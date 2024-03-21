https://sputniknews.com.tr/20240321/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-3-ayda-mahkemeden-tahliye-karari-1081898917.html

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: 3 ayda mahkemeden tahliye kararı

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: 3 ayda mahkemeden tahliye kararı

Sputnik Türkiye

Ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarına ilişkin yeni dava detayları kamuoyunda gündeme gelmeye devam ediyor. 10 yılı aşkın süredir kiracı olarak oturan bir kişiyi... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T07:42+0300

2024-03-21T07:42+0300

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ev sahibi

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Arabuluculuk sistemi ile birlikte pek çok uyuşmazlık dava açılmadan çözülürken, bazı uyuşmazlıklarda ise dava yoluna gidilebiliyor. Özellikle ev sahiplerinin açtığı tahliye davaları uzun yıllar sürebiliyor ve bu durumda bazı mağduriyetler yaşanabiliyor. Ancak usulüne uygun olarak açılan bir tahliye davası çok kısa sürede de sonuçlanabiliyor.Yaşanmış bir ev sahibi kiracı anlaşmazlığına göre 10 yılı aşkın süredir bir evde oturan kiracıyı ev sahibi çıkarmak istiyor. Bununla ilgili önce arabuluculuk süreci başlatılıyor ancak kiracı evden çıkmak istemediğini belirtip kirasını yüzde 25 artırımlı ödemek istediğini beyan edince taraflar anlaşma sağlayamadığından dolayı tahliye davası açılıyor.Dava sürecine ilişkin detayları anlatan Avukat Gizem Gonce, konuşmasında şu ifadeleri kullandıTahliye davası için yapılması gerekenler

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