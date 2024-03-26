https://sputniknews.com.tr/20240326/rus-vekil-seremet-abd-crocus-saldirisinin-azmettiricilerini-aciklamak-istemiyor-1082063338.html
Rus vekil Şeremet: ABD, Crocus saldırısının azmettiricilerini açıklamak istemiyor
Rus vekil Şeremet: ABD, Crocus saldırısının azmettiricilerini açıklamak istemiyor
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Crocus City Hall konser salonundaki terör eyleminin gerçek... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T17:35+0300
2024-03-26T17:35+0300
2024-03-26T17:35+0300
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Rus milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby’nin Crocus City saldırısının ardından Rusya’ya güvenlik alanında destek sağlama niyetinde olmadıkları yönündeki açıklamasıyla ilgili şu yorumda bulundu:Terörün uluslararası kötülük olduğunu ve tüm anlaşmazlıklara rağmen birlikte mücadele edilmesi gerektiğini anımsatan Şeremet, “Bugün bu kötülük kapımızı çaldı ama yarın onu besleyenlerin ve bugün güvenlik alanında işbirliğini ihmal edenlerin eşiğinde durmayacağının garantisi yok” diye kaydetti.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Moskova’daki saldırının ardından Rusya’ya güvenlik alanında destek sağlama niyetinde olmadıklarını açıklamıştı. Kirby, saldırının tek sorumlusunun IŞİD olduğunu savunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Putin, Crocus City Hall’daki terör saldırısını 2014’ten bu yana Kiev’deki neo-Nazi rejiminin eliyle Rusya’ya karşı savaşanların bir dizi girişiminden oluşan zincirin bir halkası olarak nitelendirmişti. Rus lider, teröristlerin saldırıdan sonra neden Ukrayna’ya gitmeye çalıştığı ve orada kendilerini kimin beklediği sorusunun yanıtlanması gerektiğinin altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-guvenlik-konseyi-genel-sekreteri-moskovadaki-teror-saldirisinin-arkasinda-ukrayna-var--1082059621.html
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rusya, crocus city hall, terör saldırısı, abd, washington, john kirby, moskova, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
rusya, crocus city hall, terör saldırısı, abd, washington, john kirby, moskova, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
Rus vekil Şeremet: ABD, Crocus saldırısının azmettiricilerini açıklamak istemiyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Crocus City Hall konser salonundaki terör eyleminin gerçek azmettiricilerini açıklamayı reddeden ABD’li yetkilileri ‘tavuk hafızalı’ olmakla suçladı.
Rus milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby’nin Crocus City saldırısının ardından Rusya’ya güvenlik alanında destek sağlama niyetinde olmadıkları yönündeki açıklamasıyla ilgili şu yorumda bulundu:
Güvenlik alanına yardım etmeyi reddetmek, ABD’nin Moskova’daki terör saldırısının gerçek azmettiricilerinin ve koordinatörlerinin adlarını vermeyi reddetmesi şeklinde değerlendirilmeli. Galiba ABD’nin mevcut idarecileri tavuk hafızalı. Rusya’da yaşanan trajediyle ilgili nankör ve alaycı duruş sergiliyorlar. 11 Eylül saldırılarından sonra ABD’nin yardımına gelen ve yardım elini uzatan ilk ülkelerden birinin Rusya olduğunu unuttular. Hatta Rusya onları olası terörist saldırılar konusunda önceden uyarmıştı.
Terörün uluslararası kötülük olduğunu ve tüm anlaşmazlıklara rağmen birlikte mücadele edilmesi gerektiğini anımsatan Şeremet, “Bugün bu kötülük kapımızı çaldı ama yarın onu besleyenlerin ve bugün güvenlik alanında işbirliğini ihmal edenlerin eşiğinde durmayacağının garantisi yok” diye kaydetti.
Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Moskova’daki saldırının ardından Rusya’ya güvenlik alanında destek sağlama niyetinde olmadıklarını açıklamıştı. Kirby, saldırının tek sorumlusunun IŞİD olduğunu savunmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Crocus City Hall’daki terör saldırısını 2014’ten bu yana Kiev’deki neo-Nazi rejiminin eliyle Rusya’ya karşı savaşanların bir dizi girişiminden oluşan zincirin bir halkası olarak nitelendirmişti. Rus lider, teröristlerin saldırıdan sonra neden Ukrayna’ya gitmeye çalıştığı ve orada kendilerini kimin beklediği sorusunun yanıtlanması gerektiğinin altını çizmişti.