https://sputniknews.com.tr/20240326/rus-vekil-seremet-abd-crocus-saldirisinin-azmettiricilerini-aciklamak-istemiyor-1082063338.html

Rus vekil Şeremet: ABD, Crocus saldırısının azmettiricilerini açıklamak istemiyor

Rus vekil Şeremet: ABD, Crocus saldırısının azmettiricilerini açıklamak istemiyor

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Crocus City Hall konser salonundaki terör eyleminin gerçek... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T17:35+0300

2024-03-26T17:35+0300

2024-03-26T17:35+0300

dünya

rusya

crocus city hall

terör saldırısı

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john kirby

moskova

ukrayna

ukrayna krizi

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Rus milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby’nin Crocus City saldırısının ardından Rusya’ya güvenlik alanında destek sağlama niyetinde olmadıkları yönündeki açıklamasıyla ilgili şu yorumda bulundu:Terörün uluslararası kötülük olduğunu ve tüm anlaşmazlıklara rağmen birlikte mücadele edilmesi gerektiğini anımsatan Şeremet, “Bugün bu kötülük kapımızı çaldı ama yarın onu besleyenlerin ve bugün güvenlik alanında işbirliğini ihmal edenlerin eşiğinde durmayacağının garantisi yok” diye kaydetti.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Moskova’daki saldırının ardından Rusya’ya güvenlik alanında destek sağlama niyetinde olmadıklarını açıklamıştı. Kirby, saldırının tek sorumlusunun IŞİD olduğunu savunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Putin, Crocus City Hall’daki terör saldırısını 2014’ten bu yana Kiev’deki neo-Nazi rejiminin eliyle Rusya’ya karşı savaşanların bir dizi girişiminden oluşan zincirin bir halkası olarak nitelendirmişti. Rus lider, teröristlerin saldırıdan sonra neden Ukrayna’ya gitmeye çalıştığı ve orada kendilerini kimin beklediği sorusunun yanıtlanması gerektiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-guvenlik-konseyi-genel-sekreteri-moskovadaki-teror-saldirisinin-arkasinda-ukrayna-var--1082059621.html

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rusya, crocus city hall, terör saldırısı, abd, washington, john kirby, moskova, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu