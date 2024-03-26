https://sputniknews.com.tr/20240326/husiler-yemende-baris-anlasmasini-imzalamaya-hazir-abd-ve-ingiltereye-karsi-birlesme-zamani--1082048407.html

Husiler, Yemen'de barış anlaşmasını imzalamaya hazır: 'ABD ve İngiltere'ye karşı birleşme zamanı'

Husiler, Yemen'de barış anlaşmasını imzalamaya hazır: 'ABD ve İngiltere'ye karşı birleşme zamanı'

Sputnik Türkiye

Husiler, Yemen'deki barış sürecine katılmaya hazır olduklarını duyurarak Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunu "savaş tüccarlarının yolunu kesmek"... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T10:01+0300

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Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, Arap koalisyonunun 26 Mart 2015'te Yemen'de operasyonlarına başlamasının dokuzuncu yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, barışa doğru adımlar atma niyetlerini vurguladı.Meşat, barışın tesisi ve sürdürülebilirliği için çaba harcamaya kararlı olduklarını belirterek, Umman'ın himayesinde yapılan müzakerelerde uzlaşılan barış planını imzalamaya hazır olduklarını ifade etti.Ayrıca, Arap koalisyonunu Yemen'deki barış çabalarına destek olmaya ve saldırıları durdurarak barışı sağlamaya çağırdı. Meşat, Amerika ve İngiltere liderliğindeki savaş tüccarlarının engellenmesi gerektiğini belirtti.Arap Koalisyonu'ndan yanıt bekleniyorHenüz Arap koalisyonundan Meşat'ın açıklamasına ilişkin bir yanıt gelmedi, ancak koalisyon daha önce Yemen'deki barış sürecine kararlı bir şekilde destek vereceğini ifade etmişti. BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, geçen yıl yaptığı açıklamada Yemen hükümeti ve Husilerin kapsamlı bir ateşkes ve Yemenlilerin durumunu iyileştirmeyi içeren tedbirlere bağlı kalacaklarını duyurmuştu.Yemen'deki siyasi çözüm çabaları, Suudi Arabistan ve Umman'ın arabuluculuğunda yürütülüyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri kontrol ederken, Suudi liderliğindeki koalisyon güçleri Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

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