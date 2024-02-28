https://sputniknews.com.tr/20240228/abrams-tanklarini-yok-etmisti-insansiz-hava-araci-pirana-1081181988.html
ABD yapımı tankları yok etmişti: İnsansız hava aracı Pirana hakkındaki tüm detaylar
ABD yapımı tankları yok etmişti: İnsansız hava aracı Pirana hakkındaki tüm detaylar
Sputnik Türkiye
Abrams tanklarını yok etmesiyle nam salan Pirana insansız hava aracı Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sık olarak... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T15:40+0300
2024-02-28T15:40+0300
2024-02-28T16:05+0300
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Ukrayna'da kullanılan ABD yapımı M1 Abrams tanklarını imha etmek için kullanılan Pirana insansız hava aracı, Rusya'nın Ulyanovsk kentinde bulunan Simbirsk Tasarım Bürosu tarafından geliştirildi.Bu (pilot görüşü) kamikaze drone hakkında öne çıkan bazı özellikler ise şöyle:Pirana insansız hava aracı hem hafif hem de zırhlı araçların yanı sıra sığınakları, siperleri ve tahkimatları yok etmek için tasarlanmıştır.
https://sputniknews.com.tr/20231025/karadenizde-devriye-faaliyetlerine-katilacak-rus-kinjal-fuze-sisteminin-teknik-ozellikleri--1076723964.html
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insansız hava aracı pirana, piranha insansız hava aracı özellikleri
insansız hava aracı pirana, piranha insansız hava aracı özellikleri
ABD yapımı tankları yok etmişti: İnsansız hava aracı Pirana hakkındaki tüm detaylar
15:40 28.02.2024 (güncellendi: 16:05 28.02.2024)
Abrams tanklarını yok etmesiyle nam salan Pirana insansız hava aracı Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sık olarak kullanılıyor. İnsansız hava aracının özellikleri ne? Ne zamandan beri kullanıyor? Detaylar içerikte.
Ukrayna'da kullanılan ABD yapımı M1 Abrams tanklarını imha etmek için kullanılan Pirana insansız hava aracı, Rusya'nın Ulyanovsk kentinde bulunan Simbirsk Tasarım Bürosu tarafından geliştirildi.
Bu (pilot görüşü) kamikaze drone hakkında öne çıkan bazı özellikler ise şöyle:
İlk olarak Mart 2023'te Simbirsk Tasarım Bürosu tarafından tanıtıldı
Karbon fiber takviyeli polimerlerden yapıldı
Pirana, çalıştığı frekanslarla FPV analoglarından ayrılıyor
Yapılan elektronik harp testlerinde önlenemeyen tek drone olduğu belirtiliyor
15 km'ye kadar menzile sahip olan Pirana, 4.5 kg'a kadar yük kapasitesine sahip.
Pirana insansız hava aracı hem hafif hem de zırhlı araçların yanı sıra sığınakları, siperleri ve tahkimatları yok etmek için tasarlanmıştır.