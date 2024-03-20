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İçişleri Bakanı Yerlikaya Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar hakkında konuştu
İçişleri Bakanı Yerlikaya Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar hakkında konuştu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 17 Mart Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan lig maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T15:20+0300
2024-03-20T15:23+0300
spor
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
trabzonspor
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 2024 Motobike Fuarı’nın açılışına katıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya burada yaptığı konuşmasında Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.Yerlikaya, yaşanan olaylar ile ilgili ilk andan itibaren paylaşım yaptığını ve ertesi gününde ise ilgili idari ve adli süreçle ilgili sosyal medyada açıklamada bulunduğunu belirterek 'hep beraber sürecin nereye gideceğini göreceğiz' dedi.Yerlikaya konuşmasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:"Sporun birleştirici ruhunu, yapıcı ruhunu, birbirimize kaynaştıran bu yönünü görmek istiyoruz" diyen Yerlikaya, bunun pek çok güzel örneklerinin gösterildiğini belirterek onlara minnettar olduğunu vurguladı. Bakan son olarak bu örneklerin sayısının artmasını istediğini belirterek, "Bunu başarabileceğimizi de biliyorum ve 'lütfen' diyorum" dedi.'Trafiğe kasksız, ekipmansız çıkmasın'Konuşmasında motosiklet tutkunlarına tavsiye de veren Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü’müzün Jandarma Komutanlığı’nın trafik denetimiyle ilgili eğitimiyle alakalı bir süreç var. Bu süreçlerin hemen hemen tamamından faydalandım ben. Trafiğe tamamen kapalı bir alanda başlangıç eğitimimi oradan aldım. 7 yıldır motor kullanıyor olmama rağmen eğitim hiçbir zaman bitmiyor. Kış sezonu nedeniyle kullanmadığımız zaman bile tekrardan başlandığında biz eğitim diyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak trafik ve asayiş ekiplerimizle denetimlerimizi yapıyoruz. Çok daha ileri boyuta taşıyacağız. Motor kullanıcılara tavsiyem eğitimdir. Kendinizi geliştirin kaska dikkat edin. Kasksız bir arkadaşımızı trafik ekipleri durdurduğu zaman ‘bana ceza yazıldı’ diye sitem edilmesin. O cezayı yazmaktan biz de keyif almıyoruz. Yapmak istediğimiz caydırıcılık. Bir daha trafiğe motoruyla kasksız çıkmasın. Ekipmansız çıkmasın" dedi.İçişleri Bakanı Yerlikaya artık ayda 4 kere 1 hafta boyunca her pazar denetimlerde en çok hangi aksaklıkların olduğunu, işlem yapılma oranlarını ve türlerini sosyal medyadan paylaşacağını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240320/olayli-trabzonspor-fenerbahce-maci-sonrasi-sorusturma-suruyor-7-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1081866701.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, trabzonspor, fenerbahçe, futbol
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, trabzonspor, fenerbahçe, futbol

İçişleri Bakanı Yerlikaya Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar hakkında konuştu

15:20 20.03.2024 (güncellendi: 15:23 20.03.2024)
© AA / Erhan Elaldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AA / Erhan Elaldı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 17 Mart Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan lig maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 2024 Motobike Fuarı’nın açılışına katıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya burada yaptığı konuşmasında Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, yaşanan olaylar ile ilgili ilk andan itibaren paylaşım yaptığını ve ertesi gününde ise ilgili idari ve adli süreçle ilgili sosyal medyada açıklamada bulunduğunu belirterek 'hep beraber sürecin nereye gideceğini göreceğiz' dedi.
Yerlikaya konuşmasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:
Ben aynı zamanda bir futbol aşığıyım. İzlemeyi, oynamayı severim. Desteklemeyi severim. Bu artık sahalarda görmek istemediğimiz genel olarak söylüyorum biz istiyoruz ki tüm spor türleri artık dilde veya yazıda kalmasın. Galibiyet mağlubiyet beraberlik olsa oyunun güzel olması taraftarların birbirlerini kıymetli görmeleri birbirlerini alkışlamaları bunları görmek istiyoruz. Biz spor müsabakasından sonra niye görmek istemediğimiz bir olumsuzluktan dolayı medya, milletimiz, sporseverler niye bu konuyu konuşalım ki? Biz güzel konuşmak istiyoruz.
"Sporun birleştirici ruhunu, yapıcı ruhunu, birbirimize kaynaştıran bu yönünü görmek istiyoruz" diyen Yerlikaya, bunun pek çok güzel örneklerinin gösterildiğini belirterek onlara minnettar olduğunu vurguladı. Bakan son olarak bu örneklerin sayısının artmasını istediğini belirterek, "Bunu başarabileceğimizi de biliyorum ve 'lütfen' diyorum" dedi.

'Trafiğe kasksız, ekipmansız çıkmasın'

Konuşmasında motosiklet tutkunlarına tavsiye de veren Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü’müzün Jandarma Komutanlığı’nın trafik denetimiyle ilgili eğitimiyle alakalı bir süreç var. Bu süreçlerin hemen hemen tamamından faydalandım ben. Trafiğe tamamen kapalı bir alanda başlangıç eğitimimi oradan aldım. 7 yıldır motor kullanıyor olmama rağmen eğitim hiçbir zaman bitmiyor. Kış sezonu nedeniyle kullanmadığımız zaman bile tekrardan başlandığında biz eğitim diyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak trafik ve asayiş ekiplerimizle denetimlerimizi yapıyoruz. Çok daha ileri boyuta taşıyacağız. Motor kullanıcılara tavsiyem eğitimdir. Kendinizi geliştirin kaska dikkat edin. Kasksız bir arkadaşımızı trafik ekipleri durdurduğu zaman ‘bana ceza yazıldı’ diye sitem edilmesin. O cezayı yazmaktan biz de keyif almıyoruz. Yapmak istediğimiz caydırıcılık. Bir daha trafiğe motoruyla kasksız çıkmasın. Ekipmansız çıkmasın" dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya artık ayda 4 kere 1 hafta boyunca her pazar denetimlerde en çok hangi aksaklıkların olduğunu, işlem yapılma oranlarını ve türlerini sosyal medyadan paylaşacağını dile getirdi.
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