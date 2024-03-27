https://sputniknews.com.tr/20240327/rusyanin-belgorod-bolgesinde-18-hava-hedefi-vuruldu-1082080063.html
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 18 hava hedefi vuruldu
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 18 hava hedefi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında yer alan Belgorod kentinde hava savunma sistemlerinin 18 hava hedefini vurduğu bildirildi. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024-03-27T02:17+0300
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Belgorod’a yaklaşmakta olan 18 hava hedefini düşürdüğünü, şarapnel parçalarının isabet ettiği bir kişinin yaralandığını belirtti.Gladkov, "Hava savunma sistemimiz Belgorod’a yaklaşmakta olan 18 hava hedefini vurdu. İlk belirlemelere göre, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240327/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-rus-ordusu-ukraynadaki-fransiz-askerlerini-yok-eder-1082079516.html
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Rusya’nın Belgorod bölgesinde 18 hava hedefi vuruldu
Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında yer alan Belgorod kentinde hava savunma sistemlerinin 18 hava hedefini vurduğu bildirildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Belgorod’a yaklaşmakta olan 18 hava hedefini düşürdüğünü, şarapnel parçalarının isabet ettiği bir kişinin yaralandığını belirtti.
Gladkov, "Hava savunma sistemimiz Belgorod’a yaklaşmakta olan 18 hava hedefini vurdu. İlk belirlemelere göre, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.