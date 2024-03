https://sputniknews.com.tr/20240320/donetskte-terk-edilmis-abrams-tanki-ele-gecirildi-rusya-bu-tanktan-ne-elde-edebilir-1081889784.html

Donetsk'te terk edilmiş Abrams tankı ele geçirildi: Rusya, bu tanktan ne elde edebilir?

Donetsk'te terk edilmiş Abrams tankı ele geçirildi: Rusya, bu tanktan ne elde edebilir?

Rusya, büyük umutlarla Ukrayna ordusuna teslim edilen Abrams tanklarının şimdiye dek 4'ünü imha etti. Rus özel kuvvetler askerleri, riskli bir operasyon... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T18:05+0300

2024-03-20T18:05+0300

2024-03-20T18:05+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

abrams

abrams tankı

abd

aleksey leonkov

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1c/1081181627_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_504bb239ee49721821131d9428095d81.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Avdeyevka'nın yaklaşık 3 km kuzeydoğusundaki Berdiçi köyünde ele geçirilen ABD yapımı M1 Abrams tankını inceleyen özel kuvvetler askerlerinin görüntülerini yayımladı. Sputnik, deneyimli askeri uzman Aleksey Leonkov'a Rusya'nın Abrams tankını daha yakından inceleyerek ne elde edebileceğini sordu.Rus mühendisler tarafından incelenecek Abrams tanklarından ne tür bilgiler edileceğini değerlendiren Rus askeri uzman Leonkov, "Bu tank bize ne verecek? Her şeyden önce gövdesini, kulesini ve tüm bu sistemleri inceleyebiliriz. Güvenlik açıklarını tespit edebiliriz. Atış kontrol sisteminin ve silahın atış yapmayı nasıl sağladığını anlayabiliriz. Yani tüm bu mekanik [detayları] kavrayabiliriz. Ebette güvenlik açıklarını tespit ettikten sonra tankın her türlü tanksavar silahı kullanılarak imha edilebilmesi için gerekli ayarlamaları yapacağız" ifadelerini kullandı.Her tankın, her ganimetin her zaman incelendiğini kaydeden Leonkov, "Abrams tankının er ya da geç, ana muharebe tanklarımız için geliştirilen yeni silahların ve tanksavar silahlarının test edileceği test alanına götürülecek. Ancak bundan önce tüm parametreler kaydedilecek, bir 'dijital ikiz' oluşturulacak, böylece daha sonra bu bilgiler (Abrams'ların tespitinde kullanılacak) keşif sistemlerimize girilebilecek" dedi.ABD'nin Kiev'e Abrams tanklarının basitleştirilmiş, 'maymun' modellerini gönderdiği belirtiliyor.Soğuk Savaş esnasında, Sovyet subayından dönme 'ilticacı ve amatör tarihçi' olan Vladimir Rezun, dost ama müttefik olmayan devletlere ihraç edilen Sovyet askeri teçhizatını alaycı bir şekilde 'maymun modelleri' olarak adlandırmıştı. Söz konusu bu terim, orijinal teçhizatta bulunan gelişmiş silahların ve çeşitli ekipmanların yokluğunu belirtmek için kullanılıyordu.Ukrayna'nın Abrams'ları söz konusu olduğunda da, Kiev'in ABD'den 'maymun modelleri' aldığı ve böylece Rus kuvvetlerinin bunları imha etme çabalarını kolaylaştırdığı dile getiriliyor.Daha önce Ukrayna'ya verilen Abrams'ların hafif versiyonunun Kiev'e verilen Amerikan silahlarının birkaç maymun modeli varyantından biri olduğunu söyleyen Leonkov, geçen yıl Kiev'e verilen ATACMS füzelerinin, görünüşte Rus elektronik harbine ilişkin endişeler nedeniyle hedef yönlendirme sistemleri ve GPS rota düzeltme modülleri olmadan teslim edildiğine de işaret etmişti.Leonkov her halükarda, ABD ordusu tarafından kullanılan temel Abrams modelinin bile yeteneklerinin abartılmaması hususunu dile getirerek, Irak Savaşı'nda ABD'li komutanların bile tankın modası geçtiğinin ve basitleştirilmiş Irak zırhına karşı bile zayıf noktalarını fark ettiklerinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-askeri-uzman-acikladi-abd-ukraynaya-maymun-model-abrams-gonderiyor-1081384369.html

rusya

ukrayna

2024

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

rusya, rusya savunma bakanlığı, abrams, abrams tankı, abd, aleksey leonkov, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu