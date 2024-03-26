https://sputniknews.com.tr/20240326/israilde-netanyahu-hukumetinde-bakan-duzeyinde-istifa-savasta-hedeflerimize-ulasamiyoruz-1082050352.html

İsrail'de Netanyahu hükümetinde istifa: 'Savaşta hedeflerimize ulaşamıyoruz'

İsrail'de Netanyahu hükümetinde istifa: 'Savaşta hedeflerimize ulaşamıyoruz'

Sputnik Türkiye

İsrail'de Acil Durum Hükümeti'nde bulunan Gideon Saar "Savaşın hedeflerimize ulaşmada etkili olmadığını gördük" diyerek istifa etti. 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T10:54+0300

2024-03-26T10:54+0300

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlatmasının ardından kurulan 'Acil Durum Hükümeti'ne katılan Yeni Umut Partisi Başkanı Gideon Saar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisini savaş kabinesine dahil etmemesi üzerine istifa ettiğini açıkladı.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Saar, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, Acil Durum Hükümeti'ne katılma nedeninin 'İsrail'in savaşlarında etkin rol almak' olduğunu belirtti. Saar, Netanyahu hükümetine katılma kararının ardından, "Zamanla belki de yanlış bir adım attığımı fark ettim. Son aylarda ben ve İsrail vatandaşları, savaşın hedeflerimize ulaşmada etkili olmadığını gördük." şeklinde konuştu.Hamas'ın askeri gücünü yok etmek için daha hızlı bir zaman çizelgesinde çalışılması gerektiğini savunan Saar, "Askeri baskıyı azaltarak, esir alınanların serbest bırakılmasına yönelik yeni bir anlaşmaya varılması yönündeki önemli bir baskı kaynağını kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.'Savaşın uzaması uluslararası siyaset sahnesindeki durumumuzu daha da kötüleştirdi'Saar, "Savaşın uzaması uluslararası siyaset sahnesindeki durumumuzu daha da kötüleştirdi." ifadesiyle devam etti. Gazze'ye yönelik saldırıların yönetiminin kabineden, savaş kabinesine devredildiğini aktaran Saar, savaş kabinesinde farklı bakış açılarına sahip eleştirel kişilerin bulunmamasından dolayı "uzmanlığını kullanmak için savaş kabinesine katılmak istediğini" belirtti.Saar, hükümetten ayrılma kararını, "Siyasetin yönünü etkileme imkanım olmadığı sürece sorumluluk alamam. Kısacası, artık bunun anlamı kalmadığını düşünüyorum. Bu yüzden istifa niyetimi açıkladım ve Başbakan'a istifa mektubumu iletmek üzere imzaladım." şeklinde açıkladı.

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil yüksek mahkemesi, israil ordusu, israil ordusu (idf), hamas, savaş