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PTT personel alımı başvuruları başladı mı?
PTT personel alımı başvuruları başladı mı?
Sputnik Türkiye
PTT'nin 2024 yılında KPSS'siz 10 bin personel alımı yapacağı öne sürüldü. Peki, 'PTT personel alımı 2024 başvuruları başladı mı, 10 bin personel alımı... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T10:00+0300
2024-03-14T10:00+0300
türkiye
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sınav
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PTT personel alımı 2024 yılında da binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı belirli dönemlerde kadrosuna yeni personeller katıyor. Alımlar genellikle 18-35 yaş arasındaki kişiler arasından yapılıyor. PTT, 2018 yılında 16 farklı pozisyon için ilan açmış ve 2018/1 ilanı ile personel alımı sürecini tamamlamıştı. 10 bin kişi iddiasıBu yıl 10 bin alım yapılacağı iddiasının gündeme gelmesiyle birlikte ptt.gov.tr sitesi üzerinde sorgulamalar başladı. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman, resmi duyuru geldi mi? PTT'nin resmi sitesinde ilan yokPosta Telgraf Teşkilatı (PTT), kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir.Ancak PTT'nin resmi internet sitesinde yer alan duyurular arasında 10 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da ilanın yer almadığı görülmektedir.Dolayısıyla PTT personel alımı iddialarının doğruluk payının tespiti, kurumun resmi internet sitesi üzerindeki duyurular sayfasının takibi ile sağlanabilecektir.PTT'ye iş başvurusu nasıl yapılır?Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir. Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor. Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.
https://sputniknews.com.tr/20240311/balikesir-buyuksehir-belediyesine-10-bin-yeni-personel-alinacak--1081596226.html
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ptt personel alımı hangi tarihte yapılacak, ptt personel alımı şartları açıklandı mı?,ptt kpss
ptt personel alımı hangi tarihte yapılacak, ptt personel alımı şartları açıklandı mı?,ptt kpss

PTT personel alımı başvuruları başladı mı?

10:00 14.03.2024
© AAPTT
PTT - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AA
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PTT'nin 2024 yılında KPSS'siz 10 bin personel alımı yapacağı öne sürüldü. Peki, 'PTT personel alımı 2024 başvuruları başladı mı, 10 bin personel alımı iddiaları nereden ortaya çıktı?
PTT personel alımı 2024 yılında da binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı belirli dönemlerde kadrosuna yeni personeller katıyor.
Alımlar genellikle 18-35 yaş arasındaki kişiler arasından yapılıyor. PTT, 2018 yılında 16 farklı pozisyon için ilan açmış ve 2018/1 ilanı ile personel alımı sürecini tamamlamıştı.

10 bin kişi iddiası

Bu yıl 10 bin alım yapılacağı iddiasının gündeme gelmesiyle birlikte ptt.gov.tr sitesi üzerinde sorgulamalar başladı. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman, resmi duyuru geldi mi?

PTT'nin resmi sitesinde ilan yok

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir.
Ancak PTT'nin resmi internet sitesinde yer alan duyurular arasında 10 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da ilanın yer almadığı görülmektedir.
Dolayısıyla PTT personel alımı iddialarının doğruluk payının tespiti, kurumun resmi internet sitesi üzerindeki duyurular sayfasının takibi ile sağlanabilecektir.

PTT'ye iş başvurusu nasıl yapılır?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar.
Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.
PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle
;PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir. Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor. Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
TÜRKİYE
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 10 bin yeni personel alınacak
11 Mart, 19:01
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