https://sputniknews.com.tr/20240314/macron-fransa-ukraynadaki-askeri-operasyonlarda-inisiyatif-almayacak-1081706801.html

Macron: Fransa, Ukrayna'daki askeri operasyonlarda inisiyatif almayacak

Macron: Fransa, Ukrayna'daki askeri operasyonlarda inisiyatif almayacak

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarda inisiyatif almayacağını ifade etti. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T23:50+0300

2024-03-14T23:50+0300

2024-03-14T23:50+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

fransa

ukrayna krizi

ukrayna

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 2 TV televizyonuna demecinde, Fransa'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarda asla inisiyatif almayacağını söyledi.‘Fransız ordusunun Ukrayna'ya hangi durumlarda gönderilebileceği’ sorusuna Macron, “Asla saldırgan eylemlerde bulunmayacağız, asla inisiyatif almayacağız” yanıtını verdi.Ukrayna'daki askeri çatışmanın Avrupa ve Fransa için varoluşsal bir mesele olduğunu belirten Macron, cephedeki durumun Ukrayna için zor olduğunu ve karşı saldırının beklendiği gibi gitmediği itirafında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240307/medvedev-macronun-ukrayna-ile-ilgili-sozlerinden-sonra-rusyanin-fransa-ile-kirmizi-cizgisi-yok-1081496776.html

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emmanuel macron, fransa, ukrayna krizi, ukrayna