https://sputniknews.com.tr/20240324/yargitay-yeni-baskanini-sececek-1082006013.html

Yargıtay yeni başkanını seçecek

Yargıtay yeni başkanını seçecek

Sputnik Türkiye

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Yargıtay üyeleri yeni Başkanın belirlenmesi için yarın sandık başına gidecek. 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T17:27+0300

2024-03-24T17:27+0300

2024-03-24T17:27+0300

türkiye

yargıtay

başkan

seçim

hukuk

aym

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348 Yargıtay üyesinin oy kullanacağı seçimlerde, 175 üyenin oyunu alan Yargıtay Üyesi yeni Başkan olacak.Adaylar arasında Mevcut Başkan Akarca ile birlikte, terör davalarının temyiz incelemesini yapmak görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk bulunuyor.Şentürk'ün başkanlığını yaptığı daire, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlali kararlarına uymamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240306/aym-baskanvekilligine-ozkayanin-yeniden-secilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1081421262.html

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