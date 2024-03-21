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TFF Başkanı'ndan Süper Kupa açıklaması: 'Erteleme talebi var'
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TFF Başkanı'ndan Süper Kupa açıklaması: 'Erteleme talebi var'
TFF Başkanı'ndan Süper Kupa açıklaması: 'Erteleme talebi var'
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı için Fenerbahçe'den bir erteleme talebi geldiğini... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldiğini belirtere "Süper Kupa için Fenerbahçe'den bir talep geldi, değerlendiriyoruz. Şu anda 6 Nisan tarihi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240321/tff-baskani-buyukeksiden-trabzonspor-fenerbahce-maci-ile-ilgili-aciklama-1081906405.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), tff süper kupa
türkiye futbol federasyonu (tff), tff süper kupa

TFF Başkanı'ndan Süper Kupa açıklaması: 'Erteleme talebi var'

15:42 21.03.2024 (güncellendi: 15:45 21.03.2024)
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı için Fenerbahçe'den bir erteleme talebi geldiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldiğini belirtere "Süper Kupa için Fenerbahçe'den bir talep geldi, değerlendiriyoruz. Şu anda 6 Nisan tarihi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
SPOR
TFF Başkanı Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama
11:52
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