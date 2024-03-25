https://sputniknews.com.tr/20240325/husilerden-arap-dunyasina-cagri-abd-ve-avrupaya-petrol-ihracatini-azaltin-1082015597.html
Husilerden Arap dünyasına çağrı: ABD ve Avrupa'ya petrol ihracatını azaltın
Husilerden Arap dünyasına çağrı: ABD ve Avrupa'ya petrol ihracatını azaltın
Sputnik Türkiye
Arap dünyasının İsrail’in Gazze saldırılarına karşı somut ve etkili tepki vermemesini eleştiren Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve Avrupa'ya yapılan... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T09:11+0300
2024-03-25T09:11+0300
2024-03-25T09:11+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
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Yemen’deki Husilere ait El-Mesire televizyon kanalına konuya ilişkin açıklama yapan Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, “Arapların ellerinde (Gazze savaşını durdurmak için) birçok kart var. Eğer bunları kullanmak isteselerdi kullanırlardı ve bunun büyük sonuçları olur" diye konuştu.Arap ve İslam ülkelerinin rejimlerine petrol türevlerinin ABD ve Avrupa'ya ihracatını yüzde 50'ye indirmeleri çağrısında bulunan Husi, bu adımın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurmaya yönelik yansımaları olacağını belirtti.Husi, Yemen'de devam eden çatışmayı sona erdirmek için Suudi Arabistan ile siyasi konuda ilkeler, insani konuda ise genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabalarıYemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükumeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı üzerine, Husiler tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef alacağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240308/imf-suveys-kanalindaki-ticaret-iki-ayda-yillik-yuzde-50-azaldi-1081500333.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, yemen, yemen krizi, husiler, abd, avrupa, petrol, küresel petrol talebi, arap, arap birliği, arap koalisyonu, islam ülkeleri
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, yemen, yemen krizi, husiler, abd, avrupa, petrol, küresel petrol talebi, arap, arap birliği, arap koalisyonu, islam ülkeleri
Husilerden Arap dünyasına çağrı: ABD ve Avrupa'ya petrol ihracatını azaltın
Arap dünyasının İsrail’in Gazze saldırılarına karşı somut ve etkili tepki vermemesini eleştiren Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve Avrupa'ya yapılan petrol ihracatının yarı yarıya azaltılması çağrısında bulundu.
Yemen’deki Husilere ait El-Mesire televizyon kanalına konuya ilişkin açıklama yapan Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, “Arapların ellerinde (Gazze savaşını durdurmak için) birçok kart var. Eğer bunları kullanmak isteselerdi kullanırlardı ve bunun büyük sonuçları olur" diye konuştu.
Arap ve İslam ülkelerinin rejimlerine petrol türevlerinin ABD ve Avrupa'ya ihracatını yüzde 50'ye indirmeleri çağrısında bulunan Husi, bu adımın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurmaya yönelik yansımaları olacağını belirtti.
Husi, Yemen'de devam eden çatışmayı sona erdirmek için Suudi Arabistan ile siyasi konuda ilkeler, insani konuda ise genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları
Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükumeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı üzerine, Husiler tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef alacağını duyurdu.