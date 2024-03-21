https://sputniknews.com.tr/20240321/tff-baskani-duyurdu-erteleme-talebi-var-1081917312.html
TFF Başkanı'ndan Süper Kupa açıklaması: 'Erteleme talebi var'
TFF Başkanı'ndan Süper Kupa açıklaması: 'Erteleme talebi var'
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı için Fenerbahçe'den bir erteleme talebi geldiğini... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T15:42+0300
2024-03-21T15:42+0300
2024-03-21T15:45+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff süper kupa
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldiğini belirtere "Süper Kupa için Fenerbahçe'den bir talep geldi, değerlendiriyoruz. Şu anda 6 Nisan tarihi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240321/tff-baskani-buyukeksiden-trabzonspor-fenerbahce-maci-ile-ilgili-aciklama-1081906405.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), tff süper kupa
türkiye futbol federasyonu (tff), tff süper kupa
TFF Başkanı'ndan Süper Kupa açıklaması: 'Erteleme talebi var'
15:42 21.03.2024 (güncellendi: 15:45 21.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı için Fenerbahçe'den bir erteleme talebi geldiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldiğini belirtere "Süper Kupa için Fenerbahçe'den bir talep geldi, değerlendiriyoruz. Şu anda 6 Nisan tarihi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.