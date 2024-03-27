https://sputniknews.com.tr/20240327/bati-basini-macronun-ab-secimleri-oncesindeki-rusya-karsiti-soylemi-basari-getirmedi-1082124894.html

Batı basını: Macron’un AB seçimleri öncesindeki Rusya karşıtı söylemi başarı getirmedi

Batı basını: Macron’un AB seçimleri öncesindeki Rusya karşıtı söylemi başarı getirmedi

Sputnik Türkiye

Politico gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Avrupa Birliği (AB) seçimleri öncesindeki Rusya karşıtı söyleminin kendisine başarı getirmediğini yazdı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T17:27+0300

2024-03-27T17:27+0300

2024-03-27T17:27+0300

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ukrayna krizi

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Gazetenin Fransız bürokratlara ve ıfop kamuoyu araştırma merkezinin anket verilerine dayandırdığı haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aşırı sağcı Ulusal Birlik partisiyle girdiği siyasi mücadele sırasında kullandığı Rusya karşıtı söyleminin kendisine başarı getirmediği belirtildi.Makalede, “Macron’un AB seçimleri öncesindeki planı, ideolojiler arasındaki zıtlaşmaya ve Rus tehdidine vurgu yaparak aşırı sağ partiye karşı mücadeleyi daha aktif hale getirmekti. Ancak kampanya (başlatıldıktan) birkaç hafta sonra bu strateji sonuç getirmedi” ifadelerine yer verildi.Ifop kamuoyu araştırma merkezinin bu yakınlarda gerçekleştirdiği bir anketin sonuçlarına yer verilen yazıya göre Fransız seçmenlerin yüzde 30’u oylarını aşırı sağa, yüzde 21’i ise Macron’un koalisyonuna verebilecek.Fransa Cumhurbaşkanı’nın popülerliğinin hızla azalması ve bütçe açığının artması nedeniyle Macron ve partisini, seçmenlerin ‘desteğini yeniden kazanmak için zorlu bir mücadele’ beklediğini vurgulayan gazete, aynı zamanda Fransız liderin bazı müttefiklerinin, kendisinin aşırı sağa karşı ideolojik mücadeleyi sürdürme stratejisine ilişkin şüphelerini dile getirdiğini de ifade etti.AB ülkelerinde 6-9 Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa Komisyonu’nun üyeleri yenilenecek ve yeni başkan atanacak.Fransa Cumhurbaşkanı Macron daha önce AB’nin Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin tedariki anlamına gelen ‘derin saldırılar için dokuzuncu koalisyon’ oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için her şey yapacaklarını dile getiren Macron, Batı ülkelerinin ayrıca Ukrayna'ya ordu gönderme olasılığını görüştüğünü, fakat henüz fikir birliğine varamadığını açıklamıştı.Macron ayrıca mart ayında muhalefet liderleriyle yaptığı bir görüşmede Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği desteğin ‘herhangi bir limitinin ve kırmızı çizgilerinin olmadığını’ söylemişti.Fransa Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri, aralarında Almanya’nın da bulunduğu bir dizi NATO ülkesinin yanı sıra Fransa’daki siyasi güçler tarafından da sert bir şekilde eleştirilmişti.Kremlin, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya birlik göndermesinin kaçınılmaz olarak Rusya-NATO savaşına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240327/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-rus-ordusu-ukraynadaki-fransiz-askerlerini-yok-eder-1082079516.html

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fransa, emmanuel macron, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri, rusya, ukrayna, ukrayna krizi