Ertuğrul Doğan: Trabzonspor, sahasında olan olaylar yüzünden ceza almayı hak etmiştir

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'deki Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara dair açıklamalarda bulunuyor. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

Ertuğrul Doğan konuşmasında, "Konuşulacak çok şey var ama işin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse, hiçbir camia, hiçbir kurum, hiçbir basın bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler. Bu konuşulanlar, bu davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından unutulmayacak, hesabı tek tek sorulacak" dedi."Pazar günü bizim de istemediğimiz, sonuçlarını tasvip etmediğimiz bir maç oynandı" diyen Doğan, "Trabzonspor camiası içerde birbirini yiyebilir ama dışarıda her zaman tek yumruk halindedir. Siyasetçisinden iş adamına, tüccarına her türlü Trabzonlu, Trabzonspor'un haklarını savunmak için her şeyi yapacaktır" açıklamasında bulundu.Trabzonspor'un ceza almayı hak ettiğini belirten Doğan konuşmasında, "Ama Türkiye’de ilk defa bir şey oldu. Bunu da atlamamak lazım: Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken ‘şerefsizce’ bir saldırıya uğradı. Yer yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa da sığmaz adamlığa da sığmaz" sözlerini kaydetti.

