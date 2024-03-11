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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 10 bin yeni personel alınacak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 10 bin yeni personel alınacak
Sputnik Türkiye
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçeye kurmaya başladıkları Dijital Gençlik Merkezi, Balbucks, NE10, tedavi merkezleri, spor... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T19:01+0300
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2024 - 2029 Şehir Yönetim Manifestosu'nu açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye şirketlerinde yapılacak istihdam bilgilerini paylaştı.Konuşmasının ardından projelerini sıralayan Yılmaz, '20’de 20 Balıkesir Hamlesi'ni anlattı. 20 ilçenin tamamına; Balbucks, Dijital Gençlik Merkezi, NE10, spor kompleksi, Uydu Kuluçka Merkezi ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi kuracaklarını ifade eden Başkan Yılmaz ayrıca hobilerin ticarete dönüşmesini sağlayacak 100 yeni BALMEK açacaklarını söyledi. Körfez ve Güney Marmara bölgelerinde de birer Çocuk Köyü oluşturacaklarını belirten Başkan Yılmaz; Ayşebacı Mahallesi yakınında bir Fuar ve Kongre Merkezi ve şehrin farklı bir noktasında da Kültür ve Sanat Merkezleri oluşturacaklarını ifade etti. Manifestoda yaptıkları işleri yaparken bazı şeyleri danıştıklarını, bazı işlerin patlama noktasına gelme işlemini farklı ilçelerde yaptıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, belediye şirketlerine alınacak personel hakkında şu açıklamalarda bulundu:
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balıkesir büyükşehir belediyesi, istihdam, iş
balıkesir büyükşehir belediyesi, istihdam, iş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 10 bin yeni personel alınacak

19:01 11.03.2024 (güncellendi: 19:02 11.03.2024)
© İHA / HÜSEYİN TOKMAK-AW160377Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© İHA / HÜSEYİN TOKMAK-AW160377
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçeye kurmaya başladıkları Dijital Gençlik Merkezi, Balbucks, NE10, tedavi merkezleri, spor kompleksleri, Balmek gibi kuruluşlarda çalışacak 10 bin yeni personeli belediye ve belediyenin kendi şirketlerine alacaklarını açıkladı.
2024 - 2029 Şehir Yönetim Manifestosu'nu açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye şirketlerinde yapılacak istihdam bilgilerini paylaştı.
Konuşmasının ardından projelerini sıralayan Yılmaz, '20’de 20 Balıkesir Hamlesi'ni anlattı. 20 ilçenin tamamına; Balbucks, Dijital Gençlik Merkezi, NE10, spor kompleksi, Uydu Kuluçka Merkezi ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi kuracaklarını ifade eden Başkan Yılmaz ayrıca hobilerin ticarete dönüşmesini sağlayacak 100 yeni BALMEK açacaklarını söyledi. Körfez ve Güney Marmara bölgelerinde de birer Çocuk Köyü oluşturacaklarını belirten Başkan Yılmaz; Ayşebacı Mahallesi yakınında bir Fuar ve Kongre Merkezi ve şehrin farklı bir noktasında da Kültür ve Sanat Merkezleri oluşturacaklarını ifade etti.

Manifestoda yaptıkları işleri yaparken bazı şeyleri danıştıklarını, bazı işlerin patlama noktasına gelme işlemini farklı ilçelerde yaptıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, belediye şirketlerine alınacak personel hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Şimdi bu yaptıklarımızın tam versiyonuna geçme zamanındayız. 20 ilçemize kuracağımız yeni işletmelerimize belediye şirketlerinde çalıştırılmak üzere 10 bin yeni istihdam sağlanacak. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’mizin üstünde ve ek hizmet binalarımızda kariyer merkezimiz var. Hani açacağız diyorlar ya açılmışları burada var.

Balbucks’a 9 bin 900 tane müracaat var. Bu başvuruların hepsi değerlendirilecek ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketlerde çalışacak. Bunlar sallama değil, şu kadar insanı işe alacağım, yarın şurayı yapıyorum, öbür gün burayı yapıyoruz değil.

Yaşanmışlıklardan birikmiş tecrübelerle hayatın gerçeklikleriyle uyumlu, hiçbir esnafımızın işini bozmadan, pastayı büyüterek imkan sağlıyoruz. Bir yere biz bir şey açıyorsak o açtığımız şey özel sektörün rolüne bürünüp orada ticareti yapan insanların işini bozmak ile alakalı değil.”

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