https://sputniknews.com.tr/20240315/israil-yardim-dagitilan-noktayi-vurdu-30dan-fazla-sivil-oldu-1081718490.html

İsrail yardım dağıtılan noktayı vurdu: 30'dan fazla sivil öldü

İsrail yardım dağıtılan noktayı vurdu: 30'dan fazla sivil öldü

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T12:09+0300

2024-03-15T12:09+0300

2024-03-15T12:09+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

gazze sağlık bakanlığı

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.30'dan fazla kişinin öldüğü, en az 155 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaşananların, İsrail'in yeni ve korkunç bir katliam yapma yönündeki önceden planlanmış niyetini gösterdiği vurgulandı.Açıklamada, Kuveyt Kavşağı'nda zorlu saha durumuna rağmen ölü ve yaralıların tahliye sürecinin devam ettiği belirtilerek, hastanelere ulaşan yaralıların sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.İsrail'den yalanlamaDiğer taraftan İsrail ordusu, Kuveyt Kavşağı'nda saldırı düzenlediği yönünde saldırı düzenlemediğini savundu.Ordu, yardım dağıtılan noktadaki Gazzeli sakinlerin hedef alındığı yönündeki haber ve açıklamaların yalan olduğunu öne sürdü.

https://sputniknews.com.tr/20240314/filistinli-arkeolog-israil-filistinlilere-ait-arkeolojik-eserleri-caliyor-ve-yok-ediyor-1081693990.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı