https://sputniknews.com.tr/20240320/olayli-trabzonspor-fenerbahce-maci-sonrasi-sorusturma-suruyor-7-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1081866701.html
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası soruşturma sürüyor: 7 kişi adliyeye sevk edildi
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası soruşturma sürüyor: 7 kişi adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye çıkarıldı. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T10:06+0300
2024-03-20T10:06+0300
2024-03-20T10:06+0300
spor
trabzonspor
fenerbahçe
adliye
maç
süper lig
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Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı.Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240319/trabzonspor-macindaki-futbolculara-sorusturma-acilacak-iddiasina-adalet-bakani-tunctan-yanit--1081846230.html
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trabzonspor, fenerbahçe, adliye, maç, süper lig
trabzonspor, fenerbahçe, adliye, maç, süper lig
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası soruşturma sürüyor: 7 kişi adliyeye sevk edildi
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye çıkarıldı.
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.