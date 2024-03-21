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TFF Başkanı Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama
TFF Başkanı Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T11:52+0300
2024-03-21T11:52+0300
spor
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi
ramazan
iftar
trabzonspor
fenerbahçe
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve TFF'nin tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğinde, 2rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı' olduğunu vurguladı.Konuşmasında Türkiye'nin dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı olduğunun altını çizen Büyükekşi, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara da değindi.Büyükekşi konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Davete icabet etmeleri sebebiyle kulüplere teşekkür eden Başkan Büyükekşi, "Ramazan ayının başında kulüplerimizin değerli temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik. Yarın Milli Takımımız ile Macaristan'a hareket ediyoruz. Cuma günü Macaristan Milli Takımı ile maç yapacağız. Daha sonra Viyana'ya geçeceğiz, Avusturya Milli Takımı ile de Salı günü oynayacağız. Milli maçlarımız öncesinde hepinize iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz" cümlelerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240320/ertugrul-dogan-trabzonspor-sahasinda-olan-olaylar-yuzunden-ceza-almayi-hak-etmistir-1081883890.html
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türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, ramazan, iftar, trabzonspor, fenerbahçe

TFF Başkanı Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama

11:52 21.03.2024
© AAMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AA
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Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve TFF'nin tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğinde, 2rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı' olduğunu vurguladı.
Konuşmasında Türkiye'nin dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı olduğunun altını çizen Büyükekşi, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara da değindi.
Büyükekşi konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Bu mübarek günlerde, özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor. Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Neticede futbol bir temaşa oyunu, dostluk, kardeşliğe çağrı yapan oyun. Keyif alınması gereken bir oyun. Bizim de sizden ricamız gençlerimizi, özellikle bu konuda, mutlaka holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım. Ben ve Yönetim Kurulumuz bu gece sizlerle beraber olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz, sağ olun var olun. Allah kabul etsin.
Davete icabet etmeleri sebebiyle kulüplere teşekkür eden Başkan Büyükekşi, "Ramazan ayının başında kulüplerimizin değerli temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik. Yarın Milli Takımımız ile Macaristan'a hareket ediyoruz. Cuma günü Macaristan Milli Takımı ile maç yapacağız. Daha sonra Viyana'ya geçeceğiz, Avusturya Milli Takımı ile de Salı günü oynayacağız. Milli maçlarımız öncesinde hepinize iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz" cümlelerini kaydetti.
Ertuğrul Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
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