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Otobüste yaşlı çifti darp eden 17 yaşındaki şüpheli tahliye edildi
Otobüste yaşlı çifti darp eden 17 yaşındaki şüpheli tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T'nin 17 yaşındaki oğluna... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T13:59+0300
2024-03-22T13:59+0300
türkiye
saldırı
otobüs
antalya
darp
yaşlı
engelli
tahliye
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Mersin merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat’ı (71) darp etmesiyle ilgili dava ile ilgili 3. duruşmanın ilk kısmı 2. Çocuk Mahkemesinde görüldü. Basına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada 'Kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verildi."Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir"Duruşma sonrasında açıklama yapan müşteki avukatı Hasan Hüseyin Öztürk," Bu vahim olaya ilişkin dava Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde kapalı olarak görüldü. 17 yaşındaki sanık hakkında kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verildi. Bizim bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Maalesef infaz kanunumuzdaki düzenlemeler gereği mahkeme suçun alt ve üst sınırını gözeterek bu kararı verdi. Bu kararı kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Bugün 17 yaşındaki bir genç, anneannemizi, dedemizi, annemizi, babamızı öldüresiye darp etse sadece bunun cezası 1 ay tutukluluk cezası olacaktır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde okul müdürü baba İsmet T. hakkında görülecek davanın ise bugün saat: 14.00'da yapılacağı öğrenildi.Ne olmuştu?Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana gelmişti. İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. (77) ve eşi H.P. ile (71) tartışmış, bu sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırmıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgi verilmesini müteakip adı geçen okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını ve idari tahkikat başlattırıldığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240321/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-3-ayda-mahkemeden-tahliye-karari-1081898917.html
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saldırı, otobüs, antalya, darp, yaşlı, engelli, tahliye
saldırı, otobüs, antalya, darp, yaşlı, engelli, tahliye

Otobüste yaşlı çifti darp eden 17 yaşındaki şüpheli tahliye edildi

13:59 22.03.2024
© İHA / MEHMET UMUT BAKAY - VELİ GÜRGAH-AW161702İsmet T. ile oğlu A.O.T.
İsmet T. ile oğlu A.O.T. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© İHA / MEHMET UMUT BAKAY - VELİ GÜRGAH-AW161702
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Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T'nin 17 yaşındaki oğluna tahliye kararı verildi. Baba ile ilgili duruşmanın ise öğleden sonra görüleceği bildirildi.
Mersin merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat’ı (71) darp etmesiyle ilgili dava ile ilgili 3. duruşmanın ilk kısmı 2. Çocuk Mahkemesinde görüldü. Basına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada 'Kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verildi.

"Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir"

Duruşma sonrasında açıklama yapan müşteki avukatı Hasan Hüseyin Öztürk," Bu vahim olaya ilişkin dava Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde kapalı olarak görüldü. 17 yaşındaki sanık hakkında kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verildi. Bizim bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Maalesef infaz kanunumuzdaki düzenlemeler gereği mahkeme suçun alt ve üst sınırını gözeterek bu kararı verdi. Bu kararı kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Bugün 17 yaşındaki bir genç, anneannemizi, dedemizi, annemizi, babamızı öldüresiye darp etse sadece bunun cezası 1 ay tutukluluk cezası olacaktır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.
19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde okul müdürü baba İsmet T. hakkında görülecek davanın ise bugün saat: 14.00'da yapılacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana gelmişti. İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. (77) ve eşi H.P. ile (71) tartışmış, bu sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırmıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgi verilmesini müteakip adı geçen okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını ve idari tahkikat başlattırıldığını bildirmişti.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
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