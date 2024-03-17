https://sputniknews.com.tr/20240317/netanyahu-refah-operasyonu-icin-tarih-verdi-1081769264.html

Netanyahu, Refah operasyonu için tarih verdi

Netanyahu, Refah operasyonu için tarih verdi

Sputnik Türkiye

Azalan destekle birlikte sürekli artan tepkilere rağmen ateşkese yanaşmayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a... 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T17:20+0300

2024-03-17T17:20+0300

2024-03-17T17:20+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

askeri operasyon

abd

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Hükümet toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana askeri ve diplomatik olmak üzere iki cephede savaştıklarını ifade ederken, "Ancak uluslararası baskının arttığı da sır değil" dedi.Uluslararası toplumda, orduya, hükümete ve kendisine 'asılsız suçlamalar' yöneltilerek, savaşı hedeflerine ulaşmadan durdurmaya çalışanların olduğuna işaret eden Netanyahu, "Bunu şimdi, savaşın zirvesinde seçimlere gidilmesi çabasıyla yapıyorlar. Bunu yapıyorlar çünkü yapılacak seçimlerin savaşı durduracağını ve ülkeyi en az altı ay felç edeceğini biliyorlar" ifadelerini kullandı.Netanyahu, uluslararası baskının İsrail'i savaşın tüm hedeflerini gerçekleştirmekten alıkoyamayacağını savunarak, bu hedeflerin "Hamas'ı ortadan kaldırmak, tüm rehinelerimizi serbest bırakmak ve Gazze'nin bir daha asla İsrail'e tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu söyledi."Uluslararası toplumdaki dostlarımıza şunu söylüyorum, Holokost'tan bu yana en korkunç Yahudi katliamı 7 Ekim'i bu kadar çabuk mu unuttunuz?" diyen Netanyahu, uluslararası topluma hitaben "İsrail'e baskı yapmak yerine, Hamas ve patronu İran'a baskı yapın" şeklinde konuştu.Refah'a operasyon birkaç hafta içerisinde başlayacakRefah'a operasyon düzenleyeceklerini tekrarlayan Netanyahu, "Bu amaçla, sivil halkın savaş alanlarından tahliyesine dair adımların atılması da dahil olmak üzere, Refah'a yönelik operasyonel eylem planlarını onayladık. Bu, askeri harekât öncesindeki önemli bir aşamadır" dedi.Başbakan Netanyahu, Refah'a operasyonun birkaç hafta içerisinde başlayacağına işaret etti.İsrail basınında Netanyahu'nun uluslararası topluma hitaben söylediği sözlerin ABD Başkanı Joe Biden'a mesaj olduğu değerlendiriliyor.Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki krizi kötü yönettiğini ve ülkede seçimlere gidilmesi gerektiğini ifade eden Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in "iyi bir konuşma yaptığını" ve düşüncelerinin "pek çok Amerikalı tarafından paylaşıldığını" belirtmişti.Netanyahu'nun Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240315/tum-dunya-karsi-cikiyordu-netanyahu-refaha-operasyon-planini-onayladi-1081737401.html

israil

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

abd

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