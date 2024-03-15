https://sputniknews.com.tr/20240315/tum-dunya-karsi-cikiyordu-netanyahu-refaha-operasyon-planini-onayladi-1081737401.html
Tüm dünya karşı çıkıyordu: Netanyahu, Refah’a operasyon planını onayladı
Tüm dünya karşı çıkıyordu: Netanyahu, Refah’a operasyon planını onayladı
Sputnik Türkiye
ABD dahil tüm dünyanın birçok kez uyardığı ve sonuçlarının felaket olacağı Refah Operasyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından onaylandı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T20:00+0300
2024-03-15T20:00+0300
2024-03-15T20:00+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
refah
gazze
filistinli
abd
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nin orduya Refah şehrine operasyona izin verdiği açıklandı. Savaş kabinesinin toplanması ardından Hamas'ın ateşkes teklifini değerlendiren Netanyahu, anlaşmayı 'saçma bulduğu' gerekçesiyle reddetti. Ardından ise 1.5 milyon mülteci ve sivilin bulunduğu Refah kentine operasyon izni verildi. ABD, AB ülkeleri ve tüm dünya ülkeleri, İsrail kuvvetlerinin Refah'a yapacağı bir operasyonun 'felaket ile sonuçlanacağını' belirmişti. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler de İsrail Başbakanı'nı operasyona izin verilmemesi konusunda uyarmıştı. Netanyahu’nun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'nin güneyindeki Refah şehrine operasyon planını onayladığı ifade edilen açıklamada, IDF’nin operasyona ve sivilleri tahliye etmeye hazır olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240315/israil-yardim-dagitilan-noktayi-vurdu-30dan-fazla-sivil-oldu-1081718490.html
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benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, refah, gazze, filistinli, abd, ab, idf, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf)
benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, refah, gazze, filistinli, abd, ab, idf, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf)
Tüm dünya karşı çıkıyordu: Netanyahu, Refah’a operasyon planını onayladı
ABD dahil tüm dünyanın birçok kez uyardığı ve sonuçlarının felaket olacağı Refah Operasyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından onaylandı.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nin orduya Refah şehrine operasyona izin verdiği açıklandı. Savaş kabinesinin toplanması ardından Hamas'ın ateşkes teklifini değerlendiren Netanyahu, anlaşmayı 'saçma bulduğu' gerekçesiyle reddetti. Ardından ise 1.5 milyon mülteci ve sivilin bulunduğu Refah kentine operasyon izni verildi.
ABD, AB ülkeleri ve tüm dünya ülkeleri, İsrail kuvvetlerinin Refah'a yapacağı bir operasyonun 'felaket ile sonuçlanacağını' belirmişti. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler de İsrail Başbakanı'nı operasyona izin verilmemesi konusunda uyarmıştı.
Netanyahu’nun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'nin güneyindeki Refah şehrine operasyon planını onayladığı ifade edilen açıklamada, IDF’nin operasyona ve sivilleri tahliye etmeye hazır olduğu kaydedildi.