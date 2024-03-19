https://sputniknews.com.tr/20240319/kamuya-49-bin-901-kisinin-atamasi-yapilacak-1081828333.html

Kamuya 49 bin 901 kişinin ataması yapılacak

Kamuya 49 bin 901 kişinin ataması yapılacak

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T10:04+0300

2024-03-19T10:04+0300

2024-03-19T10:04+0300

türkiye

atama

kamu görevlisi

kamu

personel

kamu personeli

mahinur özdemir

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler için ne yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getiriyoruz. Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere, konuttan ücretsiz seyahat hakkına kadar birçok alanda sizlere destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu cuma, yani Mart ayının 22’sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız. Devletimizin maddi ve manevi tüm imkanlarını sizler için seferber ettiğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Şehit yakını ve gaziler olarak gösterdiğiniz vakur duruş milletimiz için gurur ve cesaret vesilesidir. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeniz için her türlü desteğimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240314/ptt-personel-alimi-2024-basvurulari-basladi-mi--1081680821.html

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atama, kamu görevlisi, kamu, personel, kamu personeli, mahinur özdemir, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı