https://sputniknews.com.tr/20240323/simonyan-bati-gizli-servisleri-crocus-teroristlerinin-iside-benzedigini-biliyordu-1081988690.html
Simonyan: Batı gizli servisleri Crocus teröristlerinin IŞİD’e benzediğini biliyordu
Simonyan: Batı gizli servisleri Crocus teröristlerinin IŞİD’e benzediğini biliyordu
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Batı gizli servislerinin Moskova’nın Crocus City Hall... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T14:21+0300
2024-03-23T14:21+0300
2024-03-23T14:22+0300
dünya
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Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram paylaşımında, Crocus City Hall saldırganlarından birinin görüntülerini paylaşarak, “Batı gizli servisleri, faillerin IŞİD’e benzediği daha dün biliyordu. Bu yüzden bu iddiayı öne attılar. Tekrarlıyorum. Onlar, failleri biliyorlardı. Yakalanmadan önce. Bu doğrudan ortaklık” diye yazdı.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Sputnik’e açıklamasında, Moskova’da terör saldırısı için hazırlık yapıldığı bilgisini mart ayında aldıklarını ve bu bilgiyi Rusya’yla paylaştıklarını iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240323/disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-teror-saldirisini-isid-ile-iliskilendiren-abdye-tepki-1081987926.html
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, russia today (rt), işid
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, russia today (rt), işid
Simonyan: Batı gizli servisleri Crocus teröristlerinin IŞİD’e benzediğini biliyordu
14:21 23.03.2024 (güncellendi: 14:22 23.03.2024)
Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Batı gizli servislerinin Moskova’nın Crocus City Hall konser salonuna saldıran kişilerin IŞİD üyelerine benzediğini bildiği için saldırıyı IŞİD’in gerçekleştirdiği iddiayı öne sürdüğünü belirtti.
Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram paylaşımında, Crocus City Hall saldırganlarından birinin görüntülerini paylaşarak, “Batı gizli servisleri, faillerin IŞİD’e benzediği daha dün biliyordu. Bu yüzden bu iddiayı öne attılar. Tekrarlıyorum. Onlar, failleri biliyorlardı. Yakalanmadan önce. Bu doğrudan ortaklık” diye yazdı.
Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Sputnik’e açıklamasında, Moskova’da terör saldırısı için hazırlık yapıldığı bilgisini mart ayında aldıklarını ve bu bilgiyi Rusya’yla paylaştıklarını iddia etmişti.