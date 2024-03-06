https://sputniknews.com.tr/20240306/aym-baskanvekilligine-ozkayanin-yeniden-secilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1081421262.html
AYM Başkanvekilliği'ne Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
AYM Başkanvekilliği'ne Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T01:24+0300
2024-03-06T01:24+0300
2024-03-06T01:24+0300
türkiye
kadir özkaya
anayasa mahkemesi
anayasa mahkemesi (aym)
resmi gazete
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Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca 5 Mart 2024 günü yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçildiğine dair karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.Özkaya, 12 Mart 2020'de yapılan seçimlerde de yaş haddinden emekliye ayrılan Recep Kömürcü'nün yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti.
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kadir özkaya, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym), resmi gazete
kadir özkaya, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym), resmi gazete
AYM Başkanvekilliği'ne Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca 5 Mart 2024 günü yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçildiğine dair karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
Özkaya, 12 Mart 2020'de yapılan seçimlerde de yaş haddinden emekliye ayrılan Recep Kömürcü'nün yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti.