https://sputniknews.com.tr/20240326/bmnin-ateskes-kararina-israilden-aciklama-kararin-hicbir-anlami-olmayacak-1082072777.html

BM'nin 'ateşkes' kararına İsrail’den açıklama: ‘Kararın hiçbir anlamı olmayacak’

BM'nin 'ateşkes' kararına İsrail’den açıklama: ‘Kararın hiçbir anlamı olmayacak’

Sputnik Türkiye

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Erdan, ABD'nin Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını veto etmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T19:06+0300

2024-03-26T19:06+0300

2024-03-26T19:06+0300

israil- filistin çatışması

gilad erdan

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

israil

abd

ateşkes

gazze

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İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Gilad Erdan, Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını ABD'nin veto etmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ederek ABD'nin 'hata yapmakta ısrar' ettiğini vurguladı.Erdan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:"ABD kendi açısından kararın bağlayıcı olmadığını ve rehinelerin serbest bırakılmasını ateşkese bağladığını açıklasa bile düşmanımız bunu böyle görmüyor" diyen Erdan açıklamasında, "Filistin Daimi Temsilcisi zaten bir basın toplantısı düzenledi. Kararın neden bağlayıcı olduğunu ve bunu nasıl teşvik etmeye çalışacaklarını hukuki olarak açıklayan bir konferanstı bu. Aynı zamanda dünya çapında aleyhimize birçok hukuki girişimin ve ciddi zararların, dolayısıyla hayal kırıklığımızın ve öfkemizin de kapısını açıyor" dedi.Amerika'nın veto etmeme kararırının kendisini şaşırtmadığını ifade eden Erdan, ABD'nin BM delegasyonu ve Daimi Temsilcisi ile yakın temas halinde olduğunu belirterek veto etmeme kararının Washington'dan geldiğinin altını çizdi.Bunun ABD ile kontrolden çıkan bir kriz olduğunu düşünmediğini ifade eden Erdan konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Erdan halihazırda mevcut savaşta bir sonraki mücadeleye hazırlandıklıklarını ifade ederek İsrail'in BM'de her hafta yeni bir zorlukla karşılaştığını ifade etti. Filistinlilerin Arap Birliği ile birlikte kararın uygulanması için baskı oluşturmaya ve Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını uygulamadığı için İsrail'e yaptırım uygulamasını sağlamaya çalışacağının altını çizen Erdan, ABD'nin İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım önerisini veto etmesine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240326/unlu-yonetmen-spielberg-uyardi-yahudi-olma-hakki-icin-yeniden-mucadele-etmek-zorunda-kalabiliriz-1082072429.html

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