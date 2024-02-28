https://sputniknews.com.tr/20240228/abrams-tanklarini-yok-etmisti-insansiz-hava-araci-pirana-1081181988.html

ABD yapımı tankları yok etmişti: İnsansız hava aracı Pirana hakkındaki tüm detaylar

ABD yapımı tankları yok etmişti: İnsansız hava aracı Pirana hakkındaki tüm detaylar

Sputnik Türkiye

Abrams tanklarını yok etmesiyle nam salan Pirana insansız hava aracı Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sık olarak... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T15:40+0300

2024-02-28T15:40+0300

2024-02-28T16:05+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

pirana

insansız hava aracı (iha)

insansız hava aracı

abrams

abrams tankı

ukrayna

ukrayna ordusu

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Ukrayna'da kullanılan ABD yapımı M1 Abrams tanklarını imha etmek için kullanılan Pirana insansız hava aracı, Rusya'nın Ulyanovsk kentinde bulunan Simbirsk Tasarım Bürosu tarafından geliştirildi.Bu (pilot görüşü) kamikaze drone hakkında öne çıkan bazı özellikler ise şöyle:Pirana insansız hava aracı hem hafif hem de zırhlı araçların yanı sıra sığınakları, siperleri ve tahkimatları yok etmek için tasarlanmıştır.

https://sputniknews.com.tr/20231025/karadenizde-devriye-faaliyetlerine-katilacak-rus-kinjal-fuze-sisteminin-teknik-ozellikleri--1076723964.html

rusya

ukrayna

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insansız hava aracı pirana, piranha insansız hava aracı özellikleri