını ABD’ye hitaben sorduğu soruyla sonlandırdı:

Dikkat, şimdi Beyaz Saray'a bir soru: (Terör saldırılarının sorumluları ile ilgili) ‘Kesinlikle IŞİD’ fikrinizi yine de değiştirmeyecek misiniz?

Moskova’da en az 133 kişinin yaşamına mal olan terör saldırısının ertesi günü erken saatlerde açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Crocus City Hall’deki terör saldırısını kınayarak başsağlığı dilemiş, “IŞİD'in yenilmesi gereken ortak bir düşman olduğunu” söylemişti.
Birçok ABD’li medya kuruluşu da benzer söylem benimseyerek yerel yetkililere atıfta bulunduğu haberlerinde trajediden IŞİD’i sorumlu tutarken, Rus tarafı resmi olarak bu açıklamayı doğrulamadı.
Silahlı saldırı ve yangın 22 Mart akşamı Moskova yakınlarındaki Krasnogorsk'ta bulunan Crocus City Hall'da düzenlenen bir konser öncesinde meydana gelirken, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Ukrayna sınırına yakın Rus bölgesi Bryansk’ta yakalandığı bildirilmişti.
Crocus City Hall saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2024
DÜNYA
‘Washington’un Moskova’daki saldırıyı IŞİD’in üzerine atma girişimi düşündürücü’
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