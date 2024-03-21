https://sputniknews.com.tr/20240321/nato-askeri-komite-baskani-bauer-ilk-kez-kievde-asker-gonderme-hazirligi-mi-yapiliyor-1081917088.html
NATO Askeri Komite Başkanı Bauer ilk kez Kiev'de: Asker gönderme hazırlığı mı yapılıyor?
NATO Askeri Komite Başkanı Bauer ilk kez Kiev'de: Asker gönderme hazırlığı mı yapılıyor?
Sputnik Türkiye
NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer'in siyasi ve askeri yönetimlerle görüşmek üzere ilk kez Kiev'e gittiği açıklandı. Ziyaretin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T15:41+0300
2024-03-21T15:41+0300
2024-03-21T15:41+0300
ukrayna krizi
nato
rob bauer
ukrayna
ukrayna ordusu
yabancı asker
kiev
emmanuel macron
3. dünya savaşı
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NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer'in siyasi ve askeri yönetimlerle görüşmek üzere ilk kez Kiev'e gittiği açıklandı. Ziyaretin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeyi tartıştığı bir dönemde yapılması dikkat çekti.NATO Basın Dairesi, Askeri Komite Başkanı Bauer'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilk kez bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.Açıklamada, Bauer'in yerel düzeydeki bir güvenlik konferansına katılmak üzere Kiev'e gittiği belirtildi.Açıklamada sözlerine yer verilen Bauer, "Ukrayna'ya bizzat gelme ve siyasi ve askeri yönetimlerle toplantı yapma fırsatı için minnettarım" ifadelerini kullandı.Önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya'yla 'topyekün savaş' başlayabileceğini öngörerek NATO ülkelerindeki sivil nüfusu bu savaşa hazırlanmaya çağıran Bauer'in bu kritik ziyareti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başını çektiği bazı Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderilmesini yüksek sesle dile getirdiği bir döneme denk geliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüzde 87'nin üzerindeki rekor oyla kazandığı seçim zaferi sonrası Batı'nın Ukrayna'daki krizi daha fazla körükleme çabaları artarken yapılan bu ziyaret akıllara "Asker gönderme hazırlığı mı yapılıyor?" sorusunu getirdi.Putin, Macron'a Napolyon'u hatırlatmıştıMacron'un Ukrayna'ya gönderme konusundaki açıklamaları, Mart başından bu yana devam ediyor.Bu ayın başında başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” diyerek fitili ateşleyen ilk sözlerini sarf etmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini öngören teklifine Federal Meclis konuşmasında yanıt veren Putin, "Ukrayna'ya NATO askeri birlikleri gönderme olasılığından bahsetmeye başladılar. Ancak biz, bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık" diyerek Napolyon'un Rusya topraklarında uğradığını tarihi yenilgiyi hatırlatmıştı.Putin, seçim zaferinden sonraki ilk açıklamasında da, son zamanlarda Rusya'ya karşı sert açıklamalar yaparak birlik göndermenin ihtimal dışı olmadığını dile getiren Macron'un tutumuna değinerek "NATO ülkelerinin askerleri halihazırda orada varlık gösteriyor ve çok sayıda can kaybı veriyor. Rusya için burada yeni bir şey yok. Bunların Ukrayna'daki paralı askerlerin varlığından pek farkı yok. Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil" mesajını göndermişti.'2 bin asker hazırlanıyor'Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, önceki gün bir açıklama yaparak Fransa'nın Ukrayna’ya göndermek üzere yaklaşık 2 bin asker hazırladığı bilgisini vermişti."Ülkenin mevcut yönetimi sıradan Fransızların ölümünü ve generallerin endişelerini umursamıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne ulaşan bilgiye göre, Ukrayna’ya ilk aşamada yaklaşık 2 bin kişiden oluşacak bir birlik gönderilmeye hazırlanıyor" diyen Narışkin, Fransız birliğinin Rus ordusunun öncelikli hedefi haline geleceğini vurgulamıştı.Bauer savaşa hazırlık çağrısı yapmıştıBauer, önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya'yla 'topyekün savaş' başlayabileceğini öngörerek NATO ülkelerindeki sivil nüfusu bu savaşa hazırlanmaya çağırmıştı.İngiliz Telegraph gazetesine demeç veren Bauer, "Barış içinde yaşamamızın kesin olmadığını anlamalıyız. İşte bu yüzden Rusya'yla çatışmaya hazırlanmalıyız. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Savaşın çıkıp çıkmayacağına bakılmaksızın, bu ihtimale karşı daha fazla insanı eğitmemize olanak sağlayacak bir sistem oluşturmalıyız" demişti.Moskova, hiçbir NATO ülkesine tehdit oluşturmadığını ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri de göz ardı etmeyeceğini daha önce defaatle vurguladı ve vurgulamaya devam ediyor. Bunun yanında Moskova, eşit düzeyde diyaloğa da açık olmaya devam ederken Batı'ya Avrupa'yı militarize etme yolundan vazgeçme çağrısı yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240315/italya-disisleri-bakani-natonun-ukraynaya-girmesi-3-dunya-savasini-baslatacak-bir-hata-olur-1081737216.html
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nato, rob bauer, ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı asker, kiev, emmanuel macron, 3. dünya savaşı
nato, rob bauer, ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı asker, kiev, emmanuel macron, 3. dünya savaşı
NATO Askeri Komite Başkanı Bauer ilk kez Kiev'de: Asker gönderme hazırlığı mı yapılıyor?
NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer'in siyasi ve askeri yönetimlerle görüşmek üzere ilk kez Kiev'e gittiği açıklandı. Ziyaretin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeyi tartıştığı bir dönemde yapılması dikkat çekti.
NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer'in siyasi ve askeri yönetimlerle görüşmek üzere ilk kez Kiev'e gittiği açıklandı. Ziyaretin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeyi tartıştığı bir dönemde yapılması dikkat çekti.
NATO Basın Dairesi, Askeri Komite Başkanı Bauer'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilk kez bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.
Açıklamada, Bauer'in yerel düzeydeki bir güvenlik konferansına katılmak üzere Kiev'e gittiği belirtildi.
Açıklamada sözlerine yer verilen Bauer, "Ukrayna'ya bizzat gelme ve siyasi ve askeri yönetimlerle toplantı yapma fırsatı için minnettarım" ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya'yla 'topyekün savaş
' başlayabileceğini öngörerek NATO ülkelerindeki sivil nüfusu bu savaşa hazırlanmaya çağıran Bauer'in bu kritik ziyareti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başını çektiği
bazı Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderilmesini yüksek sesle dile getirdiği bir döneme denk geliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüzde 87'nin üzerindeki rekor oyla kazandığı seçim zaferi sonrası Batı'nın Ukrayna'daki krizi daha fazla körükleme çabaları artarken yapılan bu ziyaret akıllara "Asker gönderme hazırlığı mı yapılıyor?" sorusunu getirdi.
Putin, Macron'a Napolyon'u hatırlatmıştı
Macron'un Ukrayna'ya gönderme konusundaki açıklamaları, Mart başından bu yana devam ediyor.
Bu ayın başında başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” diyerek fitili ateşleyen ilk sözlerini sarf etmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini öngören teklifine Federal Meclis konuşmasında yanıt veren Putin, "Ukrayna'ya NATO askeri birlikleri gönderme olasılığından bahsetmeye başladılar. Ancak biz, bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık
" diyerek Napolyon'un Rusya topraklarında uğradığını tarihi yenilgiyi
hatırlatmıştı.
Putin, seçim zaferinden sonraki ilk açıklamasında da, son zamanlarda Rusya'ya karşı sert açıklamalar yaparak birlik göndermenin ihtimal dışı olmadığını dile getiren Macron'un tutumuna değinerek "NATO ülkelerinin askerleri halihazırda orada varlık gösteriyor ve çok sayıda can kaybı veriyor. Rusya için burada yeni bir şey yok. Bunların Ukrayna'daki paralı askerlerin varlığından pek farkı yok. Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil" mesajını göndermişti.
'2 bin asker hazırlanıyor'
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, önceki gün bir açıklama yaparak Fransa'nın Ukrayna’ya göndermek üzere yaklaşık 2 bin asker hazırladığı bilgisini vermişti.
"Ülkenin mevcut yönetimi sıradan Fransızların ölümünü ve generallerin endişelerini umursamıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne ulaşan bilgiye göre, Ukrayna’ya ilk aşamada yaklaşık 2 bin kişiden oluşacak bir birlik gönderilmeye hazırlanıyor" diyen Narışkin, Fransız birliğinin Rus ordusunun öncelikli hedefi haline geleceğini vurgulamıştı.
Bauer savaşa hazırlık çağrısı yapmıştı
Bauer, önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya'yla 'topyekün savaş' başlayabileceğini öngörerek NATO ülkelerindeki sivil nüfusu bu savaşa hazırlanmaya çağırmıştı.
İngiliz Telegraph gazetesine demeç veren Bauer, "Barış içinde yaşamamızın kesin olmadığını anlamalıyız. İşte bu yüzden Rusya'yla çatışmaya hazırlanmalıyız. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Savaşın çıkıp çıkmayacağına bakılmaksızın, bu ihtimale karşı daha fazla insanı eğitmemize olanak sağlayacak bir sistem oluşturmalıyız" demişti.
Moskova, hiçbir NATO ülkesine tehdit oluşturmadığını ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri de göz ardı etmeyeceğini daha önce defaatle vurguladı ve vurgulamaya devam ediyor. Bunun yanında Moskova, eşit düzeyde diyaloğa da açık olmaya devam ederken Batı'ya Avrupa'yı militarize etme yolundan vazgeçme çağrısı yapıyor.