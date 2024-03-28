https://sputniknews.com.tr/20240328/netanyahu-refah-gorusmeleri-icin-abdye-heyet-gonderiyor-1082151220.html

Netanyahu, Refah görüşmeleri için ABD'ye heyet gönderiyor

Netanyahu, Refah görüşmeleri için ABD'ye heyet gönderiyor

Sputnik Türkiye

Daha önce İsrail’in olası Refah saldırısının kendisini yalnızlaştıracağı konusunda uyaran Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Refah'a yönelik... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T10:37+0300

2024-03-28T10:37+0300

2024-03-28T10:37+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

mısır

ortadoğu

benyamin netanyahu

soykırım

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Basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Netanyahu'nun ofisinin heyet ziyaretini yeniden planlamayı kabul ettiğini ve ABD ile İsrail'in yeni tarih belirlemek üzere görüşmelere başladığını söyledi.Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere toplantının yeninden planlanacağını belirten Jean-Pierre, "Refah operasyonları hakkında konuşmak üzere burada toplantı düzenlenmesi konusunda bir anlaşma yapıldığı gerçeğini unutmamalıyız" dedi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.ABD'nin tasarıyı veto etmemesi nedeniyle Netanyahu, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için Washington'da yapılması planlanan toplantıya İsrail heyetini göndermekten vazgeçmişti.İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Gilad Erdan, Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını ABD'nin veto etmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ederek ABD'nin 'hata yapmakta ısrar' ettiğini kaydetmişti.Geçtiğimiz hafta konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze halkının tamamında gıda ve insani yardım eksikliğine dikkati çekerek, Refah'a düzenlenecek olası saldırının İsrail'e uzun süreli güvenlik sağlamamakla birlikte, onu dünyada daha da yalnızlaştırma riski taşıdığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240317/netanyahu-refah-operasyonu-icin-tarih-verdi-1081769264.html

israil

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

mısır

abd

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