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Zaharova'dan saldırı tepkisi: Bu eli kanlı p*çlerin Ukrayna'da saklanmayı planladıklarını biliyoruz
Zaharova'dan saldırı tepkisi: Bu eli kanlı p*çlerin Ukrayna'da saklanmayı planladıklarını biliyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Moskova'daki Crocus City Hall'de gerçekleştirilen terör saldırısını IŞİD ile... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova resmi Telegram kanalından yaptığı açıklamada ABD'nin Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin IŞİD ile ilişkilendirmesinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Crocus City Hall'deki terör saldırısının ardından dile getirilen terörizmin her türlüsünün ‘muğlak’ şekilde kınanmasını değerlendiren Zaharova, Batı'nın dünya sahnesindeki çifte standart uygulamasının onu derin bir krize sürüklediğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240322/zaharova-trussun-rusyaya-karsi-her-turlu-silahin-kullanilmasi-cagrisi-terorizme-tesviktir-1081933583.html
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Zaharova'dan saldırı tepkisi: Bu eli kanlı p*çlerin Ukrayna'da saklanmayı planladıklarını biliyoruz

13:16 23.03.2024 (güncellendi: 13:44 23.03.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Moskova'daki Crocus City Hall'de gerçekleştirilen terör saldırısını IŞİD ile ilişkilendiren ABD'nin bu tavrının unutulmaması gerektiğini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova resmi Telegram kanalından yaptığı açıklamada ABD'nin Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin IŞİD ile ilişkilendirmesinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Amerikalı yetkililerin Crocus City Hall'de insanları öldüren teröristleri yasaklı terör örgütü IŞİD ile nasıl ilişkilendirdiği unutulmamalıdır.

Artık bu eli kanlı p*çlerin yargılanmaktan saklanmayı hangi ülkede planladıklarını biliyoruz: Ukrayna.

Batılı liberal rejimlerin eliyle on yıldır Avrupa'da terörizmin yayıldığı bir merkeze dönüşen ve aşırılıkta Kosova'yı bile geride bırakan ülkenin ta kendisi.

Crocus City Hall'deki terör saldırısının ardından dile getirilen terörizmin her türlüsünün ‘muğlak’ şekilde kınanmasını değerlendiren Zaharova, Batı'nın dünya sahnesindeki çifte standart uygulamasının onu derin bir krize sürüklediğini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
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