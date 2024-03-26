https://sputniknews.com.tr/20240326/israili-kizdiran-hamle-dort-avrupa-ulkesi-daha-filistini-devlet-olarak-taniyabilir-1082061037.html

İsrail'i kızdıran hamle: Dört Avrupa ülkesi daha Filistin'i devlet olarak tanıyabilir

İsrail'i kızdıran hamle: Dört Avrupa ülkesi daha Filistin'i devlet olarak tanıyabilir

Sputnik Türkiye

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere soykırımı ve baskısı sürerken, dört Avrupa ülkesi daha Filistin'i 'koşulların uygun olması halinde'... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T14:41+0300

2024-03-26T14:41+0300

2024-03-26T14:49+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

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İsrail tarafından fiili olarak işgal altında olan Filistin devletini, dört Avrupa daha tanıyabilir. Brüksel'de AB zirvesi ardından ortak açıklama yapan İrlanda, Malta, Slovenya ve İspanya liderleri savaşın sardığı bölgede barış ve güvenliği sağlamanın 'tek yolunun Filistin devletini tanımak olduğunu' belirterek, Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını duyurdu. Dört AB ülkesi lideri, "Filistin'i tanımaya hazır olduğumuzu ve bunu yapacağımızı belirttik. Bunun olumlu bir katkı sağlayabileceği düşünüyoruz, ancak koşulların uygun olması gerekiyor" açıklaması yaptı. Dört lider, bu 'koşulların' ne olduğunu belirtmedi.Görüşülen şartlar hakkında sorulan bir soruya İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, "Bunu ne zaman yapacağımıza karar vermeliyiz, çözüme katkı sağladığımızda ve dolayısıyla bu bir siyasi değerlendirme meselesidir. Sadece Avrupa Birliği'nde değil, dünyada Filistin devletini zaten tanıyan 130'dan fazla ülke olduğunu unutmayalım" açıklamasında bulundu.AB'de 11 devlet Filistin'i devlet olarak tanıyorMalta, 1988'de Filistin'in devlet olarak tanınma hakkını tanıdı, Doğu Avrupa ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Slovakya Filistin'i devlet olarak tanıdı ancak bu devletler hiçbir zaman kararı tam olarak uygulamadı.27 AB üye devletinden yalnızca 11 tanesi Filistin'i bir devlet olarak tanıyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in tanıma girişimi ilgili olarak, "Bu süreci başlatırken iki tarafın adamlarını da takip etmeliyiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240326/israilde-netanyahu-hukumetinde-bakan-duzeyinde-istifa-savasta-hedeflerimize-ulasamiyoruz-1082050352.html

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