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Bakanlıktan ‘Gizli bölmede nefessiz bırakılan çocuklar’ haberine ilişkin açıklama
Bakanlıktan ‘Gizli bölmede nefessiz bırakılan çocuklar’ haberine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı basın ve yayın organlarında “Gizli bölmede nefessiz bırakılan çocuklar” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin “Haberde... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, X hesabından “Gizli bölmede nefessiz bırakılan çocuklar” haberine ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamada bakanlık olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdürecekleri belirtildi.
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çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, haber, çocuk istismarı
çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, haber, çocuk istismarı

Bakanlıktan ‘Gizli bölmede nefessiz bırakılan çocuklar’ haberine ilişkin açıklama

02:44 21.03.2024 (güncellendi: 02:45 21.03.2024)
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı basın ve yayın organlarında “Gizli bölmede nefessiz bırakılan çocuklar” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin “Haberde ismi geçen 2 çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, X hesabından “Gizli bölmede nefessiz bırakılan çocuklar” haberine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberde ismi geçen 2 çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar sürdürülmektedir."
Açıklamada bakanlık olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdürecekleri belirtildi.
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