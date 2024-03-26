https://sputniknews.com.tr/20240326/yargitay-baskanligi-secimlerinde-2-aday-cekildi-1082067155.html

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde 2 aday çekildi

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde 2 aday çekildi

Sputnik Türkiye

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde aday olan 5 isimden Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ile 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal adaylıktan çekildi... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T16:20+0300

2024-03-26T16:20+0300

2024-03-26T16:20+0300

türkiye

yargıtay

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yargıtay başkanlığı

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kurulmuş ve dün saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitmişti.Seçimlerin ilk 3 turunda yer alan 5 adaydan hiçbiri, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamamıştı. Bunun üzerine mevzuat gereği 4 ve 5. tur oylamalarına Akarca ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk katılmıştı.Söz konusu turlarda da seçimlerin sonuçlanmaması üzerine 6. tur oylamanın bütün adaylarla yeniden yapılması üzerine yarına kadar seçime ara verilmişti.Edinilen bilgiye göre, 6. tur oylaması öncesi ilk 3 turda aday olarak yer alan Albayrak ile Tuncal adaylıktan çekildi. Böylece Yargıtay Başkanlığı için aday sayısı 3'e düştü.Seçimlerin ilk 3 turuna katılan Albayrak sırasıyla 50, 46 ve 22, Tuncal ise 47, 36 ve 10 oy almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240324/yargitay-yeni-baskanini-sececek-1082006013.html

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