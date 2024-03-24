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Rusya’da bugün ulusal yas ilan edildi
Rusya’da bugün ulusal yas ilan edildi
Sputnik Türkiye
Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için bugün Rusya'da ülke çapında ulusal yas ilan... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
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rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna, bryansk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya soruşturma komitesi, vladimir putin, ulusal yas, sivil can kaybı, новый онлайн для белой редактуры
Rusya'da 24 Mart 2024 ulusal yas günü - Sputnik Türkiye

Rusya’da bugün ulusal yas ilan edildi

09:26 24.03.2024 (güncellendi: 09:30 24.03.2024)
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Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için bugün Rusya'da ülke çapında ulusal yas ilan edilirken, bu ülkenin modern tarihindeki 30’uncu ulusal yas günü niteliği taşıyor.
24 Mart'ın yas günü ilan edilmesi kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından halka sesleniş konuşmasında duyurulurken, Crocus City Hall’da yaşananları kanlı ve barbarca bir terör eylemi olarak nitelendiren Putin, faillerin, organizatörlerinin ve bu terör eylemini ‘sipariş verenlerin’ adil ve kaçınılmaz bir şekilde cezalandırılacağı sözünü vermişti.
Rusya Soruşturma Komitesi, saldırının gerçekleştirildiği binadaki enkaz kaldırma sırasında, ölü sayısının 133'e yükseldiğini açıklarken, kurtarma çalışmalarının sona erdiği, ancak enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Rusya'da Yas Günü ilan etme yetkisinin sadece Devlet Başkanına ait olduğu bilinirken, bugün de devlet bayrakları yarıya indiriliyor, ülkedeki tüm kültür ve eğlence etkinliklerini iptal etmeleri tavsiye ediliyor.
TV kanalları da reklam ve eğlence programlarını yayınlamıyor.
Sovyet döneminde yas sadece Vladimir Lenin ve Joseph Stalin, Leonid Brejnev, Yuri Andropov ve Konstantin Çernenko gibi liderlerin ölümünden sonra ilan edilmişti.
Bunun istisnası ulusal kahraman, dünyanın ilk kozmonotu Yuri Gagarin'in ölümü olarak kaydedilmişti.
Aralarında Nikaragua ve Sırbistan’ın da bulunduğu bazı ülkeler de bu günü Rusya ile dayanışma amacıyla ulusal yas ilan ederken, Moskova'daki İngiliz ve Avustralya büyükelçiliklerinde de ulusal bayraklar indirildi.
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11:42 24.03.2024
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı propagandacıların terör saldırısı sonrası eylemlerini kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı propagandacıların Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ardından kemikler üzerinde dans gösterisi düzenlediğini duyurdu.
Bakanlığın resmi Telegram kanalında yapılan açıklamada, "Tüm kıtalardan insanlar kurbanların ailelerine derin taziyelerini ifade ediyor, yaralılara şifa diliyor ve masum vatandaşlara yönelik bu korkunç terör saldırısını tamamen kınıyor. Aynı zamanda Ukraynalı propagandacılar, kemikler üzerinde dans etkinliği organize ediyor” denildi.
Bakanlık, Moskova yakınlarındaki terör saldırısına ilişkin ilk bilgilerin ardından, bakanlığın sosyal ağlardaki resmi sayfalarına dünyanın dört bir yanından ilgili vatandaşlardan on binlerce taziye, destek ve dayanışma mesajı gelmeye başladığını hatırlatırken, önceki gün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in terör saldırısıyla ilgili olarak Rusya'yı suçlayan açıklamasını kendini ifşa etmek olarak nitelendirmişti.
10:02 24.03.2024
Can kaybında son durum
Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS) tarafından paylaşılan son bilgide, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi olarak belirlenirken, yaralananların sayısı 152'ye yükseldi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Terör saldırısı sonucunda sekizi çocuk 285 kişi yaralandı, bunlardan üçü çocuk olmak üzere 133'ü hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.
09:43 24.03.2024
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09:27 24.03.2024
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Latin Amerika ülkelerinden Rusya'ya 'dayanışma' mesajı
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