https://sputniknews.com.tr/20240314/macron-fransa-ukraynadaki-askeri-operasyonlarda-inisiyatif-almayacak-1081706801.html
Macron: Fransa, Ukrayna'daki askeri operasyonlarda inisiyatif almayacak
Macron: Fransa, Ukrayna'daki askeri operasyonlarda inisiyatif almayacak
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarda inisiyatif almayacağını ifade etti. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T23:50+0300
2024-03-14T23:50+0300
2024-03-14T23:50+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
fransa
ukrayna krizi
ukrayna
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081343484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_924f3e4576efe0e1648af6e95d53aa12.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 2 TV televizyonuna demecinde, Fransa'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarda asla inisiyatif almayacağını söyledi.‘Fransız ordusunun Ukrayna'ya hangi durumlarda gönderilebileceği’ sorusuna Macron, “Asla saldırgan eylemlerde bulunmayacağız, asla inisiyatif almayacağız” yanıtını verdi.Ukrayna'daki askeri çatışmanın Avrupa ve Fransa için varoluşsal bir mesele olduğunu belirten Macron, cephedeki durumun Ukrayna için zor olduğunu ve karşı saldırının beklendiği gibi gitmediği itirafında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240307/medvedev-macronun-ukrayna-ile-ilgili-sozlerinden-sonra-rusyanin-fransa-ile-kirmizi-cizgisi-yok-1081496776.html
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081343484_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_54681e9c7dc103dca9f4ee024197e775.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emmanuel macron, fransa, ukrayna krizi, ukrayna
emmanuel macron, fransa, ukrayna krizi, ukrayna
Macron: Fransa, Ukrayna'daki askeri operasyonlarda inisiyatif almayacak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarda inisiyatif almayacağını ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 2 TV televizyonuna demecinde, Fransa'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarda asla inisiyatif almayacağını söyledi.
‘Fransız ordusunun Ukrayna'ya hangi durumlarda gönderilebileceği’ sorusuna Macron, “Asla saldırgan eylemlerde bulunmayacağız, asla inisiyatif almayacağız” yanıtını verdi.
Ukrayna'daki askeri çatışmanın Avrupa ve Fransa için varoluşsal bir mesele olduğunu belirten Macron, cephedeki durumun Ukrayna için zor olduğunu ve karşı saldırının beklendiği gibi gitmediği itirafında bulundu.