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https://sputniknews.com.tr/20240221/rusyanin-afrika-ulkelerine-bedelsiz-tahil-sevkiyati-200-bin-tona-ulasti-1080951608.html
Rusya’nın Afrika ülkelerine bedelsiz tahıl sevkiyatı 200 bin tona ulaştı
Rusya’nın Afrika ülkelerine bedelsiz tahıl sevkiyatı 200 bin tona ulaştı
Sputnik Türkiye
Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yalnızca Batı ülkelerine çalıştığına, öte yandan gıdaya muhtaç ülkelerin bu girişimden yararlanamadığına birçok kez dikkat çeken... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T11:47+0300
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Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yalnızca Batı ülkelerine çalıştığına, öte yandan gıdaya muhtaç ülkelerin bu girişimden yararlanamadığına birçok kez dikkat çeken Rusya, Afrika’ya bedelsiz tahıl sevkiyatlarını sürdürüyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le başkent Moskova’da bir araya gelen Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Afrika'daki 6 ülkeye 200 bin ton bedelsiz tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini bildirdi.Kremlin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Rusya'nın Afrika'ya tahıl sevkiyatına ilişkin görüşmedeki konuşmasına yer verilen Patruşev, "Afrika kıtasının en yoksul 6 ülkesine buğday tedarikini tamamladık. Afrika kıtasına toplamda 200 bin ton insani yardım ulaştırdık" ifadelerini kullandı.Her bir sevkiyatın 30 ila 40 gün içerisinde tamamlandığını anlatan Patruşev, "25 biner ton tahıl Mali, Burkina Faso, Zimbabve ve Eritre'ye; 50 biner ton tahıl ise Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne sevk edildi" bilgisini verdi.Patruşev, Rusya'nın geçen yıl 16,5 milyar dolar değerinde 66 milyon ton tahıl ihraç ettiğini anımsatarak, bu yıl da yaklaşık 70 milyon tahıl ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydetti.Rus bakan, ülkenin ilk defa bu kadar geniş çaplı bir insani yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25-50 biner ton tahılı bedelsiz sevk edeceklerini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231204/rusyanin-afrika-ulkelerine-tahil-tedarikinin-bati-yardimlarindan-farki-ne-1078047388.html
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rusya, tarım, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, afrika, buğday, buğday ihracatı, dmitriy patruşev, vladimir putin
rusya, tarım, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, afrika, buğday, buğday ihracatı, dmitriy patruşev, vladimir putin

Rusya’nın Afrika ülkelerine bedelsiz tahıl sevkiyatı 200 bin tona ulaştı

11:47 21.02.2024 (güncellendi: 11:50 21.02.2024)
© Sputnik / Александр КазаковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le başkent Moskova’da bir araya gelen Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le başkent Moskova’da bir araya gelen Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© Sputnik / Александр Казаков
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Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yalnızca Batı ülkelerine çalıştığına, öte yandan gıdaya muhtaç ülkelerin bu girişimden yararlanamadığına birçok kez dikkat çeken Rusya, Afrika’ya bedelsiz tahıl sevkiyatlarını sürdürüyor.
Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yalnızca Batı ülkelerine çalıştığına, öte yandan gıdaya muhtaç ülkelerin bu girişimden yararlanamadığına birçok kez dikkat çeken Rusya, Afrika’ya bedelsiz tahıl sevkiyatlarını sürdürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le başkent Moskova’da bir araya gelen Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Afrika'daki 6 ülkeye 200 bin ton bedelsiz tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Kremlin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Rusya'nın Afrika'ya tahıl sevkiyatına ilişkin görüşmedeki konuşmasına yer verilen Patruşev, "Afrika kıtasının en yoksul 6 ülkesine buğday tedarikini tamamladık. Afrika kıtasına toplamda 200 bin ton insani yardım ulaştırdık" ifadelerini kullandı.
Her bir sevkiyatın 30 ila 40 gün içerisinde tamamlandığını anlatan Patruşev, "25 biner ton tahıl Mali, Burkina Faso, Zimbabve ve Eritre'ye; 50 biner ton tahıl ise Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne sevk edildi" bilgisini verdi.
Patruşev, Rusya'nın geçen yıl 16,5 milyar dolar değerinde 66 milyon ton tahıl ihraç ettiğini anımsatarak, bu yıl da yaklaşık 70 milyon tahıl ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Rus bakan, ülkenin ilk defa bu kadar geniş çaplı bir insani yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25-50 biner ton tahılı bedelsiz sevk edeceklerini söylemişti.
Afrika tahıl buğday gıda yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
DÜNYA
Rusya'nın Afrika ülkelerine tahıl tedarikinin Batı yardımlarından farkı ne?
4 Aralık 2023, 12:27
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