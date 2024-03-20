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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası soruşturma sürüyor: 7 kişi adliyeye sevk edildi
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası soruşturma sürüyor: 7 kişi adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye çıkarıldı. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T10:06+0300
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Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı.Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240319/trabzonspor-macindaki-futbolculara-sorusturma-acilacak-iddiasina-adalet-bakani-tunctan-yanit--1081846230.html
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trabzonspor, fenerbahçe, adliye, maç, süper lig
trabzonspor, fenerbahçe, adliye, maç, süper lig

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası soruşturma sürüyor: 7 kişi adliyeye sevk edildi

10:06 20.03.2024
© AA / Enes SansarTrabzonspor-Fenerbahçe maçı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AA / Enes Sansar
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Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye çıkarıldı.
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
SPOR
'Trabzonspor maçındaki futbolculara soruşturma açılacak' iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
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