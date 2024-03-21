https://sputniknews.com.tr/20240321/tff-baskani-duyurdu-erteleme-talebi-var-1081917312.html

TFF Başkanı'ndan Süper Kupa açıklaması: 'Erteleme talebi var'

TFF Başkanı'ndan Süper Kupa açıklaması: 'Erteleme talebi var'

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı için Fenerbahçe'den bir erteleme talebi geldiğini... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T15:42+0300

2024-03-21T15:42+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff süper kupa

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldiğini belirtere "Süper Kupa için Fenerbahçe'den bir talep geldi, değerlendiriyoruz. Şu anda 6 Nisan tarihi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240321/tff-baskani-buyukeksiden-trabzonspor-fenerbahce-maci-ile-ilgili-aciklama-1081906405.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), tff süper kupa