https://sputniknews.com.tr/20240326/gazzede-yardim-dahi-insanlari-olduruyor-havadan-yardim-nedeniyle-12-kisi-boguldu-6-insan-ezildi-1082068936.html
Gazze'de yardım dahi insanları öldürüyor: Havadan yardım nedeniyle 12 kişi boğuldu, 6 insan ezildi
Gazze'de yardım dahi insanları öldürüyor: Havadan yardım nedeniyle 12 kişi boğuldu, 6 insan ezildi
Sputnik Türkiye
Gazze'de ülkelerin havadan yardımı dahi Filistinlileri öldürüyor. Havadan yardıma erişmeye çalışan Gazzeliler ya denizde boğuluyor ya da ezilerek ölüyor. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T17:15+0300
2024-03-26T17:15+0300
2024-03-26T17:16+0300
israil- filistin çatışması
gazze şeridi
gazze
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
hamas
abd
nato
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082068582_12:0:2917:1634_1920x0_80_0_0_bc02629ee9e84958184fa3bfd3c1ec07.jpg
Hamas, Gazze’ye havadan bırakılan yardımların bazılarının denize düştüğü yardımlara ulaşmak isteyen 12 Filistinlinin boğularak hayatını kaybettiği, 6 Filistinlinin ise farklı noktalarda çıkan izdiham sonucu yaşamını yitirdiği açıkladı. Bölgeye havadan yardım operasyonlarının durdurulması istendi. Hamas'tan havadan yardım yapan tüm ülkelerin tehlike konusunda daha önce uyarıldığı belirtilerek, “Havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalan Filistin halkımıza insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal açılmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda ise can kaybı 32 bin 414’e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20240326/israili-kizdiran-hamle-dort-avrupa-ulkesi-daha-filistini-devlet-olarak-taniyabilir-1082061037.html
gazze şeridi
gazze
filistin
filistin yönetimi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082068582_375:0:2554:1634_1920x0_80_0_0_07d1affcb3b314abd3cc4b3a60faa115.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazze şeridi, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, hamas, abd, nato, soykırım
gazze şeridi, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, hamas, abd, nato, soykırım
Gazze'de yardım dahi insanları öldürüyor: Havadan yardım nedeniyle 12 kişi boğuldu, 6 insan ezildi
17:15 26.03.2024 (güncellendi: 17:16 26.03.2024)
Gazze'de ülkelerin havadan yardımı dahi Filistinlileri öldürüyor. Havadan yardıma erişmeye çalışan Gazzeliler ya denizde boğuluyor ya da ezilerek ölüyor.
Hamas, Gazze’ye havadan bırakılan yardımların bazılarının denize düştüğü yardımlara ulaşmak isteyen 12 Filistinlinin boğularak hayatını kaybettiği, 6 Filistinlinin ise farklı noktalarda çıkan izdiham sonucu yaşamını yitirdiği açıkladı. Bölgeye havadan yardım operasyonlarının durdurulması istendi.
Hamas'tan havadan yardım yapan tüm ülkelerin tehlike konusunda daha önce uyarıldığı belirtilerek, “Havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalan Filistin halkımıza insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal açılmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.
İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda ise can kaybı 32 bin 414’e yükseldi.