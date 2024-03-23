https://sputniknews.com.tr/20240323/disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-teror-saldirisini-isid-ile-iliskilendiren-abdye-tepki-1081987926.html
Zaharova'dan saldırı tepkisi: Bu eli kanlı p*çlerin Ukrayna'da saklanmayı planladıklarını biliyoruz
Zaharova'dan saldırı tepkisi: Bu eli kanlı p*çlerin Ukrayna'da saklanmayı planladıklarını biliyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Moskova'daki Crocus City Hall'de gerçekleştirilen terör saldırısını IŞİD ile... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T13:16+0300
2024-03-23T13:16+0300
2024-03-23T13:44+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
rus dışişleri
mariya zaharova
ukrayna
abd
terör
işid
terör saldırısı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678650_0:96:3300:1952_1920x0_80_0_0_46a524b138b0bc1328f13af451ac04e6.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova resmi Telegram kanalından yaptığı açıklamada ABD'nin Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin IŞİD ile ilişkilendirmesinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Crocus City Hall'deki terör saldırısının ardından dile getirilen terörizmin her türlüsünün ‘muğlak’ şekilde kınanmasını değerlendiren Zaharova, Batı'nın dünya sahnesindeki çifte standart uygulamasının onu derin bir krize sürüklediğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240322/zaharova-trussun-rusyaya-karsi-her-turlu-silahin-kullanilmasi-cagrisi-terorizme-tesviktir-1081933583.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678650_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_48975f8df7318e2bfae3c8611dbadf83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, mariya zaharova, ukrayna, abd, terör, işid, terör saldırısı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, mariya zaharova, ukrayna, abd, terör, işid, terör saldırısı
Zaharova'dan saldırı tepkisi: Bu eli kanlı p*çlerin Ukrayna'da saklanmayı planladıklarını biliyoruz
13:16 23.03.2024 (güncellendi: 13:44 23.03.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Moskova'daki Crocus City Hall'de gerçekleştirilen terör saldırısını IŞİD ile ilişkilendiren ABD'nin bu tavrının unutulmaması gerektiğini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova resmi Telegram kanalından yaptığı açıklamada ABD'nin Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin IŞİD ile ilişkilendirmesinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Amerikalı yetkililerin Crocus City Hall'de insanları öldüren teröristleri yasaklı terör örgütü IŞİD ile nasıl ilişkilendirdiği unutulmamalıdır.
Artık bu eli kanlı p*çlerin yargılanmaktan saklanmayı hangi ülkede planladıklarını biliyoruz: Ukrayna.
Batılı liberal rejimlerin eliyle on yıldır Avrupa'da terörizmin yayıldığı bir merkeze dönüşen ve aşırılıkta Kosova'yı bile geride bırakan ülkenin ta kendisi.
Crocus City Hall'deki terör saldırısının ardından dile getirilen terörizmin her türlüsünün ‘muğlak’ şekilde kınanmasını değerlendiren Zaharova, Batı'nın dünya sahnesindeki çifte standart uygulamasının onu derin bir krize sürüklediğini belirtmişti.