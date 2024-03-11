Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 10 bin yeni personel alınacak

“Şimdi bu yaptıklarımızın tam versiyonuna geçme zamanındayız. 20 ilçemize kuracağımız yeni işletmelerimize belediye şirketlerinde çalıştırılmak üzere 10 bin yeni istihdam sağlanacak. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’mizin üstünde ve ek hizmet binalarımızda kariyer merkezimiz var. Hani açacağız diyorlar ya açılmışları burada var.

Balbucks’a 9 bin 900 tane müracaat var. Bu başvuruların hepsi değerlendirilecek ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketlerde çalışacak. Bunlar sallama değil, şu kadar insanı işe alacağım, yarın şurayı yapıyorum, öbür gün burayı yapıyoruz değil.

Yaşanmışlıklardan birikmiş tecrübelerle hayatın gerçeklikleriyle uyumlu, hiçbir esnafımızın işini bozmadan, pastayı büyüterek imkan sağlıyoruz. Bir yere biz bir şey açıyorsak o açtığımız şey özel sektörün rolüne bürünüp orada ticareti yapan insanların işini bozmak ile alakalı değil.”