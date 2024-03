https://sputniknews.com.tr/20240327/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-rus-ordusu-ukraynadaki-fransiz-askerlerini-yok-eder-1082079516.html

Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Rus ordusu Ukrayna'daki Fransız askerlerini yok eder

Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Rus ordusu Ukrayna'daki Fransız askerlerini yok eder

Sputnik Türkiye

Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Fransız birliklerinin Ukrayna’ya girmeleri halinde Rus ordusu tarafından yok edileceklerini belirtti. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T00:56+0300

2024-03-27T00:56+0300

2024-03-27T00:56+0300

ukrayna krizi

abd

abd

scott ritter

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925477_0:45:1024:621_1920x0_80_0_0_d09a65ab52df684b91939f9a5db6b349.jpg

Through the eyes of adlı YouTube kanalına konuşan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Fransız askerlerinin Ukrayna’ya girmeleri halinde Rus ordusunun güçlü darbelerine maruz kalacaklarını söyledi.Ritter, "Eğer bu gerçekleşirse (Fransız askerlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması), o zaman gerçekten intihar olur, çünkü bu onların sonu olur. Rusya onları ortadan kaldırır. Rus ordusu Romanya veya Polonya'ya saldırmaz, ancak Ukrayna'daki Fransız askerlerini yok eder” dedi.Uzman, Fransa’nın bir Doğu Avrupa ülkesinde savaşa hazır büyük bir gücü destekleyecek uygun eğitime ve kaynaklara sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240317/eski-abd-istihbaratcisi-rus-ulusunun-yeniden-canlanmasi-putinin-en-onemli-basarilaindan-biri-1081780403.html

abd

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, scott ritter, ukrayna, ukrayna krizi, rusya