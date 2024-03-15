https://sputniknews.com.tr/20240315/tum-dunya-karsi-cikiyordu-netanyahu-refaha-operasyon-planini-onayladi-1081737401.html

Tüm dünya karşı çıkıyordu: Netanyahu, Refah’a operasyon planını onayladı

Tüm dünya karşı çıkıyordu: Netanyahu, Refah’a operasyon planını onayladı

Sputnik Türkiye

ABD dahil tüm dünyanın birçok kez uyardığı ve sonuçlarının felaket olacağı Refah Operasyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından onaylandı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T20:00+0300

2024-03-15T20:00+0300

2024-03-15T20:00+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

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İsrail Başbakanı Netanyahu'nin orduya Refah şehrine operasyona izin verdiği açıklandı. Savaş kabinesinin toplanması ardından Hamas'ın ateşkes teklifini değerlendiren Netanyahu, anlaşmayı 'saçma bulduğu' gerekçesiyle reddetti. Ardından ise 1.5 milyon mülteci ve sivilin bulunduğu Refah kentine operasyon izni verildi. ABD, AB ülkeleri ve tüm dünya ülkeleri, İsrail kuvvetlerinin Refah'a yapacağı bir operasyonun 'felaket ile sonuçlanacağını' belirmişti. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler de İsrail Başbakanı'nı operasyona izin verilmemesi konusunda uyarmıştı. Netanyahu’nun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'nin güneyindeki Refah şehrine operasyon planını onayladığı ifade edilen açıklamada, IDF’nin operasyona ve sivilleri tahliye etmeye hazır olduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240315/israil-yardim-dagitilan-noktayi-vurdu-30dan-fazla-sivil-oldu-1081718490.html

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