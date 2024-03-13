Otobüste yaşlı çifte şiddet uygulayan okul müdürü: 'Babalık refleksiyle oldu'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dün bankalar arasında bir yarış vardı'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Patara’yı betonlaştıracak imar planı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
BRICS+ üyeliği Türkiye’nin önünü açacak
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
Yunan adalarına vize muafiyeti Schengen engeline takıldı
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Başarılı olarak sunulan takımların gerçek istatistikleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: DEM Parti İstanbul’da seçime asılmıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘3,5 milyar nüfuslu BRICS+ uluslarının tercihleri, dünyayı tabii ki değiştirecek’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
‘Nazilerin Kanada'daki mirasını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım’
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis’ten Ukrayna'ya ‘beyaz bayrak’ mesajı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ABD suçlu olduğu için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy karşıtı askerlerden radikal parti kurma planı
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Trump, Ukrayna’ya para vermeyecek
18:33
2 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı komutanlar, Zelenskiy'i devirmeyi tartışıyor'
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Telegraph: ABD'nin çekilmesine hazırlanmak gerekiyor
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı, Batı’nın planlarını ortaya çıkardı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa'nın silah ithalatı iki katına çıktı
19:25
3 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile çatışma istemiyor
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: ABD, Rusya’yı kontrol altında tutmak için 2.1 milyar dolar harcayacak
19:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat direktörü: Rusya, Ukrayna’da avantaj elde ediyor
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Muradov: Ticari deniz seferleri Türk ekonomisi için de önemli
20:06
2 dk
SESLİ HABER
NATO, Kırım’a bile üs kurmak istedi
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Alman hükümetinde çatlak
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi
20:35
3 dk
SESLİ HABER
Macron’a uyarı: Önemli konular NATO ile istişare edilmeli
20:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın duygu durumu haritası belli oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Özgan, Garipoğlu kararına ilişkin konuştu: Bu konu önümüzdeki günlerde yeniden gündemimize gelecek
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Glutenin zararları nedir?
12:05
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
'Doğudan batıya dönen gezegen'
17:39
6 dk
SESLİ HABER
Macron, Scholz ve Tusk, Ukrayna için buluşuyor
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: ABD, Ukrayna’ya asker göndermeyecek
18:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: ABD, Kiev’in hava savunma potansiyelini geri kazanmasına imkan sağlamayacak
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Paşinyan: Türkiye'yle ilişkilerimizde çok önemli bir şey yaşanıyor
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden ‘yabancı militan’ itirafı
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240313/otobuste-yasli-cifti-doven-okul-muduru-babalik-refleksiyle-oldu-1081661007.html
Otobüste yaşlı çifte şiddet uygulayan okul müdürü: 'Babalık refleksiyle oldu'
Otobüste yaşlı çifte şiddet uygulayan okul müdürü: 'Babalık refleksiyle oldu'
Sputnik Türkiye
Mersin'de belediye otobüsünde 17 yaşındaki oğlu ile birlikte 71 yaşındaki Hamdiye ve 77 yaşındaki Ramazan Polat çiftine şiddet uygulayan okul müdürü İsmet... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T15:28+0300
2024-03-13T15:40+0300
türkiye
türkiye
mersin
otobüs
darp
okul müdürü
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0d/1081660715_0:67:747:487_1920x0_80_0_0_291dc024056eb5c5507411ef1bc4aa10.jpg
Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., yaşlı çifti babalık refleksiyle darp ettiğini söyledi.Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat’ı (71) darp etmesiyle ilgili davanın 2. duruşması görüldü. Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. celsesine tutuksuz yargılanan Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat ile sanık avukatları da katıldı. Tutuklu sanıklar İsmet T. ve oğlu A.O.T. duruşmaya Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Kendisine yöneltilen suçlamalara karşılık söyleyeceği bir şeyin olup olmadığı sorulan A.O.T., bir önceki celsede verdiği beyanını aynen tekrar ettiğini belirterek, şikayetinin de aynı şekilde devam ettiğini söyledi.'Aşırıya kaçmış olabilirim'Tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T. savunmasında, "Keşke yaşanmamış olsaydı. Müdahalemde yanlış yaptım. Ramazan Polat kusura bakmasın lütfen. Babalık refleksi ve dürtüsüyle aşırıya kaçmış olabilirim" dedi.Olay günü yaşananları anlatan İsmet T., şöyle devam etti:'Kendime yakıştıramadım'Olanları kendisine yakıştıramadığı belirten İsmet T., "Arbede karşılıklı yaşandığında ben de bastona müdahale için gittim. Orada müdahalede yanlışlık olabilir, babalık dürtüsü, refleksi yani gerçekten kendime yakıştıramadım. Görüntülere de baktım sonradan. Orada insanın aklı gerçekten çok şey düşünemiyor. Ben daha önce ne adli ne idari hiçbir olay yaşamadım. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" şeklinde konuştu.'İlk tahrik unsuru karşı taraftan geldi'İsmet T.'nin avukatı Tolga Turna ise görüntüleri saniye saniye incelediklerini ve ilk tahrik unsurunun karşı taraftan geldiğini öne sürdü. İlk olarak Ramazan Polat'ın İsmet T.'ye 'şuradan kalkın' dediğini, İsmet T.'nin ise 'bir sürü yer var oraya otur' şeklinde cevap verdiğini belirten Turna, "Hamdiye Polat'ın 'saygınız yok' ve Ramazan Polat'ın 'ne bileyim hasta olduğunu' şeklinde hitapları görüntülerde yer alıyor. İlk hamle bastonunu havaya kaldırarak Ramazan Polat'tan geliyor ve A.O.T. bastonu tutmaya yönelik hamlede bulunuyor. İsmet T.'nin olayın ilk kısmında hiçbir dahli bulunmuyor ve şahıslar fiziki müdahale olmadan ayrılıyor" dedi.Sonra Ramazan Polat’ın ilk ettiği küfür ile olayların hareketlendiğini ve küfrün kameralara ses olarak da yansıdığını ifade eden Turna, "Müvekkilimin hiçbir vurma eylemi yokken Ramazan Polat küfür ediyor. Oğluna da ayrıca küfür ediliyor. Burada edilen küfürler ikinci olayları tetikliyor. Şahıs ayağa kalkıyor, ikinci olayların başlangıcında İsmet T.'nin omzuna ya da sırtına vuruyor. Bunun sonucunda da İsmet T. ve A.O.T. şahısları darp ediyorlar ve bunu da kabul ediyorlar" şeklinde konuştu.'Benim ikisine de darp eylemi gerçekleştirebilecek durumum yok'Hamdiye Polat ise savunmasında, "Benim ikisine de darp eylemi gerçekleştirebilecek durumum yoktur. Bu durum kamera görüntülerinde de sabittir. Ayrıca olay günü de ameliyatlıydım. Bu durum da açıkça ortadadır. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek, kendisine yöneltilen suçlamalardan beraatini talep etti.Hamdiye Polat'ın avukatı Oğuzhan Tekin, müvekkillerinin ikisinin de kendisini savunamayacak durumda olduğunu ifade ederek, "Alınan beyan ve savunmalar hep müvekkillerimin ağır hakaretlerde bulunduğu yönünde ise de cinsel içerikli hakaret sarf edilmesi onun öldürülesiye dövülmesi anlamına gelmemelidir. Raporda da görüleceği üzere İsmet T.’nin Ramazan Polat’ın üzerine çıkarak darp ettiği görülmektedir. Ramazan Polat’ın üzerinde kalp pili bulunmasına ve görünüş olarak engelli olduğunun belirtilmesine rağmen İsmet T., onu öldüresiye dövmüştür. İsmet T.’nin kızı görüntülerde ‘baba öldü’ demesine rağmen İsmet T. eylemine devam etmiştir. Bu da İsmet T.’nin öldürmeye teşebbüs yönünde kastının olduğunu göstermektedir. Her iki müvekkilim yönünden de suçlamaları kabul etmiyoruz. Olay sebebiyle müvekkillerim hala uyuyamamaktadır" ifadelerini kullandı.Kendisine küfredilince karşılık vermişRamazan Polat da önceki beyan ve savunmalarını aynen tekrar ettiğini belirterek, şikayetinin devam ettiğini kaydetti. Polat, ilk eylemin karşı taraftan geldiğini ve kendisine küfredilince kendisinin de karşılık verdiğini kabul etti.Ramazan Polat’ın avukatı Hasan Hüseyin Öztürk, müvekkilinin ağır engelli kategorisinde yer aldığını, vücudunun sağ tarafının felçli, bir gözünün kör ve kalbinde de pil ile yaşayan yüzde 88 engelli bir vatandaş olduğunu söyledi. Müvekkilinin olay günü otobüse bindiğinde boynunda asılı olan ve durumunun gösteren kartın rahatça okunup anlaşılabilecek konumda olduğun ifade eden Öztürk, "Müvekkilime saldıran İsmet T. ve A.O.T. isimli şahısların kartı görmemeleri mümkün değildir. Bu kartı görmelerine rağmen eylemlerini devam ettirmiş ve müvekkilimi öldüresiye darp etmişlerdir. Bütün bu hususlar değerlendirilerek eylemin 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirilmesini ve mahkemece görevsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu İsmet T.'nin çifte karşı "nitelikli kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluğunun devamını ve sanıkların birbirine karşı işledikleri "tehdit" ve "hakaret" suçlarından beraatini istedi. Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Mart tarihine erteledi.Duruşma sonrası açıklamaHamdiye Polat'ın kızı Kadriye Çakmak, babasının sağlık sorunlarının devam ettiğini söyledi. Tutuklu sanıkların duruşmadaki beyanlarını eleştiren Çakmak, "Savunmaları sadece 'bize küfretti' üzerine kurulu. İyi de bu adam size niye küfretti? Bastona demir diyorlar, bu demir değil. Bastonu kendini savunma amacıyla kullanıyor. O da yetişmiyor bile" diye konuştu.Ne olmuştu?Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana gelmişti. İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. (77) ve eşi H.P. ile (71) tartışmış, bu sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırmıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgi verilmesini müteakip adı geçen okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını ve idari tahkikat başlattırıldığını bildirmişti.
türkiye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0d/1081660715_0:0:747:561_1920x0_80_0_0_4141c0aa81e34a7da7f9d45915f9c4be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, mersin, otobüs, darp, okul müdürü
türkiye, mersin, otobüs, darp, okul müdürü

Otobüste yaşlı çifte şiddet uygulayan okul müdürü: 'Babalık refleksiyle oldu'

15:28 13.03.2024 (güncellendi: 15:40 13.03.2024)
© İHA / MEHMET UMUT BAKAY - VELİ GÜRGAH-AW161702İsmet T. ile oğlu A.O.T.
İsmet T. ile oğlu A.O.T. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© İHA / MEHMET UMUT BAKAY - VELİ GÜRGAH-AW161702
Abone ol
Mersin'de belediye otobüsünde 17 yaşındaki oğlu ile birlikte 71 yaşındaki Hamdiye ve 77 yaşındaki Ramazan Polat çiftine şiddet uygulayan okul müdürü İsmet Turan tutuklu yargılandığı davada, karşı tarafı suçladı. Ramazan Polat'ın oğluna hakaret edip vurması nedeniyle karşılık verdiğini iddia eden Turan, "Babalık refleksiyle oldu.” dedi.
Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., yaşlı çifti babalık refleksiyle darp ettiğini söyledi.
Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat’ı (71) darp etmesiyle ilgili davanın 2. duruşması görüldü. Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. celsesine tutuksuz yargılanan Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat ile sanık avukatları da katıldı. Tutuklu sanıklar İsmet T. ve oğlu A.O.T. duruşmaya Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Kendisine yöneltilen suçlamalara karşılık söyleyeceği bir şeyin olup olmadığı sorulan A.O.T., bir önceki celsede verdiği beyanını aynen tekrar ettiğini belirterek, şikayetinin de aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

'Aşırıya kaçmış olabilirim'

Tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T. savunmasında, "Keşke yaşanmamış olsaydı. Müdahalemde yanlış yaptım. Ramazan Polat kusura bakmasın lütfen. Babalık refleksi ve dürtüsüyle aşırıya kaçmış olabilirim" dedi.
Olay günü yaşananları anlatan İsmet T., şöyle devam etti:
"Çocuklarla otobüse bindik. Otobüse bindiğimizden başka kimse yoktu. Çocuğumu oturttum, yan tarafı da boştu. Sonra Ramazan Polat ve eşi geldi. Ramazan Polat ‘yerimizi de kapmışlar’ dedi. Sonra yanımıza geldi, ‘kalk oradan, ben oturacağım’ dedi. Ben de ‘çocuk hasta’ dedim. O ara Ramazan Polat bastonunu sallayarak oğluma ‘kalk lan buradan’ dedi. Ben de kaptana dönerek, ‘kalkma mecburiyeti var mı’ diye sorarken, Hamdiye Polat ‘terbiyesizler, saygısızlar’ diyerek ortalığı kızıştırdı. Baktım çocuğumla Ramazan Polat birbirine girdi. Ben yabancı biri gibi çocuğumu ayırdım. Başka biri de Ramazan Polat’ı tuttu. Ben kızımı da alarak çocuğumu arkalara aldım. Sonra Ramazan Polat oğluma sinkaflı bir biçimde küfür etti. Çocuğun burnu kanıyor ve şişmişti. O ara hemen ‘seni şikayet edeceğim’ dedim. Kendi telefonumdan polisi aradım ancak ondan sonra devamlı bize küfür edildi. Tabi çocuğum da küfürlere karşılık verdi. Ben o arada yolcularla konuşurken ‘bakın bu şekilde küfrediyorlar’ şeklinde serzenişte bulunurken kaptan geldi. ‘Yolum uzun. Polisin geleceği de yok inin’ dedi. Biz inecek olduk. O arada ‘çocuğun gönlünü alsınlar biz de inelim’ dedim. Karşılık olarak küfür ettiler, ortalık tekrar kızıştı ve Ramazan Polat bastonuyla ilk olarak çocuğumun koluna vurdu. Bana da vurdu."

'Kendime yakıştıramadım'

Olanları kendisine yakıştıramadığı belirten İsmet T., "Arbede karşılıklı yaşandığında ben de bastona müdahale için gittim. Orada müdahalede yanlışlık olabilir, babalık dürtüsü, refleksi yani gerçekten kendime yakıştıramadım. Görüntülere de baktım sonradan. Orada insanın aklı gerçekten çok şey düşünemiyor. Ben daha önce ne adli ne idari hiçbir olay yaşamadım. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" şeklinde konuştu.

'İlk tahrik unsuru karşı taraftan geldi'

İsmet T.'nin avukatı Tolga Turna ise görüntüleri saniye saniye incelediklerini ve ilk tahrik unsurunun karşı taraftan geldiğini öne sürdü. İlk olarak Ramazan Polat'ın İsmet T.'ye 'şuradan kalkın' dediğini, İsmet T.'nin ise 'bir sürü yer var oraya otur' şeklinde cevap verdiğini belirten Turna, "Hamdiye Polat'ın 'saygınız yok' ve Ramazan Polat'ın 'ne bileyim hasta olduğunu' şeklinde hitapları görüntülerde yer alıyor. İlk hamle bastonunu havaya kaldırarak Ramazan Polat'tan geliyor ve A.O.T. bastonu tutmaya yönelik hamlede bulunuyor. İsmet T.'nin olayın ilk kısmında hiçbir dahli bulunmuyor ve şahıslar fiziki müdahale olmadan ayrılıyor" dedi.
Sonra Ramazan Polat’ın ilk ettiği küfür ile olayların hareketlendiğini ve küfrün kameralara ses olarak da yansıdığını ifade eden Turna, "Müvekkilimin hiçbir vurma eylemi yokken Ramazan Polat küfür ediyor. Oğluna da ayrıca küfür ediliyor. Burada edilen küfürler ikinci olayları tetikliyor. Şahıs ayağa kalkıyor, ikinci olayların başlangıcında İsmet T.'nin omzuna ya da sırtına vuruyor. Bunun sonucunda da İsmet T. ve A.O.T. şahısları darp ediyorlar ve bunu da kabul ediyorlar" şeklinde konuştu.

'Benim ikisine de darp eylemi gerçekleştirebilecek durumum yok'

Hamdiye Polat ise savunmasında, "Benim ikisine de darp eylemi gerçekleştirebilecek durumum yoktur. Bu durum kamera görüntülerinde de sabittir. Ayrıca olay günü de ameliyatlıydım. Bu durum da açıkça ortadadır. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek, kendisine yöneltilen suçlamalardan beraatini talep etti.
Hamdiye Polat'ın avukatı Oğuzhan Tekin, müvekkillerinin ikisinin de kendisini savunamayacak durumda olduğunu ifade ederek, "Alınan beyan ve savunmalar hep müvekkillerimin ağır hakaretlerde bulunduğu yönünde ise de cinsel içerikli hakaret sarf edilmesi onun öldürülesiye dövülmesi anlamına gelmemelidir. Raporda da görüleceği üzere İsmet T.’nin Ramazan Polat’ın üzerine çıkarak darp ettiği görülmektedir. Ramazan Polat’ın üzerinde kalp pili bulunmasına ve görünüş olarak engelli olduğunun belirtilmesine rağmen İsmet T., onu öldüresiye dövmüştür. İsmet T.’nin kızı görüntülerde ‘baba öldü’ demesine rağmen İsmet T. eylemine devam etmiştir. Bu da İsmet T.’nin öldürmeye teşebbüs yönünde kastının olduğunu göstermektedir. Her iki müvekkilim yönünden de suçlamaları kabul etmiyoruz. Olay sebebiyle müvekkillerim hala uyuyamamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kendisine küfredilince karşılık vermiş

Ramazan Polat da önceki beyan ve savunmalarını aynen tekrar ettiğini belirterek, şikayetinin devam ettiğini kaydetti. Polat, ilk eylemin karşı taraftan geldiğini ve kendisine küfredilince kendisinin de karşılık verdiğini kabul etti.
Ramazan Polat’ın avukatı Hasan Hüseyin Öztürk, müvekkilinin ağır engelli kategorisinde yer aldığını, vücudunun sağ tarafının felçli, bir gözünün kör ve kalbinde de pil ile yaşayan yüzde 88 engelli bir vatandaş olduğunu söyledi. Müvekkilinin olay günü otobüse bindiğinde boynunda asılı olan ve durumunun gösteren kartın rahatça okunup anlaşılabilecek konumda olduğun ifade eden Öztürk, "Müvekkilime saldıran İsmet T. ve A.O.T. isimli şahısların kartı görmemeleri mümkün değildir. Bu kartı görmelerine rağmen eylemlerini devam ettirmiş ve müvekkilimi öldüresiye darp etmişlerdir. Bütün bu hususlar değerlendirilerek eylemin 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirilmesini ve mahkemece görevsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu İsmet T.'nin çifte karşı "nitelikli kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluğunun devamını ve sanıkların birbirine karşı işledikleri "tehdit" ve "hakaret" suçlarından beraatini istedi. Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Mart tarihine erteledi.

Duruşma sonrası açıklama

Hamdiye Polat'ın kızı Kadriye Çakmak, babasının sağlık sorunlarının devam ettiğini söyledi. Tutuklu sanıkların duruşmadaki beyanlarını eleştiren Çakmak, "Savunmaları sadece 'bize küfretti' üzerine kurulu. İyi de bu adam size niye küfretti? Bastona demir diyorlar, bu demir değil. Bastonu kendini savunma amacıyla kullanıyor. O da yetişmiyor bile" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana gelmişti. İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. (77) ve eşi H.P. ile (71) tartışmış, bu sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırmıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgi verilmesini müteakip adı geçen okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını ve idari tahkikat başlattırıldığını bildirmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала