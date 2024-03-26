https://sputniknews.com.tr/20240326/teror-saldirisi-saniklarindan-elde-edilen-birincil-veriler-ukraynanin-parmagi-oldugunu-dogruluyor-1082072336.html
‘Terör saldırısı sanıklarından elde edilen birincil veriler Ukrayna’nın parmağı olduğunu doğruluyor’
‘Terör saldırısı sanıklarından elde edilen birincil veriler Ukrayna’nın parmağı olduğunu doğruluyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall’daki saldırganlardan elde edilen birincil verilerin... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T18:30+0300
2024-03-26T18:30+0300
2024-03-26T18:52+0300
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aleksandr bortnikov
crocus city hall
terör saldırısı
ukrayna
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FSB Direktörü Bortnikov, Rus gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Crocus City Hall’daki saldırganlardan elde edilen birincil verilerin Ukrayna’nın parmağı olduğunu doğruladığını, istihbarat servislerinin bilgiler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Bortnikov, “Tutuklulardan elde ettiğimiz birincil veriler bunu doğruluyor. Bu nedenle Ukrayna tarafının varlığının ve katılımının gerçek olup olmadığını bize göstermesi gereken bilgiler üzerinde çalışmalara devam edeceğiz. Yine de şimdilik bunun tam olarak böyle olduğunu söylemek için dayanağımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.
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son dakika, rusya, aleksandr bortnikov, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna
son dakika, rusya, aleksandr bortnikov, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna
‘Terör saldırısı sanıklarından elde edilen birincil veriler Ukrayna’nın parmağı olduğunu doğruluyor’
18:30 26.03.2024 (güncellendi: 18:52 26.03.2024)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall’daki saldırganlardan elde edilen birincil verilerin Ukrayna’nın parmağı olduğunu doğruladığını belirtti.
FSB Direktörü Bortnikov, Rus gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Crocus City Hall’daki saldırganlardan elde edilen birincil verilerin Ukrayna’nın parmağı olduğunu doğruladığını, istihbarat servislerinin bilgiler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Bortnikov, “Tutuklulardan elde ettiğimiz birincil veriler bunu doğruluyor. Bu nedenle Ukrayna tarafının varlığının ve katılımının gerçek olup olmadığını bize göstermesi gereken bilgiler üzerinde çalışmalara devam edeceğiz. Yine de şimdilik bunun tam olarak böyle olduğunu söylemek için dayanağımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.