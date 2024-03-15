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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240315/israil-yardim-dagitilan-noktayi-vurdu-30dan-fazla-sivil-oldu-1081718490.html
İsrail yardım dağıtılan noktayı vurdu: 30'dan fazla sivil öldü
İsrail yardım dağıtılan noktayı vurdu: 30'dan fazla sivil öldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T12:09+0300
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.30'dan fazla kişinin öldüğü, en az 155 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaşananların, İsrail'in yeni ve korkunç bir katliam yapma yönündeki önceden planlanmış niyetini gösterdiği vurgulandı.Açıklamada, Kuveyt Kavşağı'nda zorlu saha durumuna rağmen ölü ve yaralıların tahliye sürecinin devam ettiği belirtilerek, hastanelere ulaşan yaralıların sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.İsrail'den yalanlamaDiğer taraftan İsrail ordusu, Kuveyt Kavşağı'nda saldırı düzenlediği yönünde saldırı düzenlemediğini savundu.Ordu, yardım dağıtılan noktadaki Gazzeli sakinlerin hedef alındığı yönündeki haber ve açıklamaların yalan olduğunu öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20240314/filistinli-arkeolog-israil-filistinlilere-ait-arkeolojik-eserleri-caliyor-ve-yok-ediyor-1081693990.html
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İsrail yardım dağıtılan noktayı vurdu: 30'dan fazla sivil öldü

12:09 15.03.2024
© AA / Ashraf Amraİsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdürüyor
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AA / Ashraf Amra
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İsrail ordusu, yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 30'dan fazla kişiyi öldürdü, en az 155 kişiyi yaraladı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.
30'dan fazla kişinin öldüğü, en az 155 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaşananların, İsrail'in yeni ve korkunç bir katliam yapma yönündeki önceden planlanmış niyetini gösterdiği vurgulandı.
Açıklamada, Kuveyt Kavşağı'nda zorlu saha durumuna rağmen ölü ve yaralıların tahliye sürecinin devam ettiği belirtilerek, hastanelere ulaşan yaralıların sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

İsrail'den yalanlama

Diğer taraftan İsrail ordusu, Kuveyt Kavşağı'nda saldırı düzenlediği yönünde saldırı düzenlemediğini savundu.
Ordu, yardım dağıtılan noktadaki Gazzeli sakinlerin hedef alındığı yönündeki haber ve açıklamaların yalan olduğunu öne sürdü.
Gazze Şeridi günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
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