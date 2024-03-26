https://sputniknews.com.tr/20240326/gazzede-yardim-dahi-insanlari-olduruyor-havadan-yardim-nedeniyle-12-kisi-boguldu-6-insan-ezildi-1082068936.html

Gazze'de yardım dahi insanları öldürüyor: Havadan yardım nedeniyle 12 kişi boğuldu, 6 insan ezildi

Gazze'de yardım dahi insanları öldürüyor: Havadan yardım nedeniyle 12 kişi boğuldu, 6 insan ezildi

Sputnik Türkiye

Gazze'de ülkelerin havadan yardımı dahi Filistinlileri öldürüyor. Havadan yardıma erişmeye çalışan Gazzeliler ya denizde boğuluyor ya da ezilerek ölüyor. 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T17:15+0300

2024-03-26T17:15+0300

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israil- filistin çatışması

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Hamas, Gazze’ye havadan bırakılan yardımların bazılarının denize düştüğü yardımlara ulaşmak isteyen 12 Filistinlinin boğularak hayatını kaybettiği, 6 Filistinlinin ise farklı noktalarda çıkan izdiham sonucu yaşamını yitirdiği açıkladı. Bölgeye havadan yardım operasyonlarının durdurulması istendi. Hamas'tan havadan yardım yapan tüm ülkelerin tehlike konusunda daha önce uyarıldığı belirtilerek, “Havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalan Filistin halkımıza insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal açılmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda ise can kaybı 32 bin 414’e yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20240326/israili-kizdiran-hamle-dort-avrupa-ulkesi-daha-filistini-devlet-olarak-taniyabilir-1082061037.html

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gazze şeridi, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, hamas, abd, nato, soykırım