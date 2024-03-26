https://sputniknews.com.tr/20240326/teror-saldirisi-saniklarindan-elde-edilen-birincil-veriler-ukraynanin-parmagi-oldugunu-dogruluyor-1082072336.html

‘Terör saldırısı sanıklarından elde edilen birincil veriler Ukrayna’nın parmağı olduğunu doğruluyor’

‘Terör saldırısı sanıklarından elde edilen birincil veriler Ukrayna’nın parmağı olduğunu doğruluyor’

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall’daki saldırganlardan elde edilen birincil verilerin... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T18:30+0300

2024-03-26T18:30+0300

2024-03-26T18:52+0300

dünya

son dakika

rusya

aleksandr bortnikov

crocus city hall

terör saldırısı

ukrayna

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/17/1081978538_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_44747b8d34078e32aa8ecff65acaef11.jpg

FSB Direktörü Bortnikov, Rus gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Crocus City Hall’daki saldırganlardan elde edilen birincil verilerin Ukrayna’nın parmağı olduğunu doğruladığını, istihbarat servislerinin bilgiler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Bortnikov, “Tutuklulardan elde ettiğimiz birincil veriler bunu doğruluyor. Bu nedenle Ukrayna tarafının varlığının ve katılımının gerçek olup olmadığını bize göstermesi gereken bilgiler üzerinde çalışmalara devam edeceğiz. Yine de şimdilik bunun tam olarak böyle olduğunu söylemek için dayanağımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, rusya, aleksandr bortnikov, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna