Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı propagandacıların terör saldırısı sonrası eylemlerini kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı propagandacıların Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ardından kemikler üzerinde dans gösterisi düzenlediğini duyurdu.

Bakanlığın resmi Telegram kanalında yapılan açıklamada, "Tüm kıtalardan insanlar kurbanların ailelerine derin taziyelerini ifade ediyor, yaralılara şifa diliyor ve masum vatandaşlara yönelik bu korkunç terör saldırısını tamamen kınıyor. Aynı zamanda Ukraynalı propagandacılar, kemikler üzerinde dans etkinliği organize ediyor” denildi.

Bakanlık, Moskova yakınlarındaki terör saldırısına ilişkin ilk bilgilerin ardından, bakanlığın sosyal ağlardaki resmi sayfalarına dünyanın dört bir yanından ilgili vatandaşlardan on binlerce taziye, destek ve dayanışma mesajı gelmeye başladığını hatırlatırken, önceki gün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in terör saldırısıyla ilgili olarak Rusya'yı suçlayan açıklamasını kendini ifşa etmek olarak nitelendirmişti.