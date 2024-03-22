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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240322/zaharova-trussun-rusyaya-karsi-her-turlu-silahin-kullanilmasi-cagrisi-terorizme-tesviktir-1081933583.html
Zaharova: Truss'un ‘Rusya'ya karşı her türlü silahın kullanılması’ çağrısı, terörizme teşviktir
Zaharova: Truss'un ‘Rusya'ya karşı her türlü silahın kullanılması’ çağrısı, terörizme teşviktir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'un ‘ABD'nin Ukrayna'nın Rusya’ya karşı her türlü silahı kullanmasına izin... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T01:54+0300
2024-03-22T01:54+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'un ‘ABD'nin Ukrayna'nın Rusya’ya karşı her türlü silahı kullanmasına izin vermesi gerektiği’ yönündeki açıklamasının doğrudan terörizme teşvik olduğunu söyledi.Zaharova, “Bu doğrudan terörizme teşviktir!” ifadesini kullandı.Eski İngiltere Başbakanı Truss, daha önce Kyiv Post'a verdiği demeçte ABD'nin Ukrayna'nın ‘her türlü silahı ve her türlü taktiği’ kullanmasına izin vermesi gerektiğini ifade etmişti.Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev’e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin ‘ateşle oynadığını’ belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah yardımı içeren tüm kargoların Rusya için meşru hedef olduğunu kaydetmiş, Kremlin ise Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının görüşmelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkiye sahip olacağını ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce defalarca Batı’nın, eğer gerçekten çatışmanın sonunu yakınlaştırmak istiyorsa, Ukrayna’ya silah tedarikine son vermesi gerektiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-secimlere-yonelik-siber-saldirilar-almanya-ingiltere-abd-finlandiya-ve-litvanyadan-geldi-1081932332.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, liz truss
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, liz truss

Zaharova: Truss'un ‘Rusya'ya karşı her türlü silahın kullanılması’ çağrısı, terörizme teşviktir

01:54 22.03.2024
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'un ‘ABD'nin Ukrayna'nın Rusya’ya karşı her türlü silahı kullanmasına izin vermesi gerektiği’ yönündeki açıklamasını‘doğrudan terörizme teşvik olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'un ‘ABD'nin Ukrayna'nın Rusya’ya karşı her türlü silahı kullanmasına izin vermesi gerektiği’ yönündeki açıklamasının doğrudan terörizme teşvik olduğunu söyledi.
Zaharova, “Bu doğrudan terörizme teşviktir!” ifadesini kullandı.
Eski İngiltere Başbakanı Truss, daha önce Kyiv Post'a verdiği demeçte ABD'nin Ukrayna'nın ‘her türlü silahı ve her türlü taktiği’ kullanmasına izin vermesi gerektiğini ifade etmişti.
Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev’e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin ‘ateşle oynadığını’ belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah yardımı içeren tüm kargoların Rusya için meşru hedef olduğunu kaydetmiş, Kremlin ise Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının görüşmelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkiye sahip olacağını ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce defalarca Batı’nın, eğer gerçekten çatışmanın sonunu yakınlaştırmak istiyorsa, Ukrayna’ya silah tedarikine son vermesi gerektiğini belirtmişti.
2024 Rusya devlet başkanlığı seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
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