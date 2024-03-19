https://sputniknews.com.tr/20240319/trabzonspor-macindaki-futbolculara-sorusturma-acilacak-iddiasina-adalet-bakani-tunctan-yanit--1081846230.html

'Trabzonspor maçındaki futbolculara soruşturma açılacak' iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt

'Trabzonspor maçındaki futbolculara soruşturma açılacak' iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, pazar günü oynanan ve oldukça olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ardından futbolculara soruşturma açılmayacağını... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T16:58+0300

2024-03-19T16:58+0300

2024-03-19T17:26+0300

spor

trabzonspor

fenerbahçe

adalet bakanı

yılmaz tunç

kavga

taraftar kavgası

yumruklu kavga

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, olaylara karışan 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve bunlardan 12 kişinin gözaltında olduğunu belirtti. 'Futbolcular hakkında bir soruşturma yok'Ayrıca futbolcular hakkında bir soruşturma olmadığını vurgulayan Tunç, futbolculara saldıranların adli sürecinin devam ettiğini söylerek, "Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.'Yanlış anlaşılma var' Bakan Tunç, Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamaya ilişkin ise “Orada bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası oluşan yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240319/sahaya-girip-kavgayi-baslatmisti-trabzonsporlu-taraftarin-yurt-disindan-geldigi-ortaya-cikti--1081843220.html

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trabzonspor, fenerbahçe, adalet bakanı, yılmaz tunç, kavga, taraftar kavgası, yumruklu kavga, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig