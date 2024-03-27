https://sputniknews.com.tr/20240327/malinin-gecici-cumhurbaskani-goita-ucretsiz-bugday-sevkiyati-icin-putine-mutesekkir-1082106530.html
Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı Goita, ücretsiz buğday sevkiyatı için Putin'e müteşekkir
Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı Goita, ücretsiz buğday sevkiyatı için Putin'e müteşekkir
Sputnik Türkiye
Mali'deki geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Goita, Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayarak ücretsiz buğday, gübre ve yakıt sevkiyatı için teşekkür etti. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T15:10+0300
2024-03-27T15:10+0300
2024-03-27T15:10+0300
dünya
rusya
mali
afrika
orta afrika cumhuriyeti
vladimir putin
crocus city hall
terör saldırısı
assimi goita
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Mali tarafının girişimi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mali geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Goita, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı ve Rusya halkına derin taziyelerini dile getirdi.Goita ve Putin, enerji, tarım, madencilik alanındaki ortak projelerin uygulanması da dahil Rusya ile Mali arasında çeşitli alanlardaki bağların güçlendirilmesi için gelecekte atılacak adımları istişare ederken Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı, Rusya'nın yaptığı ücretsiz buğday, gübre ve yakıt sevkiyatı için minnettar olduğunu söyledi.Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun bu ay başında cihatçı güçlerle mücadele için ortak kuvvetler oluşturduğu Sahra-Sahel bölgesindeki gerilimle ilgili etraflı bir görüş alışverisi de yapan taraflar, terörle mücadele işbirliğini aktif hale getirmeyi kararlaştırdı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye ülke başına 25-50 biner, toplamda 200 bin ton tahılı bedelsiz sevk edeceklerini söylemişti.Ocak ortasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Mali'ye bedelsiz olarak 25 bin ton buğday sevk ettiğini açıklamıştı.Geçen ay Putin'le başkent Moskova’da bir araya gelen Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Afrika'daki 6 ülkeye 200 bin ton bedelsiz tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240221/rusyanin-afrika-ulkelerine-bedelsiz-tahil-sevkiyati-200-bin-tona-ulasti-1080951608.html
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rusya, mali, afrika, orta afrika cumhuriyeti, vladimir putin, crocus city hall, terör saldırısı, assimi goita
rusya, mali, afrika, orta afrika cumhuriyeti, vladimir putin, crocus city hall, terör saldırısı, assimi goita
Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı Goita, ücretsiz buğday sevkiyatı için Putin'e müteşekkir
Mali'deki geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Goita, Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayarak ücretsiz buğday, gübre ve yakıt sevkiyatı için teşekkür etti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Mali tarafının girişimi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mali geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Goita, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de
düzenlenen terör saldırısını
şiddetle kınadı ve Rusya halkına derin taziyelerini dile getirdi.
Goita ve Putin, enerji, tarım, madencilik alanındaki ortak projelerin uygulanması da dahil Rusya ile Mali arasında çeşitli alanlardaki bağların güçlendirilmesi için gelecekte atılacak adımları istişare ederken Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı, Rusya'nın yaptığı ücretsiz buğday, gübre ve yakıt sevkiyatı için minnettar olduğunu söyledi.
Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun bu ay başında cihatçı güçlerle mücadele için ortak kuvvetler oluşturduğu Sahra-Sahel bölgesindeki gerilimle ilgili etraflı bir görüş alışverisi de yapan taraflar, terörle mücadele işbirliğini aktif hale getirmeyi kararlaştırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye ülke başına 25-50 biner, toplamda 200 bin ton tahılı bedelsiz sevk edeceklerini söylemişti.
Ocak ortasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Mali'ye bedelsiz olarak 25 bin ton buğday sevk ettiğini açıklamıştı.
Geçen ay Putin'le başkent Moskova’da bir araya gelen Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Afrika'daki 6 ülkeye 200 bin ton bedelsiz tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini bildirmişti.