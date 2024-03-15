https://sputniknews.com.tr/20240315/italya-disisleri-bakani-natonun-ukraynaya-girmesi-3-dunya-savasini-baslatacak-bir-hata-olur-1081737216.html

İtalya Dışişleri Bakanı: NATO'nun Ukrayna'ya girmesi 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata olur

İtalya Dışişleri Bakanı: NATO'nun Ukrayna'ya girmesi 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata olur

Sputnik Türkiye

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna'ya NATO birlikleri göndermenin 3. Dünya Savaşı'nı başlatma riski taşıdığını, bu konuda herhangi bir anlaşmanın... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T19:29+0300

2024-03-15T19:29+0300

2024-03-15T19:29+0300

ukrayna krizi

italya

nato

ab

rusya

fransa

emmanuel macron

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

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Askanews ajansının aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderilmesine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Tajani, Ukrayna'ya NATO birlikleri göndermenin 3. Dünya Savaşı'nı başlatma riski taşıdığını, bu nedenle herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını söyledi.Tajani “NATO'nun Ukrayna'ya girmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu bir hata olur, Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmeliyiz, ancak Rusya ile savaşa girmek 3. Dünya Savaşı riski anlamına gelir” dedi.Tajani, İtalya'nın Rusya ile silahlı çatışmaya girme niyetinde olmadığı yineleyerek, "Ayrıca hiçbir ülkenin bunu düşünmediğini umuyorum. Bu konuda herhangi bir anlaşma veya fikir yok" dedi.Macron, Rusya'nın kazanmaması için her şeyi yapacağını söylemişti Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin tedariki anlamına gelen “derin saldırılar için dokuzuncu koalisyon” oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için her şey yapacaklarını dile getiren Macron, Batı ülkelerinin ayrıca Ukrayna'ya ordu gönderme olasılığını görüştüğünü, ama henüz fikir birliğine varamadığını açıklamıştı.Kremlin, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya birlik göndermesinin kaçınılmaz olarak Rusya-NATO savaşına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240315/le-pen-macron-ulkeyi-once-kaosa-surukluyordu-simdi-ise-savasa-surukluyor-1081725129.html

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italya, nato, ab, rusya, fransa, emmanuel macron, ukrayna, rusya savunma bakanlığı