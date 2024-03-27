https://sputniknews.com.tr/20240327/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-rus-ordusu-ukraynadaki-fransiz-askerlerini-yok-eder-1082079516.html
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Rus ordusu Ukrayna'daki Fransız askerlerini yok eder
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Rus ordusu Ukrayna'daki Fransız askerlerini yok eder
Sputnik Türkiye
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Fransız birliklerinin Ukrayna’ya girmeleri halinde Rus ordusu tarafından yok edileceklerini belirtti. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T00:56+0300
2024-03-27T00:56+0300
2024-03-27T00:56+0300
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Through the eyes of adlı YouTube kanalına konuşan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Fransız askerlerinin Ukrayna’ya girmeleri halinde Rus ordusunun güçlü darbelerine maruz kalacaklarını söyledi.Ritter, "Eğer bu gerçekleşirse (Fransız askerlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması), o zaman gerçekten intihar olur, çünkü bu onların sonu olur. Rusya onları ortadan kaldırır. Rus ordusu Romanya veya Polonya'ya saldırmaz, ancak Ukrayna'daki Fransız askerlerini yok eder” dedi.Uzman, Fransa’nın bir Doğu Avrupa ülkesinde savaşa hazır büyük bir gücü destekleyecek uygun eğitime ve kaynaklara sahip olmadığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240317/eski-abd-istihbaratcisi-rus-ulusunun-yeniden-canlanmasi-putinin-en-onemli-basarilaindan-biri-1081780403.html
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abd, abd, scott ritter, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
abd, abd, scott ritter, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Rus ordusu Ukrayna'daki Fransız askerlerini yok eder
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Fransız birliklerinin Ukrayna’ya girmeleri halinde Rus ordusu tarafından yok edileceklerini belirtti.
Through the eyes of adlı YouTube kanalına konuşan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Fransız askerlerinin Ukrayna’ya girmeleri halinde Rus ordusunun güçlü darbelerine maruz kalacaklarını söyledi.
Ritter, "Eğer bu gerçekleşirse (Fransız askerlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması), o zaman gerçekten intihar olur, çünkü bu onların sonu olur. Rusya onları ortadan kaldırır. Rus ordusu Romanya veya Polonya'ya saldırmaz, ancak Ukrayna'daki Fransız askerlerini yok eder” dedi.
Uzman, Fransa’nın bir Doğu Avrupa ülkesinde savaşa hazır büyük bir gücü destekleyecek uygun eğitime ve kaynaklara sahip olmadığını da sözlerine ekledi.