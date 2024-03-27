https://sputniknews.com.tr/20240327/malinin-gecici-cumhurbaskani-goita-ucretsiz-bugday-sevkiyati-icin-putine-mutesekkir-1082106530.html

Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı Goita, ücretsiz buğday sevkiyatı için Putin'e müteşekkir

Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı Goita, ücretsiz buğday sevkiyatı için Putin'e müteşekkir

Sputnik Türkiye

Mali'deki geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Goita, Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayarak ücretsiz buğday, gübre ve yakıt sevkiyatı için teşekkür etti. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T15:10+0300

2024-03-27T15:10+0300

2024-03-27T15:10+0300

dünya

rusya

mali

afrika

orta afrika cumhuriyeti

vladimir putin

crocus city hall

terör saldırısı

assimi goita

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Mali tarafının girişimi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mali geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Goita, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı ve Rusya halkına derin taziyelerini dile getirdi.Goita ve Putin, enerji, tarım, madencilik alanındaki ortak projelerin uygulanması da dahil Rusya ile Mali arasında çeşitli alanlardaki bağların güçlendirilmesi için gelecekte atılacak adımları istişare ederken Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı, Rusya'nın yaptığı ücretsiz buğday, gübre ve yakıt sevkiyatı için minnettar olduğunu söyledi.Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun bu ay başında cihatçı güçlerle mücadele için ortak kuvvetler oluşturduğu Sahra-Sahel bölgesindeki gerilimle ilgili etraflı bir görüş alışverisi de yapan taraflar, terörle mücadele işbirliğini aktif hale getirmeyi kararlaştırdı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye ülke başına 25-50 biner, toplamda 200 bin ton tahılı bedelsiz sevk edeceklerini söylemişti.Ocak ortasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Mali'ye bedelsiz olarak 25 bin ton buğday sevk ettiğini açıklamıştı.Geçen ay Putin'le başkent Moskova’da bir araya gelen Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Afrika'daki 6 ülkeye 200 bin ton bedelsiz tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240221/rusyanin-afrika-ulkelerine-bedelsiz-tahil-sevkiyati-200-bin-tona-ulasti-1080951608.html

rusya

mali

orta afrika cumhuriyeti

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rusya, mali, afrika, orta afrika cumhuriyeti, vladimir putin, crocus city hall, terör saldırısı, assimi goita