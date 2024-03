https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-askeri-uzman-acikladi-abd-ukraynaya-maymun-model-abrams-gonderiyor-1081384369.html

Rus askeri uzman açıkladı: 'ABD Ukrayna'ya 'maymun model' Abrams gönderiyor'

Ukrayna, ABD tarafından teslim edilen 31 adet özelleştirilmiş M1 Abrams'tan ikisini kaybetmişti. Moskova'da yaşayan Askeri uzman gözlemci Aleksey Leonkov... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı Pazartesi günü Ukrayna'ya ait ikinci bir M1 Abrams'ın Rus güçleriyle çatışmalarda imha edildiğini doğrulamıştı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Avdeyevka'nın dışındaki bir bölgede bir M1150 model bir aracın yayında yanan bir M1 Abrams görülüyordu.İlk Abrams'ın ise 26 Şubat'ta, yine Ukrayna güçlerinin neredeyse on yıl boyunca Donbass milislerine ve düzenli Rus ordusuna karşı büyük bir kale haline getirdiği ve aylarca süren şiddetli çatışmaların ardından Rus güçlerinin girmeyi başardığı Avdeyevka yakınlarında imha edilmişti.Bugüne kadar imha edilen Abramsların her ikisi de Rus FPV insansız hava araçları tarafından bertaraf edilmişti.Bu Abramslardan ilki 'Pirana' olarak bilinen bir dron tarafından, ikincisi ise 'Upır' adı verilen bir insansız hava aracı tarafından imha edilmişti.'Maymun model' teçhizat ne demek?Soğuk Savaş esnasında, Sovyet subayından dönme 'ilticacı ve amatör tarihçi' olan Vladimir Rezun, dost ama müttefik olmayan devletlere ihraç edilen Sovyet askeri teçhizatını alaycı bir şekilde 'maymun modelleri' olarak adlandırmıştı. Söz konusu bu terim, orijinal teçhizatta bulunan gelişmiş silahların ve çeşitli ekipmanların yokluğunu belirtmek için kullanılıyordu.Ukrayna'nın Abramsları söz konusu olduğunda da, Kiev'in Amerikan 'maymun modelleri' aldığı ve böylece Rus kuvvetlerinin bunları imha etme çabalarını kolaylaştırdığı dile getiriliyor.Ukrayna için 'maymun modeller'Rusya'nın en tanınmış askeri gözlemcilerinden Aleksey Leonkov Sputnik'e verdiği demeçte Ukrayna'nın Abramslarının 'Amerikalıların kendileri tarafından kullanılan tanklara ek koruyucu ekipman takılmadan tedarik edildiğini' dile getirererek, "Bu, tanka daha fazla dayanıklılık sağlayan, çok övünülen seyreltilmiş uranyum zırhıdır" dedi.Ukrayna'ya tedarik edilen Abrams modellerinde, seyreltilmiş uranyum kaplama, tungsten zırhla değiştirilerek mermilere ve insansız hava araçlarına karşı daha savunmasız hale getirildiği ifade ediliyor.Leonkov, açıklamasında Abrams tanklarının 'trophy etkin koruma sistemlerine' sahip olduğunu ancak Ukrayna'ya verilen modellerinde bu sistemin bulunmadığını belirterek, "Ayrıca, İHA'lara karşı savunma için bir anti-drone uyarı sistemleri de yok. Yani Ukrayna'nın aldığı tanklar temel Abrams'ın 'hafif' versiyonudur" dedi.'Çok daha fazla zayıf nokta'Aleksey Leonkov Ukrayna'ya tedarik edilen Abrams modellerinin 'pek çok zayıf noktası' olan bir muharebe tankı olduğunu ifade etti.Bunlar arasında, 60 tonluk bu tankın hareketini sağlamak için büyük bir güç artışı sağlayan ve daha kısa hizmet ömrü pahasına tanka güç veren motorunun da yer aldığını ifade eden Leonkov konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Ukrayna teslim edilen Abramsların üçüncü zayıf noktasının da şanzımanları olduğunu belirten Leonkov, bu tankların şanzımanının, zırh parçasını zorlu arazilerde savunmasız bir hedef haline getiren bir tür 'zayıf nokta' olduğuna işaret etti.Tüm bu zayıf noktaların Rus askerleri tarafından bilindiğinin altını çizen Leonkov, "Bu nedenle bu tankın ortaya çıkmasını beklendi ve bu Abrams müfrezesi Avdeyevka bölgesinde faaliyet göstermeye, yani kapalı mevzilerden ateş açmaya, Rus mevzilerini bombalamaya başladığında avlanmaya başladılar" dedi.İkinci Abrams tankının imhasına ilişkin mevcut bilgilere bakıldığında aktarma sistemlerinin büyük olasılıkla hasar gördüğünü belirten Leonkov, ardından M1'in onarım için önden çekilmesini önlemek amacıyla insansız hava araçlarının Abramsları imha etmek üzere gönderildiğini belirtti.'ABD tarafından teslim edilen birkaç maymun modelinden biri'Ukrayna'ya verilen Abramsların hafif versiyonunun Kiev'e verilen Amerikan silahlarının birkaç maymun modeli varyantından biri olduğunu söyleyen Leonkov, geçen yıl Kiev'e verilen ATACMS füzelerinin, görünüşte Rus elektronik harbine ilişkin endişeler nedeniyle hedef yönlendirme sistemleri ve GPS rota düzeltme modülleri olmadan teslim edildiğine de işaret etti.Leonkov her halükarda, ABD ordusu tarafından kullanılan temel Abrams modelinin bile yeteneklerinin abartılmaması hususunu dile getirerek, Irak Savaşı'nda ABD'li komutanların bile tankın modası geçtiğine ve basitleştirilmiş Irak zırhına karşı bile zayıf noktalarını fark ettiklerine işaret etti.Leonkov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Tankın Ukrayna'daki rolünün yeniden tanımlanması'İster Abrams, ister Leopard 2 ya da Challenger 2 olsun, Ukrayna'ya teslim edilen Batı tanklarının her zaman üçüncü kademede konuşlandırılan ve ağır ateş desteği sağlayan ateş destek araçları olarak kullanılmak üzere düşünüldüğü ifade eden Leonkov açıklamasında bu hususu, "Ateş destek aracı olarak, topçu saldırılarından sonra muharebeye hazır kalan düşman ateş noktalarını bastırma aracı olarak düşünüldüler. Ukrayna geçen yılki yaz karşı taarruzu sırasında cephenin güney yönünde çok sayıda topçu sistemi biriktirmişti. Ancak bunlar beklentileri karşılamadı" şeklinde özetledi.

