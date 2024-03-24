https://sputniknews.com.tr/20240324/yargitay-yeni-baskanini-sececek-1082006013.html
Yargıtay yeni başkanını seçecek
Yargıtay yeni başkanını seçecek
Sputnik Türkiye
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Yargıtay üyeleri yeni Başkanın belirlenmesi için yarın sandık başına gidecek. 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T17:27+0300
2024-03-24T17:27+0300
2024-03-24T17:27+0300
türkiye
yargıtay
başkan
seçim
hukuk
aym
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348 Yargıtay üyesinin oy kullanacağı seçimlerde, 175 üyenin oyunu alan Yargıtay Üyesi yeni Başkan olacak.Adaylar arasında Mevcut Başkan Akarca ile birlikte, terör davalarının temyiz incelemesini yapmak görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk bulunuyor.Şentürk'ün başkanlığını yaptığı daire, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlali kararlarına uymamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/aym-baskanvekilligine-ozkayanin-yeniden-secilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1081421262.html
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yargıtay, başkan, seçim, hukuk, aym
yargıtay, başkan, seçim, hukuk, aym
Yargıtay yeni başkanını seçecek
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Yargıtay üyeleri yeni Başkanın belirlenmesi için yarın sandık başına gidecek.
348 Yargıtay üyesinin oy kullanacağı seçimlerde, 175 üyenin oyunu alan Yargıtay Üyesi yeni Başkan olacak.
Adaylar arasında Mevcut Başkan Akarca ile birlikte, terör davalarının temyiz incelemesini yapmak görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk bulunuyor.
Şentürk'ün başkanlığını yaptığı daire, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlali kararlarına uymamıştı.