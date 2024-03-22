https://sputniknews.com.tr/20240322/zaharova-trussun-rusyaya-karsi-her-turlu-silahin-kullanilmasi-cagrisi-terorizme-tesviktir-1081933583.html

Zaharova: Truss'un ‘Rusya'ya karşı her türlü silahın kullanılması’ çağrısı, terörizme teşviktir

Zaharova: Truss'un ‘Rusya'ya karşı her türlü silahın kullanılması’ çağrısı, terörizme teşviktir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'un ‘ABD'nin Ukrayna'nın Rusya’ya karşı her türlü silahı kullanmasına izin... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T01:54+0300

2024-03-22T01:54+0300

2024-03-22T01:54+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

liz truss

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'un ‘ABD'nin Ukrayna'nın Rusya’ya karşı her türlü silahı kullanmasına izin vermesi gerektiği’ yönündeki açıklamasının doğrudan terörizme teşvik olduğunu söyledi.Zaharova, “Bu doğrudan terörizme teşviktir!” ifadesini kullandı.Eski İngiltere Başbakanı Truss, daha önce Kyiv Post'a verdiği demeçte ABD'nin Ukrayna'nın ‘her türlü silahı ve her türlü taktiği’ kullanmasına izin vermesi gerektiğini ifade etmişti.Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev’e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin ‘ateşle oynadığını’ belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah yardımı içeren tüm kargoların Rusya için meşru hedef olduğunu kaydetmiş, Kremlin ise Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının görüşmelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkiye sahip olacağını ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce defalarca Batı’nın, eğer gerçekten çatışmanın sonunu yakınlaştırmak istiyorsa, Ukrayna’ya silah tedarikine son vermesi gerektiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-secimlere-yonelik-siber-saldirilar-almanya-ingiltere-abd-finlandiya-ve-litvanyadan-geldi-1081932332.html

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