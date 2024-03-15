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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240315/italya-disisleri-bakani-natonun-ukraynaya-girmesi-3-dunya-savasini-baslatacak-bir-hata-olur-1081737216.html
İtalya Dışişleri Bakanı: NATO'nun Ukrayna'ya girmesi 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata olur
İtalya Dışişleri Bakanı: NATO'nun Ukrayna'ya girmesi 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata olur
Sputnik Türkiye
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna'ya NATO birlikleri göndermenin 3. Dünya Savaşı'nı başlatma riski taşıdığını, bu konuda herhangi bir anlaşmanın... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T19:29+0300
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Askanews ajansının aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderilmesine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Tajani, Ukrayna'ya NATO birlikleri göndermenin 3. Dünya Savaşı'nı başlatma riski taşıdığını, bu nedenle herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını söyledi.Tajani “NATO'nun Ukrayna'ya girmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu bir hata olur, Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmeliyiz, ancak Rusya ile savaşa girmek 3. Dünya Savaşı riski anlamına gelir” dedi.Tajani, İtalya'nın Rusya ile silahlı çatışmaya girme niyetinde olmadığı yineleyerek, "Ayrıca hiçbir ülkenin bunu düşünmediğini umuyorum. Bu konuda herhangi bir anlaşma veya fikir yok" dedi.Macron, Rusya'nın kazanmaması için her şeyi yapacağını söylemişti Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin tedariki anlamına gelen “derin saldırılar için dokuzuncu koalisyon” oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için her şey yapacaklarını dile getiren Macron, Batı ülkelerinin ayrıca Ukrayna'ya ordu gönderme olasılığını görüştüğünü, ama henüz fikir birliğine varamadığını açıklamıştı.Kremlin, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya birlik göndermesinin kaçınılmaz olarak Rusya-NATO savaşına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240315/le-pen-macron-ulkeyi-once-kaosa-surukluyordu-simdi-ise-savasa-surukluyor-1081725129.html
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İtalya Dışişleri Bakanı: NATO'nun Ukrayna'ya girmesi 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata olur

19:29 15.03.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZİtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna'ya NATO birlikleri göndermenin 3. Dünya Savaşı'nı başlatma riski taşıdığını, bu konuda herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını ifade etti.
Askanews ajansının aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderilmesine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Tajani, Ukrayna'ya NATO birlikleri göndermenin 3. Dünya Savaşı'nı başlatma riski taşıdığını, bu nedenle herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını söyledi.
Tajani “NATO'nun Ukrayna'ya girmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu bir hata olur, Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmeliyiz, ancak Rusya ile savaşa girmek 3. Dünya Savaşı riski anlamına gelir” dedi.
Tajani, İtalya'nın Rusya ile silahlı çatışmaya girme niyetinde olmadığı yineleyerek, "Ayrıca hiçbir ülkenin bunu düşünmediğini umuyorum. Bu konuda herhangi bir anlaşma veya fikir yok" dedi.

Macron, Rusya'nın kazanmaması için her şeyi yapacağını söylemişti

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin tedariki anlamına gelen “derin saldırılar için dokuzuncu koalisyon” oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için her şey yapacaklarını dile getiren Macron, Batı ülkelerinin ayrıca Ukrayna'ya ordu gönderme olasılığını görüştüğünü, ama henüz fikir birliğine varamadığını açıklamıştı.
Kremlin, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya birlik göndermesinin kaçınılmaz olarak Rusya-NATO savaşına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
Marine Le Pen - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
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