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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240328/netanyahu-refah-gorusmeleri-icin-abdye-heyet-gonderiyor-1082151220.html
Netanyahu, Refah görüşmeleri için ABD'ye heyet gönderiyor
Netanyahu, Refah görüşmeleri için ABD'ye heyet gönderiyor
Sputnik Türkiye
Daha önce İsrail’in olası Refah saldırısının kendisini yalnızlaştıracağı konusunda uyaran Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Refah'a yönelik... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T10:37+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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gazze şeridi
refah sınır kapısı
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ortadoğu
benyamin netanyahu
soykırım
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Basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Netanyahu'nun ofisinin heyet ziyaretini yeniden planlamayı kabul ettiğini ve ABD ile İsrail'in yeni tarih belirlemek üzere görüşmelere başladığını söyledi.Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere toplantının yeninden planlanacağını belirten Jean-Pierre, "Refah operasyonları hakkında konuşmak üzere burada toplantı düzenlenmesi konusunda bir anlaşma yapıldığı gerçeğini unutmamalıyız" dedi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.ABD'nin tasarıyı veto etmemesi nedeniyle Netanyahu, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için Washington'da yapılması planlanan toplantıya İsrail heyetini göndermekten vazgeçmişti.İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Gilad Erdan, Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını ABD'nin veto etmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ederek ABD'nin 'hata yapmakta ısrar' ettiğini kaydetmişti.Geçtiğimiz hafta konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze halkının tamamında gıda ve insani yardım eksikliğine dikkati çekerek, Refah'a düzenlenecek olası saldırının İsrail'e uzun süreli güvenlik sağlamamakla birlikte, onu dünyada daha da yalnızlaştırma riski taşıdığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240317/netanyahu-refah-operasyonu-icin-tarih-verdi-1081769264.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, mısır, ortadoğu, benyamin netanyahu, soykırım, abd, beyaz saray, washington dc
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, mısır, ortadoğu, benyamin netanyahu, soykırım, abd, beyaz saray, washington dc

Netanyahu, Refah görüşmeleri için ABD'ye heyet gönderiyor

10:37 28.03.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSABD Kongresi İsrail destek
ABD Kongresi İsrail destek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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Daha önce İsrail’in olası Refah saldırısının kendisini yalnızlaştıracağı konusunda uyaran Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere Washington'a heyet göndermeyi kabul ettiğini bildirdi.
Basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Netanyahu'nun ofisinin heyet ziyaretini yeniden planlamayı kabul ettiğini ve ABD ile İsrail'in yeni tarih belirlemek üzere görüşmelere başladığını söyledi.
Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere toplantının yeninden planlanacağını belirten Jean-Pierre, "Refah operasyonları hakkında konuşmak üzere burada toplantı düzenlenmesi konusunda bir anlaşma yapıldığı gerçeğini unutmamalıyız" dedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.
ABD'nin tasarıyı veto etmemesi nedeniyle Netanyahu, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için Washington'da yapılması planlanan toplantıya İsrail heyetini göndermekten vazgeçmişti.
İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Gilad Erdan, Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını ABD'nin veto etmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ederek ABD'nin 'hata yapmakta ısrar' ettiğini kaydetmişti.
Geçtiğimiz hafta konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze halkının tamamında gıda ve insani yardım eksikliğine dikkati çekerek, Refah'a düzenlenecek olası saldırının İsrail'e uzun süreli güvenlik sağlamamakla birlikte, onu dünyada daha da yalnızlaştırma riski taşıdığını ifade etmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu, Refah operasyonu için tarih verdi
17 Mart, 17:20
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