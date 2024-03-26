https://sputniknews.com.tr/20240326/crocus-city-hallde-hayatini-kaybedenlerin-yeni-listesi-yayinlandi-1082075790.html
Crocus City Hall'de hayatını kaybedenlerin yeni listesi yayınlandı
Crocus City Hall'de hayatını kaybedenlerin yeni listesi yayınlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Crocus City Hall’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu yeni listeyi yayınladı. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T21:23+0300
2024-03-26T21:23+0300
2024-03-26T21:23+0300
crocus city hall
rusya
dünya
terör
terör saldırısı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu yeni listeyi yayınladı. Saat 20.00 itibarıyla listede 120 isim yer alıyor.Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Moskova Bölgesi Ana İdaresi Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Pereguda, bakanlık çalışanlarının Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall’daki terör saldırısı mahallinde arama-kurtarma çalışmalarını tamamladığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240326/teror-saldirisi-saniklarindan-elde-edilen-birincil-veriler-ukraynanin-parmagi-oldugunu-dogruluyor-1082072336.html
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crocus city hall, rusya, terör, terör saldırısı
crocus city hall, rusya, terör, terör saldırısı
Crocus City Hall'de hayatını kaybedenlerin yeni listesi yayınlandı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Crocus City Hall’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu yeni listeyi yayınladı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu yeni listeyi yayınladı. Saat 20.00 itibarıyla listede 120 isim yer alıyor.
Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Moskova Bölgesi Ana İdaresi Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Pereguda, bakanlık çalışanlarının Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall’daki terör saldırısı mahallinde arama-kurtarma çalışmalarını tamamladığını açıklamıştı.