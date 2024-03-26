https://sputniknews.com.tr/20240326/unlu-yonetmen-spielberg-uyardi-yahudi-olma-hakki-icin-yeniden-mucadele-etmek-zorunda-kalabiliriz-1082072429.html

Ünlü yönetmen Spielberg: Yahudi olma hakkı için yeniden mücadele etmek zorunda kalabiliriz

Ünlü yönetmen Spielberg: Yahudi olma hakkı için yeniden mücadele etmek zorunda kalabiliriz

Sputnik Türkiye

Ünlü yönetmen Spielberg , Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Shoah Vakfı etkinliğinde 7 Ekim sonrası antisemitizmin tekerrür edebileceğini gösterdiği... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T18:37+0300

2024-03-26T18:37+0300

2024-03-26T18:37+0300

dünya

steven spielberg

antisemitizm

schindler's list

güney kaliforniya üniversitesi

yahudi

israil-filistin

israil

israil-filistin sorunu

gazze şeridi

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Ünlü Hollywood yönetmeni Steven Spielberg, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikle antisemitizmin modern tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. Spielberg konuşmasında, "Yahudiler Yahudi olma hakkı için yeniden mücadele zorunda kalabilir" uyarısında da bulundu.Spielberg, 1994 yılında kurduğu USC Shoah Vakfı'nın 30. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada "Geçmişi hatırlayamayanlar onu tekrarlamaya mahkumdurlar" dedi.Schindler'in Listesi filminin yönetmeni açıklamasında, bir kez daha Yahudi olma hakkı için mücadeleye mahkum edilebileceklerinden giderek daha fazla endişe duyduğunu belirtti.Kasım ayında Spielberg, Shoah Vakfı'nın 7 Ekim katliamından kurtulanlarla görüşeceği ve soykırım kelimesinin ortaya çıkmasına neden olan suçu belgelemek için Holokost'tan kurtulanların ifadelerini toplama çabalarına benzer şekilde, içerdiği çeşitli terör eylemlerini belgeleyeceği yeni bir proje başlatacağını duyurmuştu.Spielberg o dönemde yine "Hayatım boyunca Yahudilere karşı böylesine tarifsiz bir barbarlık göreceğimi hayal bile edemezdim" yorumunu yapmıştı.

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