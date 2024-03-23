https://sputniknews.com.tr/20240323/simonyan-bati-gizli-servisleri-crocus-teroristlerinin-iside-benzedigini-biliyordu-1081988690.html

Simonyan: Batı gizli servisleri Crocus teröristlerinin IŞİD’e benzediğini biliyordu

Simonyan: Batı gizli servisleri Crocus teröristlerinin IŞİD’e benzediğini biliyordu

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Batı gizli servislerinin Moskova’nın Crocus City Hall... 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T14:21+0300

2024-03-23T14:21+0300

2024-03-23T14:22+0300

dünya

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

russia today (rt)

işid

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103094/23/1030942391_0:227:2836:1822_1920x0_80_0_0_86a4e29334ca131bdb9a62421a289ed7.jpg

Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram paylaşımında, Crocus City Hall saldırganlarından birinin görüntülerini paylaşarak, “Batı gizli servisleri, faillerin IŞİD’e benzediği daha dün biliyordu. Bu yüzden bu iddiayı öne attılar. Tekrarlıyorum. Onlar, failleri biliyorlardı. Yakalanmadan önce. Bu doğrudan ortaklık” diye yazdı.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Sputnik’e açıklamasında, Moskova’da terör saldırısı için hazırlık yapıldığı bilgisini mart ayında aldıklarını ve bu bilgiyi Rusya’yla paylaştıklarını iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240323/disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-teror-saldirisini-isid-ile-iliskilendiren-abdye-tepki-1081987926.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, russia today (rt), işid