https://sputniknews.com.tr/20240306/aym-baskanvekilligine-ozkayanin-yeniden-secilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1081421262.html

AYM Başkanvekilliği'ne Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

AYM Başkanvekilliği'ne Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T01:24+0300

2024-03-06T01:24+0300

2024-03-06T01:24+0300

türkiye

kadir özkaya

anayasa mahkemesi

anayasa mahkemesi (aym)

resmi gazete

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Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca 5 Mart 2024 günü yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçildiğine dair karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.Özkaya, 12 Mart 2020'de yapılan seçimlerde de yaş haddinden emekliye ayrılan Recep Kömürcü'nün yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti.

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kadir özkaya, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym), resmi gazete