https://sputniknews.com.tr/20240326/husiler-yemende-baris-anlasmasini-imzalamaya-hazir-abd-ve-ingiltereye-karsi-birlesme-zamani--1082048407.html
Husiler, Yemen'de barış anlaşmasını imzalamaya hazır: 'ABD ve İngiltere'ye karşı birleşme zamanı'
Husiler, Yemen'de barış anlaşmasını imzalamaya hazır: 'ABD ve İngiltere'ye karşı birleşme zamanı'
Sputnik Türkiye
Husiler, Yemen'deki barış sürecine katılmaya hazır olduklarını duyurarak Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunu "savaş tüccarlarının yolunu kesmek"... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T10:01+0300
2024-03-26T10:01+0300
2024-03-26T10:01+0300
dünya
yemen
yemen krizi
yemen savaşı
güney yemen
yemen dışişleri bakanlığı
yemen ordusu
husi
husi yönetimi
husiler
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103123/98/1031239825_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_befb0dd556d4a27a98e1870af1c80a6c.jpg
Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, Arap koalisyonunun 26 Mart 2015'te Yemen'de operasyonlarına başlamasının dokuzuncu yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, barışa doğru adımlar atma niyetlerini vurguladı.Meşat, barışın tesisi ve sürdürülebilirliği için çaba harcamaya kararlı olduklarını belirterek, Umman'ın himayesinde yapılan müzakerelerde uzlaşılan barış planını imzalamaya hazır olduklarını ifade etti.Ayrıca, Arap koalisyonunu Yemen'deki barış çabalarına destek olmaya ve saldırıları durdurarak barışı sağlamaya çağırdı. Meşat, Amerika ve İngiltere liderliğindeki savaş tüccarlarının engellenmesi gerektiğini belirtti.Arap Koalisyonu'ndan yanıt bekleniyorHenüz Arap koalisyonundan Meşat'ın açıklamasına ilişkin bir yanıt gelmedi, ancak koalisyon daha önce Yemen'deki barış sürecine kararlı bir şekilde destek vereceğini ifade etmişti. BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, geçen yıl yaptığı açıklamada Yemen hükümeti ve Husilerin kapsamlı bir ateşkes ve Yemenlilerin durumunu iyileştirmeyi içeren tedbirlere bağlı kalacaklarını duyurmuştu.Yemen'deki siyasi çözüm çabaları, Suudi Arabistan ve Umman'ın arabuluculuğunda yürütülüyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri kontrol ederken, Suudi liderliğindeki koalisyon güçleri Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240325/husilerden-arap-dunyasina-cagri-abd-ve-avrupaya-petrol-ihracatini-azaltin-1082015597.html
yemen
güney yemen
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103123/98/1031239825_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_351d8b95cfa394131247e6c0c79b32cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yemen, yemen krizi, yemen savaşı, güney yemen, yemen dışişleri bakanlığı, yemen ordusu, husi, husi yönetimi, husiler, abd, ingiltere
yemen, yemen krizi, yemen savaşı, güney yemen, yemen dışişleri bakanlığı, yemen ordusu, husi, husi yönetimi, husiler, abd, ingiltere
Husiler, Yemen'de barış anlaşmasını imzalamaya hazır: 'ABD ve İngiltere'ye karşı birleşme zamanı'
Husiler, Yemen'deki barış sürecine katılmaya hazır olduklarını duyurarak Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunu "savaş tüccarlarının yolunu kesmek" için benzer bir adım atmaya çağırdı.
Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, Arap koalisyonunun 26 Mart 2015'te Yemen'de operasyonlarına başlamasının dokuzuncu yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, barışa doğru adımlar atma niyetlerini vurguladı.
Meşat, barışın tesisi ve sürdürülebilirliği için çaba harcamaya kararlı olduklarını belirterek, Umman'ın himayesinde yapılan müzakerelerde uzlaşılan barış planını imzalamaya hazır olduklarını ifade etti.
Ayrıca, Arap koalisyonunu Yemen'deki barış çabalarına destek olmaya ve saldırıları durdurarak barışı sağlamaya çağırdı. Meşat, Amerika ve İngiltere liderliğindeki savaş tüccarlarının engellenmesi gerektiğini belirtti.
Arap Koalisyonu'ndan yanıt bekleniyor
Henüz Arap koalisyonundan Meşat'ın açıklamasına ilişkin bir yanıt gelmedi, ancak koalisyon daha önce Yemen'deki barış sürecine kararlı bir şekilde destek vereceğini ifade etmişti. BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, geçen yıl yaptığı açıklamada Yemen hükümeti ve Husilerin kapsamlı bir ateşkes ve Yemenlilerin durumunu iyileştirmeyi içeren tedbirlere bağlı kalacaklarını duyurmuştu.
Yemen'deki siyasi çözüm çabaları, Suudi Arabistan ve Umman'ın arabuluculuğunda yürütülüyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri kontrol ederken, Suudi liderliğindeki koalisyon güçleri Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.