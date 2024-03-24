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Latin Amerika ülkelerinden Rusya'ya 'dayanışma' mesajı
Latin Amerika ülkelerinden Rusya'ya 'dayanışma' mesajı
Sputnik Türkiye
Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için bugün Rusya'da ülke çapında yas ilan edilirken... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T09:16+0300
2024-03-24T09:30+0300
dünya
rusya
moskova
crocus city hall
terör saldırısı
sivil can kaybı
latin amerika
ulusal yas
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya X'teki paylaşımında, "Moskova'da hayatını kaybeden ailelerle dayanışma içindeyim. Onlarca kişi terör saldırısı nedeniyle yaşamını yitirdi. Slav halkları arasında umarım barış olur. Dünyada barış olsun. Terör, şiddetle çözülmez, terör siyasetle biter" ifadesini kullandı.Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de X hesabından saldırıya tepki göstererek, "Tüm dayanışma ve başsağlığı dileklerimi Rus halkına, kardeş Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve hayatını kaybeden ailelere gönderiyoruz. Bu trajik vaka, tüm uluslararası toplumca kınanmalıdır" dedi.KübaKüba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabı X'ten şu ifadeleri kullandı:"Küba, Moskova bölgesinde meydana gelen korkunç terör eylemlerini kınıyor. Rusya Federasyonu hükümetine ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.VenezüellaVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, X'teki sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Bolivarcı hükümet, barışın insanlığın tek yolu ve kaderi olduğunu yineliyor. Dünyanın farklı bölgelerinde artan her türlü şiddeti, terörizmi, hoşgörüsüzlüğü ve nefret söylemlerini reddediyor" değerlendirmesinde bulundu.NikaraguaNikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo, Rusya'daki terör saldırısını "en güçlü" şekilde kınadıklarını bildirdi.MeksikaMeksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'daki terör saldırısı kınanarak, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileklerinin iletildiği kaydedildi.BrezilyaBrezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Itamaraty'den yapılan basın açıklamasında, her türlü terör eylemi kesin bir dille kınanarak, Rusya halkı ve hükümetine dayanışma dilekleri iletildi.ArjantinArjantin Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Moskova'daki konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısının "en güçlü" ifadelerle kınandığı belirtildi.ŞiliŞili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, "Rusya Federasyonu'ndaki bir konser salonunda meydana gelen saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için temennilerimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.UruguayUruguay hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Moskova kenti yakınlarındaki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısının "en güçlü" ifadelerle kınandığı bildirildi.GuatemalaGuatemala Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, terör saldırısı "güçlü" şekilde kınanarak, masum sivillere yapılan her türlü saldırının reddedildiği ifade edildi.PeruPeru hükümetinden yapılan açıklamada, Moskova'daki terör saldırısına tepki gösterilerek, "Peru, Moskova'daki konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyor. Kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve terörün her türlüsünü reddettiğimizi bir kez daha teyit ediyoruz" denildi.HondurasHonduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina, sosyal medya hesabı X'ten, "Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun talimatı üzerine, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Ailelere başsağlığı diliyoruz. Putin hükümeti ve Rus halkıya dayanışma içindeyiz" paylaşımını yaptı.PanamaPanama Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, konser salonundaki sivillere yapılan terör saldırısının "en güçlü" ifadelerle kınandığı belirtildi.EkvadorEkvador hükümetin yapılan açıklamada, Rusya'daki terör saldırısı kınanarak, Rus hükümetine ve hayatını kaybedenlerin ailelerine "en içten" taziye dileklerinin iletildiği ifade edildi.ParaguayParaguay hükümetin yapılan açıklamada, terör saldırısına tepki gösterilerek, "Konser salonunda gerçekleşen terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Bu vahşi saldırının kurbanları için yas tutuyoruz, ailelere ve Rus halkına başsağlığı ve dayanışmamızı iletiyoruz" ifadesine yer verildi.Kosta RikaKosta Rika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör saldırısı "en güçlü" şekilde kınanarak, kurbanların ailelerine başsağlığı mesajı iletildi.​​​​​​​24 Mart 2024 yas günü ilan edildiSon bilgilere göre ölü sayısının 143’e yükseldiği terör saldırısında hayatını kaybedenler için bugün Rusya'da ülke çapında günlük yas ilan edilirken, bu ülkenin modern tarihindeki 30’uncu yas günü olacak.24 Mart'ın yas günü ilan edilmesi kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından halka sesleniş konuşmasında duyurulurken, Crocus City Hall’da yaşananları kanlı ve barbarca bir terör eylemi olarak nitelendiren Putin, faillerin, organizatörlerinin ve bu terör eylemini ‘sipariş verenlerin’ adil ve kaçınılmaz bir şekilde cezalandırılacağı sözünü vermişti.Rusya'da Yas Günü ilan etme yetkisinin sadece Devlet Başkanına ait olduğu bilinirken, bu günde devlet bayrakları yarıya indiriliyor, ülkedeki tüm kültür ve eğlence etkinliklerini iptal etmeleri tavsiye ediliyor.TV kanalları da reklam ve eğlence programlarını yayınlamıyor.Sovyet döneminde yas sadece Vladimir Lenin ve Joseph Stalin, Leonid Brejnev, Yuri Andropov ve Konstantin Çernenko gibi liderlerin ölümünden sonra ilan edilmişti.Bunun istisnası ulusal kahraman, dünyanın ilk kozmonotu Yuri Gagarin'in ölümü olarak kaydedilmişti.
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rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, sivil can kaybı, latin amerika, ulusal yas
rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, sivil can kaybı, latin amerika, ulusal yas

Latin Amerika ülkelerinden Rusya'ya 'dayanışma' mesajı

09:16 24.03.2024 (güncellendi: 09:30 24.03.2024)
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Rusya'da Moskova'da meydana gelen terör saldırısı sonuçları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2024
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Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için bugün Rusya'da ülke çapında yas ilan edilirken, terör saldırısını kınayan Latin Amerika ülkeleri, Rusya ile dayanışma mesajı gönderdi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya X'teki paylaşımında, "Moskova'da hayatını kaybeden ailelerle dayanışma içindeyim. Onlarca kişi terör saldırısı nedeniyle yaşamını yitirdi. Slav halkları arasında umarım barış olur. Dünyada barış olsun. Terör, şiddetle çözülmez, terör siyasetle biter" ifadesini kullandı.
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de X hesabından saldırıya tepki göstererek, "Tüm dayanışma ve başsağlığı dileklerimi Rus halkına, kardeş Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve hayatını kaybeden ailelere gönderiyoruz. Bu trajik vaka, tüm uluslararası toplumca kınanmalıdır" dedi.

Küba

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabı X'ten şu ifadeleri kullandı:
"Küba, Moskova bölgesinde meydana gelen korkunç terör eylemlerini kınıyor. Rusya Federasyonu hükümetine ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Venezüella

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, X'teki sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Bolivarcı hükümet, barışın insanlığın tek yolu ve kaderi olduğunu yineliyor. Dünyanın farklı bölgelerinde artan her türlü şiddeti, terörizmi, hoşgörüsüzlüğü ve nefret söylemlerini reddediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Nikaragua

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo, Rusya'daki terör saldırısını "en güçlü" şekilde kınadıklarını bildirdi.

Meksika

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'daki terör saldırısı kınanarak, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileklerinin iletildiği kaydedildi.

Brezilya

Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Itamaraty'den yapılan basın açıklamasında, her türlü terör eylemi kesin bir dille kınanarak, Rusya halkı ve hükümetine dayanışma dilekleri iletildi.

Arjantin

Arjantin Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Moskova'daki konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısının "en güçlü" ifadelerle kınandığı belirtildi.

Şili

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, "Rusya Federasyonu'ndaki bir konser salonunda meydana gelen saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için temennilerimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uruguay

Uruguay hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Moskova kenti yakınlarındaki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısının "en güçlü" ifadelerle kınandığı bildirildi.

Guatemala

Guatemala Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, terör saldırısı "güçlü" şekilde kınanarak, masum sivillere yapılan her türlü saldırının reddedildiği ifade edildi.

Peru

Peru hükümetinden yapılan açıklamada, Moskova'daki terör saldırısına tepki gösterilerek, "Peru, Moskova'daki konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyor. Kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve terörün her türlüsünü reddettiğimizi bir kez daha teyit ediyoruz" denildi.

Honduras

Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina, sosyal medya hesabı X'ten, "Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun talimatı üzerine, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Ailelere başsağlığı diliyoruz. Putin hükümeti ve Rus halkıya dayanışma içindeyiz" paylaşımını yaptı.

Panama

Panama Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, konser salonundaki sivillere yapılan terör saldırısının "en güçlü" ifadelerle kınandığı belirtildi.

Ekvador

Ekvador hükümetin yapılan açıklamada, Rusya'daki terör saldırısı kınanarak, Rus hükümetine ve hayatını kaybedenlerin ailelerine "en içten" taziye dileklerinin iletildiği ifade edildi.

Paraguay

Paraguay hükümetin yapılan açıklamada, terör saldırısına tepki gösterilerek, "Konser salonunda gerçekleşen terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Bu vahşi saldırının kurbanları için yas tutuyoruz, ailelere ve Rus halkına başsağlığı ve dayanışmamızı iletiyoruz" ifadesine yer verildi.

Kosta Rika

Kosta Rika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör saldırısı "en güçlü" şekilde kınanarak, kurbanların ailelerine başsağlığı mesajı iletildi.​​​​​​​

24 Mart 2024 yas günü ilan edildi

Son bilgilere göre ölü sayısının 143’e yükseldiği terör saldırısında hayatını kaybedenler için bugün Rusya'da ülke çapında günlük yas ilan edilirken, bu ülkenin modern tarihindeki 30’uncu yas günü olacak.
24 Mart'ın yas günü ilan edilmesi kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından halka sesleniş konuşmasında duyurulurken, Crocus City Hall’da yaşananları kanlı ve barbarca bir terör eylemi olarak nitelendiren Putin, faillerin, organizatörlerinin ve bu terör eylemini ‘sipariş verenlerin’ adil ve kaçınılmaz bir şekilde cezalandırılacağı sözünü vermişti.
Rusya'da Yas Günü ilan etme yetkisinin sadece Devlet Başkanına ait olduğu bilinirken, bu günde devlet bayrakları yarıya indiriliyor, ülkedeki tüm kültür ve eğlence etkinliklerini iptal etmeleri tavsiye ediliyor.
TV kanalları da reklam ve eğlence programlarını yayınlamıyor.
Sovyet döneminde yas sadece Vladimir Lenin ve Joseph Stalin, Leonid Brejnev, Yuri Andropov ve Konstantin Çernenko gibi liderlerin ölümünden sonra ilan edilmişti.
Bunun istisnası ulusal kahraman, dünyanın ilk kozmonotu Yuri Gagarin'in ölümü olarak kaydedilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2024
TÜRKİYE
Putin’den Moskova’daki terör saldırısı sonrası açıklama: Hepsini cezalandıracağız
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