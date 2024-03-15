https://sputniknews.com.tr/20240315/israil-yardim-dagitilan-noktayi-vurdu-30dan-fazla-sivil-oldu-1081718490.html
İsrail yardım dağıtılan noktayı vurdu: 30'dan fazla sivil öldü
İsrail yardım dağıtılan noktayı vurdu: 30'dan fazla sivil öldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T12:09+0300
2024-03-15T12:09+0300
2024-03-15T12:09+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.30'dan fazla kişinin öldüğü, en az 155 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaşananların, İsrail'in yeni ve korkunç bir katliam yapma yönündeki önceden planlanmış niyetini gösterdiği vurgulandı.Açıklamada, Kuveyt Kavşağı'nda zorlu saha durumuna rağmen ölü ve yaralıların tahliye sürecinin devam ettiği belirtilerek, hastanelere ulaşan yaralıların sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.İsrail'den yalanlamaDiğer taraftan İsrail ordusu, Kuveyt Kavşağı'nda saldırı düzenlediği yönünde saldırı düzenlemediğini savundu.Ordu, yardım dağıtılan noktadaki Gazzeli sakinlerin hedef alındığı yönündeki haber ve açıklamaların yalan olduğunu öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20240314/filistinli-arkeolog-israil-filistinlilere-ait-arkeolojik-eserleri-caliyor-ve-yok-ediyor-1081693990.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı
İsrail yardım dağıtılan noktayı vurdu: 30'dan fazla sivil öldü
İsrail ordusu, yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 30'dan fazla kişiyi öldürdü, en az 155 kişiyi yaraladı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.
30'dan fazla kişinin öldüğü, en az 155 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaşananların, İsrail'in yeni ve korkunç bir katliam yapma yönündeki önceden planlanmış niyetini gösterdiği vurgulandı.
Açıklamada, Kuveyt Kavşağı'nda zorlu saha durumuna rağmen ölü ve yaralıların tahliye sürecinin devam ettiği belirtilerek, hastanelere ulaşan yaralıların sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.
Diğer taraftan İsrail ordusu, Kuveyt Kavşağı'nda saldırı düzenlediği yönünde saldırı düzenlemediğini savundu.
Ordu, yardım dağıtılan noktadaki Gazzeli sakinlerin hedef alındığı yönündeki haber ve açıklamaların yalan olduğunu öne sürdü.