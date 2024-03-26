https://sputniknews.com.tr/20240326/bmnin-ateskes-kararina-israilden-aciklama-kararin-hicbir-anlami-olmayacak-1082072777.html
BM'nin 'ateşkes' kararına İsrail’den açıklama: ‘Kararın hiçbir anlamı olmayacak’
BM'nin 'ateşkes' kararına İsrail’den açıklama: ‘Kararın hiçbir anlamı olmayacak’
Sputnik Türkiye
İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Erdan, ABD'nin Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını veto etmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T19:06+0300
2024-03-26T19:06+0300
2024-03-26T19:06+0300
israil- filistin çatışması
gilad erdan
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
israil
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İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Gilad Erdan, Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını ABD'nin veto etmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ederek ABD'nin 'hata yapmakta ısrar' ettiğini vurguladı.Erdan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:"ABD kendi açısından kararın bağlayıcı olmadığını ve rehinelerin serbest bırakılmasını ateşkese bağladığını açıklasa bile düşmanımız bunu böyle görmüyor" diyen Erdan açıklamasında, "Filistin Daimi Temsilcisi zaten bir basın toplantısı düzenledi. Kararın neden bağlayıcı olduğunu ve bunu nasıl teşvik etmeye çalışacaklarını hukuki olarak açıklayan bir konferanstı bu. Aynı zamanda dünya çapında aleyhimize birçok hukuki girişimin ve ciddi zararların, dolayısıyla hayal kırıklığımızın ve öfkemizin de kapısını açıyor" dedi.Amerika'nın veto etmeme kararırının kendisini şaşırtmadığını ifade eden Erdan, ABD'nin BM delegasyonu ve Daimi Temsilcisi ile yakın temas halinde olduğunu belirterek veto etmeme kararının Washington'dan geldiğinin altını çizdi.Bunun ABD ile kontrolden çıkan bir kriz olduğunu düşünmediğini ifade eden Erdan konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Erdan halihazırda mevcut savaşta bir sonraki mücadeleye hazırlandıklıklarını ifade ederek İsrail'in BM'de her hafta yeni bir zorlukla karşılaştığını ifade etti. Filistinlilerin Arap Birliği ile birlikte kararın uygulanması için baskı oluşturmaya ve Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını uygulamadığı için İsrail'e yaptırım uygulamasını sağlamaya çalışacağının altını çizen Erdan, ABD'nin İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım önerisini veto etmesine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240326/unlu-yonetmen-spielberg-uyardi-yahudi-olma-hakki-icin-yeniden-mucadele-etmek-zorunda-kalabiliriz-1082072429.html
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gilad erdan, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), israil, abd, ateşkes, gazze, gazze şeridi, arap birliği
gilad erdan, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), israil, abd, ateşkes, gazze, gazze şeridi, arap birliği
BM'nin 'ateşkes' kararına İsrail’den açıklama: ‘Kararın hiçbir anlamı olmayacak’
İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Erdan, ABD'nin Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını veto etmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.
İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Gilad Erdan, Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını ABD'nin veto etmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ederek ABD'nin 'hata yapmakta ısrar' ettiğini vurguladı.
Erdan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Kararın anlamı bir hiç! İsrail açısından hiçbir anlamı olmayacak. Öte yandan Hamas, İsrail Silahlı Kuvvetleri'ni askeri açıdan yenilgiye uğratamayacağının farkında ve uluslararası toplumun bize baskı yapıp muhtemelen yaptırımlar uygulayacağını umuyor. Bu karar Hamas'ın ekmeğine yağ sürüyor, rehineleri serbest bırakma çabalarımızı ve askeri çabalarımızı sabote ediyor.
"ABD kendi açısından kararın bağlayıcı olmadığını ve rehinelerin serbest bırakılmasını ateşkese bağladığını açıklasa bile düşmanımız bunu böyle görmüyor" diyen Erdan açıklamasında, "Filistin Daimi Temsilcisi zaten bir basın toplantısı düzenledi. Kararın neden bağlayıcı olduğunu ve bunu nasıl teşvik etmeye çalışacaklarını hukuki olarak açıklayan bir konferanstı bu. Aynı zamanda dünya çapında aleyhimize birçok hukuki girişimin ve ciddi zararların, dolayısıyla hayal kırıklığımızın ve öfkemizin de kapısını açıyor" dedi.
Amerika'nın veto etmeme kararırının kendisini şaşırtmadığını ifade eden Erdan, ABD'nin BM delegasyonu ve Daimi Temsilcisi ile yakın temas halinde olduğunu belirterek veto etmeme kararının Washington'dan geldiğinin altını çizdi.
Bunun ABD ile kontrolden çıkan bir kriz olduğunu düşünmediğini ifade eden Erdan konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:
ABD ile aramızdaki herhangi bir anlaşmazlık, medya tarafından anında 'daha önce hiç görülmemiş bir kriz' olarak tanımlanıyor. Ben buna katılmıyorum. Biden göreve geldiğinde bile İran'la anlaşmaya yeniden katılma konusunda aramızda çok açık kamuoyu farklılıkları vardı ve biz de her şekilde karşı çıktık. Anlaşmazlıklar bulanıklaştırılmamalı bilhassa İran konusunda. ABD bize zarar verebilecek bir şeye sebep oluyorsa, bunun açıkça belirtilmesi ve gerçekte var olmayan bazı diplomatik inceliklere göre İsrail'in aleyhine hareket edilmemesi gerekir.
Erdan halihazırda mevcut savaşta bir sonraki mücadeleye hazırlandıklıklarını ifade ederek İsrail'in BM'de her hafta yeni bir zorlukla karşılaştığını ifade etti. Filistinlilerin Arap Birliği ile birlikte kararın uygulanması için baskı oluşturmaya ve Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını uygulamadığı için İsrail'e yaptırım uygulamasını sağlamaya çalışacağının altını çizen Erdan, ABD'nin İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım önerisini veto etmesine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.