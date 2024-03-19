https://sputniknews.com.tr/20240319/sahaya-girip-kavgayi-baslatmisti-trabzonsporlu-taraftarin-yurt-disindan-geldigi-ortaya-cikti--1081843220.html

Sahaya girip kavgayı başlatmıştı: Trabzonsporlu taraftarın yurt dışından geldiği ortaya çıktı

Sahaya girip kavgayı başlatmıştı: Trabzonsporlu taraftarın yurt dışından geldiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçında yaşanan olaylarda, sahaya inen maskeli bir taraftarın Almanya'dan kente gelen arkadaşlarıyla... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T16:23+0300

2024-03-19T16:23+0300

2024-03-19T16:23+0300

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Pazar günü yapılan olaylı Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta, sahaya korner direği ile inip Fenerbahçeli oyunculara saldıran 20 yaşındaki H.Ç. adlı Trabzonspor taraftarının Almanya'dan arkadaşları ile maça geldiği ortaya çıktı. Maça girmeden önce de sosyal medya hesabında yumruk ile pozveren kişi, maç çıkışında Trabzon'un Yomra ilçesinde polis tarafından yakalanmıştı. 12 kişi gözaltına alınmıştıPolis ekipleri, yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahada meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre, 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında; sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.Ne olmuştu? Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girmiş, Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koşmuştu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240319/olayli-trabzonspor-fenerbahce-macinin-ardindan-aziz-yildirimdan-ilk-aciklama-oldukca-sinirli-1081824854.html

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futbol, trabzonspor, fenerbahçe, süper lig, trabzon, yomra belediyesi, almanya, holigan, gençlik ve spor bakanlığı, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya