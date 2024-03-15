https://sputniknews.com.tr/20240315/le-pen-macron-ulkeyi-once-kaosa-surukluyordu-simdi-ise-savasa-surukluyor-1081725129.html

Le Pen: Macron ülkeyi önce kaosa sürüklüyordu, şimdi ise savaşa sürüklüyor

Le Pen: Macron ülkeyi önce kaosa sürüklüyordu, şimdi ise savaşa sürüklüyor

Sputnik Türkiye

Le Pen: Macron Fransa'yı kaosa sürükledi ama dün savaşa sürüklediğini açıkça ortaya koydu 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T14:21+0300

2024-03-15T14:21+0300

2024-03-15T14:21+0300

dünya

fransa

marine le pen

ulusal birlik partisi (rn)

emmanuel macron

rusya

savaş

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Ulusal Birlik Partisi (RN) eski lideri ve bir önceki Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeyi önce kaosa sürüklediğini, şimdi ise savaşa sürüklemek istediğini dile getirdi.Le Pen sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, "Şimdiye kadar Emmanuel Macron'un bizi kaosa sürüklediğini biliyorduk, dün geceden beri ise artık bizi savaşa sürüklemek istediğini de biliyoruz" diye yazdı.Macron'un 'ülkenin başına gelebilecek en kötü şey' hakkında sakin bir şekilde konuştuğunu ve bunu 'sandalyeden kalkmaktan' daha zahmetli bir iş olarak görmediğini ifade eden Le Pen, "Fransız halkının hayatıyla böylesine ilgisiz bir şekilde oynamak akıl almaz bir şeydir" yorumunda bulundu.Macron daha önce France 2 TV kanalına verdiği bir mülakatta, Fransa'nın Rusya tarafından gelebilecek olası bir tehlikeye karşılık vermeye ve 'Rusya'nın asla kazanamayacağını garanti edecek kararlar almaya' hazır olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240314/macron-fransa-ukraynadaki-askeri-operasyonlarda-inisiyatif-almayacak-1081706801.html

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fransa, marine le pen, ulusal birlik partisi (rn), emmanuel macron, rusya, savaş