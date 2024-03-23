https://sputniknews.com.tr/20240323/putin-saldirinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1081990123.html

Putin, 24 Mart günü için milli yas ilan etti

Putin, 24 Mart günü için milli yas ilan etti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen terör saldırısının ardından açıklama yapıyor. 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T15:33+0300

2024-03-23T15:33+0300

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vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısının ardından Rusya halkına sesleniyor.Putin, Crocus City'de yaşananlar için "kanlı ve barbarca terör saldırısı" nitelendirmesinde bulundu."Crocus'taki terör saldırısının dört faili de bulundu ve gözaltına alındı" diyen Putin, "Crocus’taki terör eyleminin kurbanı hiçbir suçu olmayan onlarca sivil oldu" diye konuştu.İnsanların hayatlarını kurtarmak için her şey yapan acil ekiplerine, itfaiyecilere ve kurtarma ekiplerine teşekkür eden Putin, yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diledi."Hiç kimse ve hiçbir şey birlikteliğimizi ve Rusya halkının gücünü sarsamaz" diyen Putin, 24 Mart günü için milli yas ilan ettiğini söyledi.Herkese gereken yardım sağlanacağını vurgulayan Rus lider, "Crocus’ta ateş açanlar Ukrayna yönünde hareket etti, orada onlar için bir ‘pencere’ hazır hale getirilmişti" diye ekledi.Putin, "Suçlular, soğukkanlılıkla öldürmeye, bir zamanlar Nazilerin yaptığı gibi doğrudan Rusları kurşuna dizmeye gidiyorlardı" dedi ve şunları ekledi:Crocus’taki terör eyleminin tüm failleri ve organizatörleri adil bir ceza alacağını vurgulayan Putin " "Her birini tespit edip cezalandıracağız" dedi."Ortak gayemiz tek saf olmak, öyle de olacak" diye devam eden Rus lider, "Rusya defalarca ağır sınavlardan geçti, şimdi de öyle olacak" ifadesini kullandı.Putin, "teröristleri intikam beklediğinin altını çizdi.

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Sputnik Türkiye

vladimir putin